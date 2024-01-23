Яблоко или груша: как определить свой тип фигуры и правильно подобрать гардероб

Зная отличительные черты собственного тела, можно без особого труда определить свой тип фигуры, после чего подобрать соответствующий гардероб. Редакция "Клео.ру" приводит читательницам небольшую памятку, как определить именно свой тип строения, а также делится советами по подбору одежды. Но обо всем по порядку.

Типы женских фигур

Тип своей фигуры можно определить на глаз или с помощью сантиметровой ленты. Верно произведенные замеры тела позволят вам понять, к какой наиболее распространенной категории вы относитесь. Вообще, существует пять основных типов фигур :

Песочные часы (силуэт в форме буквы Х)

Груша (силуэт в форме буквы А)

Яблоко (силуэт в форме буквы О)

Прямоугольник (силуэт в форме буквы Н)

Перевернутый треугольник (силуэт в форме буквы Y)

Итак, на данном этапе у вас, пожалуй, получилось определиться с типом своей фигуры. Далее мы переходим к модным советам и антисоветам и рассказываем, от каких вещей стоит избавиться, а какие лучше оставить в своем гардеробе.





Песочные часы

Обладательницам данного типа фигуры следует не прятать свое тело за бесформенными оверсайз нарядами. Лучше всего отдавать предпочтение вещам, которые выгодно подчеркнут вашу талию. Рассмотрите модели с поясками и высокой посадкой.

Груша

Если тип вашей фигуры – груша, то лучше не выбирать вещи с вырезом под горло, а также избегать брючных моделей с чрезмерно зауженным низом. Рекомендуем приобретать пиджаки или жакеты с накладными плечами или вовсе отдавать предпочтение открытым топам и майкам без рукавов.

Яблоко

Верхняя часть образа с V‑образным вырезом поможет вам визуально вытянуть фигуру. К полезным советам относятся также модели платьев с А-силуэтом и одежда с вертикальными вытачками. А вот чрезмерно обтягивающие вещи с обилием декоративных элементов, наоборот, могут нарушить пропорции тела. Рекомендуем вам не приобретать узкие брюки, водолазки и короткие топы.

Прямоугольник

Обладательницам данного типа фигуры стоит уделить внимание сохранению баланса верхней и нижней частей тела. Для этого лучше всего приобретать блузки, топы и пиджаки приталенного кроя. А вот от полностью прямых фасонов лучше отказаться. Не рекомендуется выделять область живота и носить одежду оверсайз.

Перевернутый треугольник

Женщинам, которые обладают данным типом фигуры, следует сместить акцент с плеч и визуально переместить его на бедра. Для этого лучше всего выбирать брюки с низкой посадкой и сочетать их с массивными ремнями. Также отлично будут смотреться юбки с запахом и складками. От прямых и оттягивающих моделей лучше отказаться.