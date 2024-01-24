Стилист Северная перечислила тренды 2024 года

Екатерина Северная советует акцентировать внимание на одном ярком элементе в образе, сочетая его с базовыми оттенками, например, с черным, серым или бежевым. В качестве примеров она упоминает стильную сумку, шапку или комплект аксессуаров, которые могут придать образу индивидуальности и станут повседневным трендом 2024 года.

Важно, чтобы форма и дизайн этих аксессуаров были современными, иначе даже самый модный цвет не сможет скрыть устаревшего вида одежды, пояснила Екатерина.



Если вы открыты к вызовам, подумайте о создании образа в едином цветовом ключе – это тренд 2024 года. Эксперты особенно выделяют эффектность однотонных нарядов, когда весь образ складывается из элементов одинакового оттенка.





Северная отмечает, что одежда в насыщенных тонах может стать ярким акцентом вашего стиля. Верхняя одежда, такие как жакеты, куртки, пуховики или шубы из искусственного меха, не только удобна, но и позволяет легко менять образ, делая его более сдержанным при необходимости. Чтобы добавить наряду особого шарма, необходимо рассмотреть предметы гардероба с нестандартным кроем, такие как асимметричные юбки, платья, брюки с оригинальной деталью, инновационные жилеты или блузы, именно такая одежда будет в тренде в 2024 году.

В сфере моды отдается предпочтение насыщенным оттенкам, таким как синий, зеленый, оранжевый, розовый, красный и персиковый, которые привносят в образ яркость и выразительность. Такие цвета станут главным трендом 2024 года.





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