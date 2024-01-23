Стилист Белых назвал самые модные сочетания пуховика с одеждой

Пуховик всегда выглядит довольно объемно, поэтому обыграть его не так уж и просто. Но возможно. Секреты сочетания этой верхней одежды с другими элементами гардероба раскрыл стилист Михаил Белых. Эксперт рассказал, с чем пуховик сочетается наиболее удачно, а от чего лучше отказаться и не носить вместе с объемной курткой.

Юбка макси

В последние несколько лет длинные юбки захватили внимание модниц. В случае с пуховиком лучше использовать модели более широкого кроя – так вам будет удобнее ходить. Важный нюанс: юбка должна быть одной длины с пуховиком, так как в остальных случаях получится слишком громоздкий силуэт, как считает стилист.

Широкий каблук и ботинки

Это лучший вариант обуви для сочетания с пуховиком, как отмечает эксперт. Также обратите внимание на массивные ботинки на протекторе или же на высокие зимние кроссовки. А вот сапоги на шпильке совсем не подходят для пуховика.





Что может испортить ваш образ в пуховике?

Выглядывающая одежда – это моветон для пуховика. Край одежды должен быть выше, чем край вашей куртки. Иначе получится странное сочетание.

Низкие кроссовки и голые лодыжки не украсят ваш образ, а только испортят. Мало того, что ломаются все пропорции в силуэте, так еще и простудиться можно, подчеркивает эксперт в интервью WomanHit.

Маленькие сумки и клатчи тоже не подходят для пуховика. Эти аксессуары нарушают пропорции и смотрятся довольно нелепо. А вот стильные рюкзаки и спортивные сумки станут отличным дополнением для пуховика.