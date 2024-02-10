Обновление гардероба: сочетаем самые актуальные оттенки весны-2024

Мятный

Один из самых популярных оттенков весны-2024 – мятный. Свежий и нежный, он прекрасно сочетается с другими пастельными цветами, такими как розовый или лавандовый. Можно добавить мятный акцент в своем образе с помощью аксессуаров, таких как сумка или шарф, или выбрать платье или блузку в этом оттенке.

Лимонный

Яркий и солнечный, лимонный оттенок придает настроение и свежесть вашему образу. Он отлично сочетается с нейтральными цветами, такими как белый или серый, а также с другими яркими оттенками, например, синим или коралловым. Попробуйте надеть лимонную юбку или жакет с белой блузкой для свежего и стильного образа.



Карамельный

Теплый и нежный оттенок карамели идеально подходит для создания романтических и женственных образов. Он сочетается с земляными оттенками, такими как бежевый или коричневый, а также с пастельными цветами, например, сиреневым или голубым. Рассмотрите возможность добавления карамельного платья или пальто в свой гардероб для элегантного и утонченного стиля.