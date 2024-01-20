Трихолог Толстоносова поделилась способом восстановления сожженных волос

Многие девушки хотят изменить свой внешний вид и часто выбирают изменение прически как способ достижения этой цели. Однако не всегда такие изменения приносят желаемый результат, и волосы могут пострадать от частого окрашивания, осветления и химических завивок. Так, трихолог Виктория Толстоносова поделилась способом восстановления сожженных волос.

Обращайтесь к специалистам

Постарайтесь ограничить использование химических процедур, таких как окрашивание, завивка или выпрямление волос. Если это неизбежно, то лучше всего обратиться к профессионалу своего дела. В данном случае вы снижаете риск повреждения волос некачественными средствами.





Пользуйтесь термозащитными спреями

Избегайте частого использования термических инструментов для укладки волос, таких как фен, плойка или утюжок. Если вы все же укладываете волосы с их помощью, то наносите термозащитный спрей или крем перед использованием электрических инструментов. Данные спреи содержат увлажняющие и смягчающие ингредиенты, такие как масла или витамины, которые помогают сохранить влагу в волосах и предотвращают их пересушивание, а также не дают им путаться и снимают статичное электричество.

Поменяйте свой уход за волосами

Вам следует подобрать индивидуальные средства по восстановлению сожженных волос. Это могут быть питательные маски с маслами, шампуни с кислым РН, различные увлажняющие составы. Также добавьте к своему уходу натуральные масла. Например, репейные, касторовые, кокосовые, льняные.

Салонные процедуры по реконструкции волос

Рассмотрите возможность применения профессиональных процедур восстановления волос, таких как ламинирование, ботокс для волос или кератиновое выпрямление. Например, в последнем варианте результатом процедуры являются гладкие, блестящие и ухоженные волосы. Оно также помогает укрепить волосы, сделать их более упругими и улучшить их текстуру.

Стоит отметить, что восстановление поврежденных волос требует времени и терпения. Эксперт убеждена, что в этом деле нужен комплексный подход.

"Лучше не экспериментировать и обратиться за помощью к трихологу", – цитирует портал "Страсти" специалиста Викторию Толстоносову.