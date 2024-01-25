Тарталетки своими руками: как сделать хрустящие корзиночки для салата

Название "тарталетки" произошло от французского слова, которое означает "открытый пирог". Это блюдо с многовековой историей не теряет актуальности в разных странах мира, поскольку каждая хозяйка наполняет сдобные корзиночки содержимым на свой вкус.

В России тарталетки обычно используются для салата. А "Клео.ру" рады представить их рецепт для быстрого приготовления.

Ингредиенты на 30 тарталеток:

готовое слоеное тесто – 100 граммов;

мука – чтобы тесто не прилипало к рукам;

растительное масло или пергамент для выпечки.





Как готовить тарталетки:

раскатайте тесто в одном направлении;

сформируйте из теста кружочки диаметром шесть сантиметров, надавливая на него сверху специальной формочкой или стаканом;

внутри полученных кружков вырезайте колечки диаметром в четыре сантиметра;

смазывайте противень растительным маслом или положите на него пергамент;

размещайте на нем кружки, накладывая поверх каждого по два колечка;

выпекайте тарталетки до золотистого цвета, а затем остудите их и добавляйте внутрь любимую начинку.





Если не решили, чем наполнить тарталетки, предлагаем смешать нарезанные яйцо и огурец, дополнить все это морской капустой и смазать легким майонезным соусом. Вот и весь рецепт – приятного аппетита!