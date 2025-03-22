Звездный диетолог Маргарита Королева – об опасных продуктах, пользе поста и препаратах для похудения

Маргарита Королева – знаменитый диетолог, благодаря которому похудели многие звезды. Она стала гостьей юбилея Надежды Бабкиной, которая тоже в свое время привела себя в порядок с ее помощью. Корреспондент женского журнала Клео.ру выяснил, как быстро и без вреда для здоровья сбросить вес и про какие продукты лучше вообще забыть.

– Сегодня многие артисты худеют при помощи препарата, разработанного для больных диабетом. Вы как диетолог, что думаете про это повальное увлечение?

– Этот лекарственный препарат имеет не только показания, но и противопоказания. И должен назначаться исключительно врачом. Но проблема в том, что он стал доступен в аптечной сети для всех, и многие хотят попробовать его действие. А если человек не знает себя, если он не обследован, если не знает проблем, которые уже есть у него в организме, то этот препарат может запустить процессы паталогического характера. Замечу, что изначально этот препарат был предназначен для людей, с индексом массы тела (соотношение роста и веса. – Прим. ред.) от 27 и выше.

– А если прибегать к диете, а не к химии, то какую лучше выбрать?

– Я бы назвала средиземноморскую, где много рыбы, овощей, зелени, специй.

– Сегодня многие люди постятся. В чем реальная польза поста для организма, если не брать религиозный аспект?

– С медицинской точки зрения это – естественная детоксикация организма, поскольку избыток белка тоже не идет на пользу. Особенно взрослому человеку, от 35 лет. Избыток белка не воспринимает наша клеточная система – она не понимает, откуда взялось такое количество аминокислот и как их использовать с пользой. Поэтому возникают поломки и происходит быстрое старение организма. А у кого-то происходит и запуск аномальных процессов. Поэтому природой и историей и были предусмотрены постные дни, когда предпочтение отдается овощам и фруктам, чтобы поддержать естественный микробом и продлить молодость.

– Но если не поститься, то от каких продуктов ради здоровье вообще стоит отказаться?

– От мучного и сладкого. Потому что сейчас эти продукты стали попросту опасны для нашего здоровья. Ведь пищевая продукция делает все, чтобы удешевить производство и используются белковые смеси, сделанные из насекомых. В их составе 29 аминокислот, но нашему организму знакомы только 22. Поэтому оставшиеся 7 ему будет попросту вредны – организм примет их как инородные. Кроме того, в составе этих смесей очень много полинасыщенных жирных кислот и железа, которые будут поддерживать воспалительные процессы в организме.





– А что вы сама что не едите?

– У меня дома нет сахара. К меду отношусь благосклонно, но только когда точно знаю, откуда он и где был получен. Мед – это полезный ферментированный продукт, который раньше даже использовался в спортивной медицине, хорош для мужского здоровья. Я не злоупотребляю солью – стараюсь ее после 18 часов исключить, а после 19 часов уже не есть вовсе ничего. Максимум – овощной салат с растительным маслом и кедровыми орешками.

– Завтракаете во сколько потом?

– Всегда в первый час после пробуждения. Это строгое правило. Завтрак в это время – важный фактор долголетия, как и отказ от рафинированных продуктов. Именно завтрак запускает метаболические часы на перспективу всего дня. А если человек от него отказывается, если завтрак отсрочен на два и более часа, то самый высокий обмен веществ, который бывает в первые утренние часы, заметно снижается. И в итоге человек будет набирать избыточный вес и накапливать поломки в организме.