Бюджетное средство для красивой кожи: глина косметическая

Несмотря на низкую стоимость, косметическая глина обладает уникальными свойствами для поддержания женской красоты. Попробуйте использовать ее по совету "Клео.ру". Приобрести уходовое средство в магазине или на маркетплейсе можно дешевле 100 рублей – почти даром.





Одно из основных преимуществ косметической глины: способность очищать кожу от загрязнений, избыточного сала и токсинов. Оказывая абсорбирующий эффект, глина помогает избавиться от черных точек, уменьшает воспаления, дарит ощущение чистоты и свежести кожи .





Кроме того, глина обладает прекрасными антисептическими свойствами, поэтому славится как отличное средство против угревой сыпи. Она очищает расширенные поры, делая кожный покров более здоровым и гладким, цвет лица улучшается.





Косметическая глина на рынке представлена в нескольких видах. Каждый из них специфичен и рекомендован для достижения разных целей. Например, зеленая глина подходит для жирной и проблемной кожи, белая глина – для чувствительной и сухой, а голубая – для увядающей и зрелой.





Косметическая глина часто используется как основа для масок, скрабов и обертываний не только дома, но и в салонах красоты. Для многих женщин она практически незаменима, так как имеет натуральный состав .





Купить это бюджетное средство можно и в некоторых аптеках, причем цены там иногда ниже, чем в среднестатистической торговой лавке. Для одной процедуры косметическая глина расходуется в небольшом количестве, поэтому упаковки хватает надолго.



