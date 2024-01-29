Академик Клыков объяснил, кто должен быть главой семьи

В новом выпуске Youtube-шоу "FAMETIME" гостем Лауры Джугелии стал академик Лев Клыков. Он много рассказывает о “новом мире, который скоро наступит, и том, как правильно нужно жить по законам вселенной. В частности, Лев Вячеславович высказался по поводу взаимоотношений мужчины и женщины.

Он убежден, что почти все живут по законам животных. Цель мужчин – оплодотворить как можно больше самок, а женщина должна найти самого сильного самца для продолжения рода.

По мнению Клыкова, когда создается семья, отдельно мужчина и женщина перестают существовать. У них появляются определенные задачи. Мужчина должен обеспечить достаток, безопасность и комфортное существование всей своей семье. Женщина должна заниматься домом. Но сейчас на женщине может быть много социальных задач, которые исторически решал мужчина.





"Каждая женщина хочет, чтобы мужчина был сильнее нее", – так профессор ответил на вопрос, почему женский пол считается слабым.

Рассуждая о том, кто должен быть главным в семье, Лев Клыков отметил, что во главе всего должна быть любовь, которая соединяет разрушительную энергию мужчины и созидательный дар женщины.