Можно ли отправлять простуженного ребенка в детский сад, или все об иммунитете

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Дети болеют, а некоторые дети болеют часто, это знают все родители. Как же формируется иммунитет малыша и можно ли ему помочь?

Когда ребенок только появляется на свет, родители стремятся уберечь его от всего, любой риск рассматривают со страхом: а вдруг малыш заболеет? Остается только сказать – ребенок, конечно, рано или поздно заболеет. И обязательно выздоровеет, а его иммунитет начнет крепнуть. 

Но давайте разберемся, какие механизмы защищают детский организм от болезней. 

Долгое время считалось, что малыш появляется на свет чуть ли не со стерильным организмом. Это ошибка. К примеру, у него уже есть врожденный иммунитет, который, кстати, реагирует на все чужеродное для организма очень быстро (правда, иногда с ошибками, но тем не менее). 

Основные рубежи врожденного иммунитета – это кожа, слизистые, пот, ферменты слюны, соляная кислота в желудке и т.д. Еще в защите задействованы клетки, в том числе макрофаги, а также белки, ферменты и пептиды. Новорожденный получает этот иммунитет от родителей и от мамы через ее антитела в период внутриутробного развития. 

Приобретенный иммунитет формируется в течение жизни. Он работает медленнее, чем врожденный, потому что ему нужно время на то, чтобы распознать возбудителя заболевания. 

Давайте представим: в организм попадает бактерия. Первым реагирует врожденный иммунитет: фагоциты и лимфоциты сразу "набрасываются" на чужака. В то же время иммунные клетки изучают возбудителя и начинают вырабатывать против него антитела. Это приобретенный иммунитет: в следующий раз, когда возбудитель опять атакует организм, иммунная система отреагирует гораздо быстрее. Болезнь будет протекать в более легкой форме. 

Если же ребенку делают прививку, то в организм вводят тот же возбудитель, но он не опасен, не вызывает болезни. А вот иммунные клетки получают возможность научиться и выработать антитела. Учитывая такой механизм, делать прививку в разгар пандемии бесполезно, ее лучше поставить до начала заболевания. 

Критические периоды в развитии иммунитета

Фото: freepik.com
У ребенка есть несколько так называемых критических периодов развития иммунной системы. 

От рождения до 28 дня жизни. В этот момент иммунитет ребенка еще очень слабый, он пока "не познакомился" с основными возбудителями заболеваний. Малыш уязвим перед вирусами, его организм может отреагировать бурно, в том числе обширным воспалением.  

4-6 месяц. После рождения ребенка защищают антитела, которые он получил с материнским молоком, но по истечении 6 месяцев защита ослабевает. Собственная иммунная система ребенка все еще формируется, так что он может несколько раз с небольшим перерывом переносить одни и те же инфекции. Малыши в это время чувствительны к респираторным вирусам, ротавирусу, вирусам парагриппа и другим. Если родители передали малышу наследственные заболевания, то они могут проявиться именно в этот период, а также может впервые дать о себе знать пищевая аллергия. 

До 2 лет. Ребенок растет, он все больше контактирует с внешним миром, но его иммунитет все еще формируется. Если есть иммунодефицитные состояния, то они проявятся в этом возрасте. Малыши часто переносят воспалительные заболевания органов дыхания, может появиться диатез. До 2 лет ребенка нежелательно отправлять в детский сад, потому что он будет часто болеть. 

4-6 лет. Иммунитет уже почти сформировался, но все-таки остаются участки уязвимости. Например, в это время малыш подвержен паразитарным инфекциям. Если есть аллергия, то она может нарастать. 

12-13 лет у девочек и 14-15 лет у мальчиков, период полового созревания. Активная выработка половых гормонов приводит к тому, что клеточный иммунитет ослабевает. Повышается чувствительность к микробактериям, хронические воспалительные заболевания могут обостряться. 

А что может снижать иммунитет? 

Фото: freepik.com
Факторов, которые влияют на устойчивость детского организма, много. Среди основных: 

  • дефицит витаминов, в первую очередь A, C, E, D, а также микроэлементов (цинк, железо, селен, йод);

  • недостаточное потребление белка;

  • дефицит полиненасыщенных жирных кислот. 

Педиатры должны очень аккуратно корректировать иммунитет детей. Например, существуют иммунонутриенты, пробиотики, витаминные комплексы, которые опосредованно влияют на повышение защитных сил. А вот препараты иммуноглобулинов можно использовать только в самых крайних случаях. 

И о насморке

Так как же ответить на вопрос, с которого мы начали? Можно ли малыша с соплями отправить в детский сад?  Конечно, если у ребенка есть признаки ОРВИ, если есть температура (даже небольшая), озноб, сопли приобрели зеленый оттенок, если насморк сопровождается кашлем, ребенка обязательно надо оставить дома. В таком состоянии он станет источником инфекции для других детей, да и ему самому тяжело будет провести день в садике. Если же насморк не сильный, если нет температуры, а состояние не ухудшается от пребывания на воздухе, ребенка можно отправить в сад. Вполне возможно, что именно так его организм адаптируется к новой обстановке (если он только начал ходить в сад), а вы, оставив малыша дома, нарушите этот процесс. 

И конечно, нельзя не учитывать, что другие родители могут быть резко против. В этой ситуации всегда стоит помнить, что источники инфекций есть везде. Если вы ходите с ребенком в театры, кино, в магазины, пользуетесь общественным транспортом, риск подхватить простуду велик и там. А детские болезни – это естественный этап формирования иммунитета. 

Родители вполне могут подготовить ребенка к пребыванию в саду самыми простыми мерами. 

  • Гулять в любую погоду. 

  • Купаться в теплой, но не горячей воде. 

  • Пить больше воды и натуральных морсов, а также не переедать. 

  • Регулярно проветривать помещение. 

  • Делать влажную уборку и мыть игрушки. 

Елена Минушкина

Редактор раздела «Здоровье»

 

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