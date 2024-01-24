В ногу со временем: выбираем актуальную в 2024 году обувь на каблуке

Согласитесь, так приятно с наступлением весны наконец достать из коробки горячо любимые ботфорты на каблуке, а после уверенно стучать шпилькой по нагретому солнцем асфальту. Если же у вас пока нет той самой пары мечты, то предлагаем изучить нашу стильную подборку и выбрать актуальную в 2024 году обувь на каблуке. Редакция "Клео.ру" изучила модные тренды этого года и готова поделиться с любимыми читательницами самыми изысканными решениями.

Высокие сапоги с острым мысом

До лета еще далеко, поэтому пройдемся, пожалуй, по более утепленным вариантам. Высокие сапоги с острым мысом в 2024 году снова на пике популярности. Преимущество данной обуви заключается в том, что она подходит практически под любой образ, будь то спортивный костюм или вечернее платье. Для тех, кто не особо любит эксперименты, рекомендуем сочетать сапоги с острым мысом с трикотажем и джинсовыми юбками миди.





Сапоги-слоучи

Данная модель сапожек выглядит весьма брутально, однако совсем не обязательно выбирать пару с чрезмерно большой "гармошкой" на голенище. Необычные сапоги-слоучи могут выглядеть по-разному. Например, вполне уместно будет выбрать однотонную замшевую или кожаную модель на каблуке с небольшим складками кверху.





Туфли с эффектом металлик

С сапогами немного разобрались, поэтому идем дальше. В 2024 году обувь на каблуке с эффектом металлик будет снова актуальна, поэтому если вы приобрели ее в позапрошлых годах, то смело надевайте и продолжайте сиять. А при выборе новой пары таких туфель следует ориентироваться на все оттенки данного цвета – от золотого до серебренного.





Обувь на высокой платформе

Начиная с 2022 года модные бренды, кажется, официально разрешили нам носить обувь, как у куклы Братц. Против ничего не имеем, ведь помимо туфель на массивной платформе и каблуке, можно смело приобретать, к примеру, высокие угги. Согласно модным тенденциям, в 2024 году такие решения при выборе обуви будут актуальными.



