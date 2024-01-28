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Психолог Довженко дала советы по освобождению от синдрома спасателя в отношениях

Психолог Довженко дала советы по освобождению от синдрома спасателя в отношениях

Как перестать быть супер-героем и начать заботиться о себе?

Существует особый тип личности, который называется “спасателем”. Этот человек имеет необычное стремление помогать другим, даже если это происходит за счет его собственных интересов и благополучия. Он всегда готов протянуть руку помощи, дать советы и “вмешаться” в чужие дела. Внутри него горит пламя желания исправить все вокруг себя. И вот здесь заключается отличие настоящего “спасателя” от обычного помощника.

Однако, за этой внешней заботой скрывается необычная патология – синдром спасателя. Человек становится чрезмерно заботливым и ответственным за других, игнорируя свои собственные потребности и жертвуя ими ради других. Он постоянно стремится исправить все проблемы и спасти других от трудностей. И зачастую, это происходит из-за чувства неполноценности и низкой самооценки, которые компенсируются ролью спасателя.

Но что происходит, когда помощь превращается в опасность? Когда герой-спаситель забывает о своих собственных границах и вмешивается в жизнь других людей, не учитывая их желания и потребности? И какие последствия это может иметь для самого спасателя? Ответы на эти вопросы специально для читателей "Клео.ру" дала Лариса Довженко – психолог, коуч личностного роста, специализируется на построении здоровых отношений между партнерами.

Давайте взглянем на этот феномен под другим углом и попытаемся понять, как помощь может стать ловушкой, из которой сложно выбраться.

Как распознать синдром спасателя?

Синдром спасателя – это подвох, который может незаметно проникнуть в нашу жизнь и стать причиной эмоциональной зависимости от помощи другим. Но как понять, что у вас есть этот синдром? Вот несколько признаком, на которые стоит обратить внимание:

  1. Частое ощущение обязанности помогать: Если вы постоянно чувствуете, что ваша главная задача – решать проблемы других людей, а без вашей помощи все обречены на провал, это может быть признаком синдрома спасателя.
  2. Постоянное вмешательство: Вы всегда готовы вмешаться в проблемы других, предлагая советы, помощь или решения. Вы не можете устоять перед возможностью помочь.
  3. Ощущение ответственности за счастье других: Вы считаете, что ваша задача – сделать других людей счастливыми и решить все их проблемы. Вы не допускаете мысли, что они могут сами справиться или найти другое решение проблемы.
  4. Чувство неполноценности без помощи: Вы сильно зависите от похвалы и признания других людей. Если они не проявляют признательности или не оценивают вашу помощь, вы начинаете чувствовать себя неполноценными или несчастными.
  5. Постоянное чувство беспокойства: Вы всегда озабочены благополучием других людей и постоянно переживаете за них. Их проблемы становятся вашими проблемами, а ваше эмоциональное состояние зависит от того, как другие себя чувствуют.

Если вы обнаружили у себя несколько из этих признаков, возможно, у вас есть синдром спасателя. Важно осознать свою роль и поставить границы, чтобы не превратить свою помощь в бремя для себя.

Изображение сгенерировано при помощи Midjourny

Когда помощь становится тюрьмой самооценки?

В идеале, помогать другим – это знак доброты и сострадания. Однако, синдром спасателя превращает эту благородную жизненную ценность человека в пленника своей низкой самооценки и чувства неполноценности.

Протянув руку помощи, герой-спасатель, наконец, чувствует временное облегчение. Поддержка других подтверждает его ценность и улучшает самооценку. Но эта роль превращается в сеть эмоциональной зависимости, где человек начинает зависеть от похвалы и признания других людей.

Однако давайте смотреть правде в глаза. Во-первых, спасатель не преследует только благие намерения, а скорее ищет удовлетворение своих собственных потребностей в любви и внимании. Во-вторых, эта роль не делает его счастливым, так как постоянное вмешательство в чужие проблемы приводит к выгоранию и не оставляет пространства для личной жизни.

Последствия синдрома спасателя могут быть разрушительными как для самого спасателя, так и для отношений в целом. Это необычное явление, когда наши добрые намерения превращаются в невыносимый груз, который тяжелее наших возможностей. И еще больше печали и разочарования.

Представьте человека в роли спасателя, который без устали несет на своих плечах бремя чужих проблем: он всегда на подхвате, готов помочь любому, кто только попросит. Но вскоре, этот бесконечный поток проблем и требований становится настолько огромным, что силы спасателя иссякают. Перегрузка и выгорание становятся неизбежными спутниками этого самоотверженного пути.

А что на самом деле происходит в отношениях, которые заполнены ролью спасателя? Неудивительно, что они начинают походить на качели, на которых одна стороны всегда получает помощь, а другая всегда ее оказывает. Неравенство, зависимость и чувства обиды неизбежно настигают обе стороны. В вашем сердце рождается ощущение, что вы нужны только для того, чтобы исправлять чужие проблемы, в то время как свои собственные потребности и интересы остаются в тени. И постепенно вы теряете себя, свою самобытность и фокус на себя самого.

В конце концов, бесконечные попытки исправить жизни других людей приводят к горькому ощущение бесполезности и неполноценности. Результаты, на которые вы так настойчиво надеетесь, просто исчезают в воздухе. И вот вы остаетесь с чувством того, что все ваши усилия были напрасны и не оставили никакого следа.

Помощь должна быть свободной и добровольной, но синдром спасателя превращает ее в тюрьму самооценки. Научитесь ценить и уважать себя, позвольте себе отдохнуть и заботиться о собственных потребностях. Станьте героем своей жизни, а не просто спасателем других.

Изображение сгенерировано при помощи Midjourny

Как перестать быть супер-героем и начать заботиться о себе?

Вы когда-нибудь оказывались в роли супер-героя, который всегда готов помочь другим, но забывает о собственных потребностях? Это довольно распространенное явления и многие из нас сталкивались с этим. Но что нужно сделать, чтобы выйти из этого состояния и начать заботиться о себе?

  1. Помогайте только тогда, когда вас просят. Важно помнить, что не каждому нужна ваша помощь, и даже если кажется, что да, иногда люди могут прикидываться жертвами, чтобы получить ваше внимание. Будьте бдительными и оценивайте ситуацию, прежде чем вмешаться.
  2. Дайте себе время на размышление. Вместо того, чтобы моментально соглашаться на помощь, задайте себе вопрос: “Точно ли я хочу помочь?”. Это поможет вам лучше понять свои истинные намерения и избежать ситуации, в которых вы делаете что-то против своей воли.
  3. Переключите свое внимание на себя. Подумайте о своих мечтах и желаниях. Что вы хотите достичь и какие шаги можно предпринять для их осуществления? Уделите время и внимание своим собственным потребностям.
  4. Измените свое окружение. Если вы замечаете, что вокруг вас есть люди, которые манипулируют вашим желанием помогать, попробуйте изменить свое окружение.. Окружите себя людьми, которые поддерживают вас и ценят не только как спасателя, но и как человека со своими собственными потребностями.
  5. Попросите профессиональную помощь. Иногда нам требуется помощь специалистов, чтобы разобраться со сложными эмоциональными вопросами и изменить наш образ мышления. Обратитесь к психологу, который поможет вам освободиться от синдрома спасателя и начать заботиться о себе.

Осознание роли спасателя – первый шаг к освобождению от нее. Работайте над своей самооценкой и границами, меняйте коммуникационные паттерны и ищите поддержку у других. Помните, что ваше благополучие и здоровье также важны, и вы заслуживаете заботы и поддержки, как и любой другой человек. 

28 января 2024, 20:25
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

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