Психолог Анетта Орлова назвала способы преодоления синдрома отложенной жизни

Почему мы часто откладываем на потом счастливые моменты и словно пишем свою жизнь на черновик? О синдроме отложенной жизни рассказала психолог Анетта Орлова. Специалист назвала причины такого явления и дала советы, как бороться с ним.

Синдром отложенной жизни берет свое начало из нереалистичных ожиданий от своей жизни. Возникают они из-за страха неудач, как рассказывает эксперт. У людей с подобным типом поведения в голове работает такая схема: если что-то сделаю не так, это будет самая ужасная неудача в моей жизни. Такое отношение к ошибкам психолог назвала нарциссическим компонентом и пояснила, что это очень мешает в достижении целей.

Человек с подобным синдромом будет все время что-то искать, менять, переезжать – словно догонять свою лучшую жизнь. В его сознании есть некая точка или событие, после которого-то и наступит та самая идеальна жизнь, как сообщает Анетта Орлова. Но идеальная жизнь все не наступает. А человек все больше разочаровывается в себе и закрывается от реальной встречи с собой.





Первое, что нужно осознать в борьбе с синдромом отложенной жизни – это способность жить в настоящем. Психолог советует максимально концентрироваться на том моменте, который вы проживаете именно сейчас. А это значит – позволять себе все самое лучшее сегодня, а не завтра. Всегда помните про ценность настоящего момента.

Также эксперт порекомендовала не бояться коммуникаций, переговоров и обсуждений. Если вам что-то не нравится – говорите об этом. Если вы хотите организовать дружелюбный мир вокруг себя – будьте дружелюбным.

Для борьбы с синдромом отложенной жизни важно задавать себе вопрос: "Что я чувствую, ощущаю прямо сейчас?". Это тоже своего рода отсылка к первому пункту. Она позволяет понять свои потребности в настоящем. Их нельзя игнорировать, сообщает психолог. Очень важно слышать свое тело и давать ему то, что оно хочет. Именно через тело мы чувствуем текущий момент





Замечайте хорошее. Оно, порой, спрятано в мелочах. В добром слове, ласковом взгляде.

Перестаньте думать, что нарциссическая интернет-культура – это показатель счастья. По словам психолога, сейчас в Сети многие лидеры мнений транслируют, что богатство и публичность – это и есть счастье. Такой подход не является здравым, как сообщает Анетта Орлова. Счастье совершенно не связано с этим. Более того, оно абсолютно индивидуально для каждого из нас. Осознание того, что делает счастливым именно вас, поможет преодолеть синдром отложенной жизни.