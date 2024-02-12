Татуировка для подростка: советы родителям от тату-мастера Яны Лагуты

В наши дни тренды меняются очень быстро, а подростки, как известно, с удовольствием поддаются модным веяниям. И если зеленые волосы можно без проблем перекрасить, то татуировки, которыми щеголяют многие селебрити, – вещь более долговечная. Молодежь стремиться соответствовать своим кумирам, выделяться, самовыражаться, и нередко способом добиться этого они видят посещение тату-салона. Как реагировать родителям, если ребенок хочет сделать татуировку, рассказала художник, тату-мастер Яна Лагута специально для читателей "Клео.ру".





Поговорите о причинах

Не стоит сразу же отвечать на просьбы подростка категоричным отказом. Попробуйте выяснить причины такого желания во время спокойного доброжелательного разговора. Может быть много факторов, которые привели его к мысли сделать татуировку:

минутный каприз;

желание быть похожим на кого-то из звезд;

стремление доказать сверстникам, что он «крутой»;

"это модно";

"друг сделал";

стремление отличаться от других;

попытка доказать родителям, что он уже взрослый.





Когда выяснили причину, поговорите о последствиях, и не спешите запрещать.

Почему не стоит делать тату до совершеннолетия?

Профессиональные тату-мастера никогда не приступят к работе с подростком без присутствия родителей либо без их согласия. А иногда отказывают в татуировке несовершеннолетним, даже если оба условия соблюдены. На то есть 3 причины.

1. Желание подростка доказать самостоятельность

Данная причина исключительно психологическая – через попытку сделать татуировку ребенок стремится сепарироваться от родителей, начать контролировать свою жизнь, доказать, что он вырос.

Что делать? Здесь помогут только разговоры, причем уважительные, поддерживающие. Необходимо восстановить доверие ребенка и контакт с ним. Лучший выход – прийти к обоюдному соглашению, предложив вариант не столь радикальных изменений внешности. Например, окрасить волосы в яркий цвет, сделать дополнительные проколы в ушах и так далее.

2. Быстротечность модных веяний

Часто мастерам приходится иметь дело с клиентами, которые приходят в салон, чтобы избавиться от старых тату, сделанных в юности под влиянием момента. И если небольшие работы вполне реально свести за несколько сеансов, то с очень большими процесс нередко растягивается во времени, становится трудоемким, а иногда и безрезультативным, постольку даже лазер не может убрать все.

Тренды и стили меняются практически каждый сезон. Если подросток, «залипнув» в какое-то модное течение, поддастся минутному желанию, то через два-три года вполне может пожалеть о своей импульсивности. Чтобы татуировка носилась много лет и доставляла радость, выбор ее должен быть сделан осознанно и вдумчиво. А в подростковом возрасте человеком обычно движут совсем другие мотивы.

Что делать? Опять же, не стоит запрещать. Предложите ребенку не «пороть горячку» и убедиться в искренности желания. Сообщите, что мастера следует подбирать тщательно, и что вы с ним с удовольствием этим займетесь. А когда найдете, то профинансируете посещение тату-салона. Вторым вариантом проверить серьезность намерений может стать предложение накопить денег на эту цель самостоятельно. Может случиться так, что через время подросток сам передумает и с удовольствием потратит сумму на что-то другое.

3. Необдуманность решения и непонимание последствий

Это может происходить не только с ребенком, но и со взрослыми. Когда решение принимается импульсивно, реактивно, то желание нередко реализовывается «прямо сейчас», в первом попавшемся салоне тату. Насмотренности нет, понимания, как это будет выглядеть – тоже. Дело сделано – рисунок на теле, а человек через время понимает, что результат ему не нравится, и его вкус несколько иной.





Что делать? Если вы готовы разрешить своему подростку татуировку, сначала изучите вопрос. Посмотрите, какие есть стили, тонкости нанесения, какие могут быть подходящие рисунки. В этом процессе у вас и ребенка сформируется ясность в том, что импонирует и что хочется носить на теле. Вы сможете выбрать действительно хорошего мастера, если не поторопитесь, а значит, получите качественный результат, безопасный для здоровья и красивый с эстетической точки зрения.

Не спешите отказывать, если ребенок хочет сделать татуировку. Сначала попробуйте поговорить и прийти к компромиссу.