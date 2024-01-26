Тренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи

Многие люди достаточно легкомысленно относятся к своим финансам и не задумываются о том, сколько и на что тратят. Правда, такая опрометчивость влечет за собой череду неприятных последствий. Деньги заканчиваются быстро, и возникает вопрос – что с этим делать? Тренер по личным финансам Максим Темченко рассказал о планировании бюджета и о том, как не тратить деньги на ненужные вещи.

Начать планирование бюджета, по словам консультанта, лучше всего прямо сейчас. Эксперт считает, что в начале года многие люди имеют сильное желание изменить жизнь. Помимо прочего, любое планирование необходимо начинать с подведения итогов. В данном случае мы можем посмотреть, сколько тратили в предыдущий год, и от этого отталкиваться.

Ежемесячно мы отдаем примерно одинаковую сумму на погашение обязательных платежей. К ним относятся квартплата, кредиты, ипотека, кружки для детей и т.д. Остается понять, на что тратятся остальные деньги. Эксперт рекомендует каждый день записывать все расходы по категориям в блокнот.





Разделите листок на разделы – обязательные и транспортные расходы, продукты, одежда, развлечения. Тренер по финансам Темченко также считает, что планирование бюджета не должно иметь какую-то суперсистему, особенно вначале.



Всего существует три основных этапа контроля за финансами. Эксперт перечисляет следующие:

Прогнозирование предстоящих доходов Прогнозирование предстоящих расходов Распределение оставшихся финансов по "конвертам"









Планирование бюджета на будущее лучше начинать, ориентируясь на прошлый период. Посмотрите, на что вы тратили деньги в минувшем году, какие месяцы были самыми затратными и почему. Летом, как правило, мы отправляемся в отпуск, а зимой – покупаем подарки. Учтите эти статьи расходов при составлении плана на будущее.