Можно ли отправлять простуженного ребенка в детский сад, или все об иммунитете

Когда ребенок только появляется на свет, родители стремятся уберечь его от всего, любой риск рассматривают со страхом: а вдруг малыш заболеет? Остается только сказать – ребенок, конечно, рано или поздно заболеет. И обязательно выздоровеет, а его иммунитет начнет крепнуть.

Но давайте разберемся, какие механизмы защищают детский организм от болезней.

Долгое время считалось, что малыш появляется на свет чуть ли не со стерильным организмом. Это ошибка. К примеру, у него уже есть врожденный иммунитет, который, кстати, реагирует на все чужеродное для организма очень быстро (правда, иногда с ошибками, но тем не менее).

Основные рубежи врожденного иммунитета – это кожа, слизистые, пот, ферменты слюны, соляная кислота в желудке и т.д. Еще в защите задействованы клетки, в том числе макрофаги, а также белки, ферменты и пептиды. Новорожденный получает этот иммунитет от родителей и от мамы через ее антитела в период внутриутробного развития.

Приобретенный иммунитет формируется в течение жизни. Он работает медленнее, чем врожденный, потому что ему нужно время на то, чтобы распознать возбудителя заболевания.

Давайте представим: в организм попадает бактерия. Первым реагирует врожденный иммунитет: фагоциты и лимфоциты сразу "набрасываются" на чужака. В то же время иммунные клетки изучают возбудителя и начинают вырабатывать против него антитела. Это приобретенный иммунитет: в следующий раз, когда возбудитель опять атакует организм, иммунная система отреагирует гораздо быстрее. Болезнь будет протекать в более легкой форме.

Если же ребенку делают прививку, то в организм вводят тот же возбудитель, но он не опасен, не вызывает болезни. А вот иммунные клетки получают возможность научиться и выработать антитела. Учитывая такой механизм, делать прививку в разгар пандемии бесполезно, ее лучше поставить до начала заболевания.

Критические периоды в развитии иммунитета



У ребенка есть несколько так называемых критических периодов развития иммунной системы.



От рождения до 28 дня жизни. В этот момент иммунитет ребенка еще очень слабый, он пока "не познакомился" с основными возбудителями заболеваний. Малыш уязвим перед вирусами, его организм может отреагировать бурно, в том числе обширным воспалением.

4-6 месяц. После рождения ребенка защищают антитела, которые он получил с материнским молоком, но по истечении 6 месяцев защита ослабевает. Собственная иммунная система ребенка все еще формируется, так что он может несколько раз с небольшим перерывом переносить одни и те же инфекции. Малыши в это время чувствительны к респираторным вирусам, ротавирусу, вирусам парагриппа и другим. Если родители передали малышу наследственные заболевания, то они могут проявиться именно в этот период, а также может впервые дать о себе знать пищевая аллергия.

До 2 лет. Ребенок растет, он все больше контактирует с внешним миром, но его иммунитет все еще формируется. Если есть иммунодефицитные состояния, то они проявятся в этом возрасте. Малыши часто переносят воспалительные заболевания органов дыхания, может появиться диатез. До 2 лет ребенка нежелательно отправлять в детский сад, потому что он будет часто болеть.

4-6 лет. Иммунитет уже почти сформировался, но все-таки остаются участки уязвимости. Например, в это время малыш подвержен паразитарным инфекциям. Если есть аллергия, то она может нарастать.

12-13 лет у девочек и 14-15 лет у мальчиков, период полового созревания. Активная выработка половых гормонов приводит к тому, что клеточный иммунитет ослабевает. Повышается чувствительность к микробактериям, хронические воспалительные заболевания могут обостряться.

А что может снижать иммунитет?



Факторов, которые влияют на устойчивость детского организма, много. Среди основных:



дефицит витаминов, в первую очередь A, C, E, D, а также микроэлементов (цинк, железо, селен, йод);

недостаточное потребление белка;

дефицит полиненасыщенных жирных кислот.

Педиатры должны очень аккуратно корректировать иммунитет детей. Например, существуют иммунонутриенты, пробиотики, витаминные комплексы, которые опосредованно влияют на повышение защитных сил. А вот препараты иммуноглобулинов можно использовать только в самых крайних случаях.

И о насморке

Так как же ответить на вопрос, с которого мы начали? Можно ли малыша с соплями отправить в детский сад? Конечно, если у ребенка есть признаки ОРВИ, если есть температура (даже небольшая), озноб, сопли приобрели зеленый оттенок, если насморк сопровождается кашлем, ребенка обязательно надо оставить дома. В таком состоянии он станет источником инфекции для других детей, да и ему самому тяжело будет провести день в садике. Если же насморк не сильный, если нет температуры, а состояние не ухудшается от пребывания на воздухе, ребенка можно отправить в сад. Вполне возможно, что именно так его организм адаптируется к новой обстановке (если он только начал ходить в сад), а вы, оставив малыша дома, нарушите этот процесс.

И конечно, нельзя не учитывать, что другие родители могут быть резко против. В этой ситуации всегда стоит помнить, что источники инфекций есть везде. Если вы ходите с ребенком в театры, кино, в магазины, пользуетесь общественным транспортом, риск подхватить простуду велик и там. А детские болезни – это естественный этап формирования иммунитета.

Родители вполне могут подготовить ребенка к пребыванию в саду самыми простыми мерами.