С мужем не сравнить: кто покорил сердце Ксении Собчак

В своем блоге Ксения Собчак рассказала о мечтателе, поэте и романтике, творчеством которого телеведущая решила поделиться со своими подписчиками. Речь идет о екатеринбургском поэте Борисе Рыжем. Рыжий жил и здравствовал в лихие девяностые. О том, как можно было в то непростое время писать такие проникновенные стихи, задалась вопросом жена Константина Богомолова. "Чудо, да и только!" – восхитилась знаменитость.

Ксения Собчак призналась, что в ее жизни есть стихотворения, которые хочется перечитывать постоянно. Одно из них поэта Бориса Рыжего она и процитировала в своем телеграм-канале. Видимо, лирик основательно покорил ее сердце. Строки, навевающие легкую меланхолию по дому, теплу и детству, звучат так:

"...Потому что все меня любили,

дерева молчали до утра.

"Девочке медведя подарили",

перед сном читала мне сестра...".

При этом сложно вспомнить, чтобы в последнее время телеведущая с таким же рвением восторгалась творчеством своего супруга. Впрочем, с мужем Ксении Собчак поэта не сравнить – это люди из разных миров, с разными приоритетами, взглядами на жизнь. Да и содержание творческой работы у них разное.



Многие из подписчиков телеведущей рассказали в комментариях, что тоже испытывают симпатию к работам Рыжего. Некоторые процитировали строки из других его стихотворений. Другие пользователи Сети прикрепили фото страниц из книг, где опубликовано его творчество.

Большинство подписчиков канала Ксении Собчак сошлись во мнении, что стихи Бориса Рыжего напоминают о чем-то теплом, домашнем, детском и сокровенном. Некоторые признались, что читают наизусть рифмованные строки екатеринбуржца.