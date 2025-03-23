SOS, или Что делать с акне?

Если обратиться к определению, то акне – это хроническое заболевание, в ходе которого на коже появляются комедоны, а также воспаления в виде папул и пустул.

Комедон – это киста, которая образуется, если устье волосяного фолликула закупоривается частицами эпителия кожи и кожным салом. Комедоны обычно белесые, но могут воспаляться.

Папула – небольшое образование на коже, которые приподнимается над ее поверхностью. В обиходе мы обычно называем папулы прыщиками.

Пустула – это полость в коже с гнойным содержимым. Пустула может быть глубокой, тогда от нее остаются следы. Поверхностные обычно проходят полностью.





Акне обычно связывают с подростковым возрастом и гормональной перестройкой. Страдают от него и юноши, и девушки, причем у юношей акне обычно протекает тяжелее, и лечение занимает больше времени. После 20 лет часто можно увидеть случаи спонтанного улучшения, но у ряда людей акне приобретает хронический характер и периодически обостряется. В последнее время отмечают все больше случаев так называемого позднего акне, которое возникает в 30-40 лет.

Почему акне часто дебютирует именно в переходные период? Дело в гормональном скачке. В ответ на него сальные железы кожи начинают активно работать и выделять секрет. Кроме того, в этот период щелочной уровень кожи повышается, ослабевает наружная защита, и бактерии начинают свободно размножаться.

В итоге меняется флора кожи, то есть соотношение микроорганизмов, которые живут на ее поверхности. Так что поры не просто закупориваются кожным салом, но еще и начинается воспаление. Итог хорошо известен большинству из нас – многочисленные красные прыщи, которые не просто некрасивы, но еще и болезненны.





Что влияет на развитие акне?

Акне сегодня порой называют "болезнью цивилизации". Это не значит, что наши предки с этой проблемой не сталкивались, но случаев было гораздо меньше. Западная диета с большим количеством сахара, продуктов с высоким гликемическим индексом, а также молока и молочных продуктов, играет решающую роль. Кстати, отмечено, что в странах, где люди не придерживаются такого режима питания, распространенность акне ниже.

Другими факторами риска возникновения акне являются:

проживание в больших городах;

проживание в жарком климате;

курение;

повышенное потоотделение;

ношение синтетической одежды;

злоупотребление жирной ухаживающей косметикой (так называемое "помадное" акне);

бесконтрольное употребление ряда биологически активных добавок к пище;

прием ряда гормонов;

прием некоторых лекарств (например, противоопухолевых препаратов).

Отдельно надо отметить обстоятельство, которое приобрело особое значение в последние годы. Мода на занятия спортом и наращивание мышечной массы привело к тому, что люди начинают самостоятельно принимать анаболические стероиды и производные тестостерона, а также корректируют питание. Все эти самодеятельные спортсмены, которые не советуются со специалистами, оказываются в группе риска по формированию акне. Под действием анаболических стероидов активность сальных желез повышается как у мужчин, так и у женщин.

Также установлено, что возникновение акне не всегда объясняется только состоянием кожи, а может быть проявлением других заболеваний или синдромов. Например, если говорить о женщинах, то это может быть следствием повышенной выработки андрогенов или поликистоза яичников. Так что если на прием к дерматологу приходит женщина с акне, то ее, скорее всего, направят на дополнительное обследование к эндокринологу и гинекологу.





Чем опасно акне?

Акне в большинстве случаев не представляет угрозы ни для жизни, ни для здоровья, но оказывает огромное негативное влияние на психологическое состояние человека. В частности, примерно у 45% пациентов с акне отмечаются проблемы в социальной жизни и в межличностных отношениях. Причем также установлено, что степень психологических страданий не связана с тяжестью протекания заболевания.

Лечить или ждать?

В начале статьи мы упомянули, что известны случаи спонтанного улучшения состояния акне, когда юноши и девушки перерастают период бурной гормональной перестройки. Но это не значит, что заболевание надо оставлять без внимания.

При легкой степени акне обычно ограничиваются наружными средствами, а также проводят чистки кожи. Параллельно всегда назначают аптечную косметику для мягкого ухода за кожей.

При средней тяжести заболевания подключают системную терапию, могут назначить гормональные препараты и антибиотики. В числе рекомендаций могут быть и гормональные контрацептивы с антиандрогенным эффектом.

При тяжелых формах могут назначить препараты изотретиноина, которые противопоказаны к приему женщинам, планирующим беременность (обычно их назначают вместе с противозачаточными). Огромную проблему при лечении представляет резистентность (устойчивость) микробиома кожи к антибиотикам. Таким образом, только с помощью антибактериальной терапии с проблемой не справиться: нужно обязательно добавлять ретиноиды и препараты бензоил пероксида.

А что будет, если акне не лечить?

Если игнорировать акне и надеяться на то, что с возрастом "пройдет само", можно столкнуться с серьезными осложнениями.

Нарушение пигментации кожи . Особенно рискуют этим люди, которые выдавливают прыщи или пытаются "лечить" их пребыванием на солнце.

. Особенно рискуют этим люди, которые выдавливают прыщи или пытаются "лечить" их пребыванием на солнце. Эритремные (застойные) пятна , которые возникают на месте бывшего прыщика вследствие нарушения микроциркуляции.

, которые возникают на месте бывшего прыщика вследствие нарушения микроциркуляции. Милиумы – поверхностные бугорки, небольшие капсулы с сальным содержимым. Удалять их должен специалист.

– поверхностные бугорки, небольшие капсулы с сальным содержимым. Удалять их должен специалист. Рубцы, которые развиваются, если акне протекало в тяжелой форме. Лечить их нужно у дерматолога, возможно, справиться с проблемой поможет лазерная шлифовка кожи.





И еще раз обратим ваше внимание на то, что акне никогда нельзя выдавливать. Таким образом вы не решите проблему, а, напротив, усугубите ее. Особенно опасно выдавливать прыщи в районе носогубного треугольника, так как там кровеносные сосуды подходят очень близко к поверхности кожи, и гной может попасть в кровеносное русло.