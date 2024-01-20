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Эксперты рассказали, в каких случаях хирург отправляет к косметологу и наоборот

Эксперты рассказали, в каких случаях хирург отправляет к косметологу и наоборот

В каком случае нужна помощь пластического хирурга, а в каком - косметолога?

Как правило, пластические хирурги и косметологи всегда работают в тесном тандеме для достижения более успешного результата. Бывает такое, что для решения эстетических несовершенств пациент приходит к специалисту, но тот отправляет его к совершенно другому врачу. Почему так происходит? И в каких ситуациях чаще всего? На эту тему редакция "Клео.ру" поговорила с экспертами.

Дмитрий и Мария Блиновы – не только коллеги, но и семья врачей, которые работают рука об руку и часто сталкиваются с подобным. Они поделились своим опытом.

Дмитрий Блинов, врач с 15-летним стажем, сертифицированный пластический хирург, выполняющий широкий спектр операций по коррекции груди, лица и тела, специалист клиники”Основа”.

Фото: из личного архива Дмитрия Блинова

– Мы постоянно сотрудничаем с супругой, как раз именно из-за того, что очень часто пациенты необъективно оценивают масштабы необходимого вмешательства для достижения определенных целей. Такое в основном случается, когда стоит задача по коррекции лица.

Ко мне приходят пациенты, например, за SMAS-лифтингом (круговой подтяжкой), для проработки нижней трети лица, но если прямых, видимых показаний к этой операции нет, то я, соответственно, всегда предлагаю альтернативные варианты. С этой проблемой косметолог будет справляться с помощью липосакции, которая уберет брыли и шейно-воротниковую зону, т.е. облегчит каркас лица. А дальше косметолог устанавливает нити, тем самым добиваясь очень красивых и долгосрочных результатов.

Второй момент – это послеоперационная реабилитация, в которой действительно нужна специализированная аппаратная косметология, т.е. не домашние девайсы, которые часто бывают на слуху у пациентов. Профессиональная аппаратная косметология обладает совершенно другими мощностями воздействия: качественные профессиональные аппараты, имеющие множество режимов и уровней, сочетание методик, которые специалист может подобрать индивидуально.

Мария Блинова, врач-дерматолог, косметолог, эксперт аппаратных и инъекционных методик, специалист клиник "Ritz Medical" и "Основа"

Фото: из личного архива Марии Блиновой

– Бывают ситуации, когда приходит пациент с сильно выраженными грыжами нижнего века и просьбой закамуфлировать их филлерами. К сожалению, в этом случае данная методика абсолютно бесполезна. Самым рациональным вариантом коррекции такого недостатка будет блефаропластика у пластического хирурга, к которому я и направляю пациента.

Вторая история – это гравитационный птоз нижней трети лица, то есть когда есть сильное опущение тканей 4-ой стадии, где абсолютно нет смысла проводить какие-то аппаратные методики. В этом варианте развития событий показана именно хирургическая круговая подтяжка лица.

Консультация нескольких специалистов и рассмотрение ситуации с разных сторон чаще всего является гарантом правильного выбора методов коррекции.

20 января 2024, 20:04
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

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