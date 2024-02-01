Спатифиллум или "женское счастье": магические свойства комнатного растения

Среди эзотериков бытует мнение, что вечнозеленое комнатное растение с плотными листьями в прожилках и необычными белыми цветками – это находка для представительниц прекрасного пола. В народе спатифиллум получил название "женское счастье".

В особенности это растение советуют одиноким дамам, которые мечтают о свадьбе и надежном спутнике жизни. Еще этот домашний представитель флоры популярен у семейных пар, устремленных к идиллии в отношениях и продолжению рода.





Магические свойства комнатному растению приписывают неспроста. По легенде, греческая богиня Астарта наделила спатифиллум удивительной силой, помогающей обрести женское счастье.

Кроме того, этот зеленый волшебник является отличным украшением интерьера и очищает воздух в доме. Согласно китайской теории фэн-шуй, растение желательно разместить с юго-западной стороны комнаты – где находится сектор любви. Популярное суеверие: если разместить спатифиллум в спальне, где стоит супружеская кровать, он будет оберегать брак от измен.





Незамужним девушкам, чтобы наверняка обрести женское счастье, следует принять это комнатное чудо в подарок от старшего члена семьи мужского пола. Ни в коем случае нельзя выбрасывать и отдавать домашний оберег другим людям.