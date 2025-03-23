SOS, или Что делать с акне?

Акне является одним из самых распространенных кожных заболеваний: от него страдают около 85% молодых людей в возрасте до 24 лет, сталкиваются с проблемой и люди старшего возрасьа. Так что с этим делать?
Если обратиться к определению, то акне – это хроническое заболевание, в ходе которого на коже появляются комедоны, а также воспаления в виде папул и пустул.
Комедон – это киста, которая образуется, если устье волосяного фолликула закупоривается частицами эпителия кожи и кожным салом. Комедоны обычно белесые, но могут воспаляться.
Папула – небольшое образование на коже, которые приподнимается над ее поверхностью. В обиходе мы обычно называем папулы прыщиками.
Пустула – это полость в коже с гнойным содержимым. Пустула может быть глубокой, тогда от нее остаются следы. Поверхностные обычно проходят полностью.
Акне обычно связывают с подростковым возрастом и гормональной перестройкой. Страдают от него и юноши, и девушки, причем у юношей акне обычно протекает тяжелее, и лечение занимает больше времени. После 20 лет часто можно увидеть случаи спонтанного улучшения, но у ряда людей акне приобретает хронический характер и периодически обостряется. В последнее время отмечают все больше случаев так называемого позднего акне, которое возникает в 30-40 лет.
Почему акне часто дебютирует именно в переходные период? Дело в гормональном скачке. В ответ на него сальные железы кожи начинают активно работать и выделять секрет. Кроме того, в этот период щелочной уровень кожи повышается, ослабевает наружная защита, и бактерии начинают свободно размножаться.
В итоге меняется флора кожи, то есть соотношение микроорганизмов, которые живут на ее поверхности. Так что поры не просто закупориваются кожным салом, но еще и начинается воспаление. Итог хорошо известен большинству из нас – многочисленные красные прыщи, которые не просто некрасивы, но еще и болезненны.
Что влияет на развитие акне?
Акне сегодня порой называют "болезнью цивилизации". Это не значит, что наши предки с этой проблемой не сталкивались, но случаев было гораздо меньше. Западная диета с большим количеством сахара, продуктов с высоким гликемическим индексом, а также молока и молочных продуктов, играет решающую роль. Кстати, отмечено, что в странах, где люди не придерживаются такого режима питания, распространенность акне ниже.
Другими факторами риска возникновения акне являются:
- проживание в больших городах;
- проживание в жарком климате;
- курение;
- повышенное потоотделение;
- ношение синтетической одежды;
- злоупотребление жирной ухаживающей косметикой (так называемое "помадное" акне);
- бесконтрольное употребление ряда биологически активных добавок к пище;
- прием ряда гормонов;
- прием некоторых лекарств (например, противоопухолевых препаратов).
Отдельно надо отметить обстоятельство, которое приобрело особое значение в последние годы. Мода на занятия спортом и наращивание мышечной массы привело к тому, что люди начинают самостоятельно принимать анаболические стероиды и производные тестостерона, а также корректируют питание. Все эти самодеятельные спортсмены, которые не советуются со специалистами, оказываются в группе риска по формированию акне. Под действием анаболических стероидов активность сальных желез повышается как у мужчин, так и у женщин.
Также установлено, что возникновение акне не всегда объясняется только состоянием кожи, а может быть проявлением других заболеваний или синдромов. Например, если говорить о женщинах, то это может быть следствием повышенной выработки андрогенов или поликистоза яичников. Так что если на прием к дерматологу приходит женщина с акне, то ее, скорее всего, направят на дополнительное обследование к эндокринологу и гинекологу.
Чем опасно акне?
Акне в большинстве случаев не представляет угрозы ни для жизни, ни для здоровья, но оказывает огромное негативное влияние на психологическое состояние человека. В частности, примерно у 45% пациентов с акне отмечаются проблемы в социальной жизни и в межличностных отношениях. Причем также установлено, что степень психологических страданий не связана с тяжестью протекания заболевания.
Лечить или ждать?
В начале статьи мы упомянули, что известны случаи спонтанного улучшения состояния акне, когда юноши и девушки перерастают период бурной гормональной перестройки. Но это не значит, что заболевание надо оставлять без внимания.
При легкой степени акне обычно ограничиваются наружными средствами, а также проводят чистки кожи. Параллельно всегда назначают аптечную косметику для мягкого ухода за кожей.
При средней тяжести заболевания подключают системную терапию, могут назначить гормональные препараты и антибиотики. В числе рекомендаций могут быть и гормональные контрацептивы с антиандрогенным эффектом.
При тяжелых формах могут назначить препараты изотретиноина, которые противопоказаны к приему женщинам, планирующим беременность (обычно их назначают вместе с противозачаточными). Огромную проблему при лечении представляет резистентность (устойчивость) микробиома кожи к антибиотикам. Таким образом, только с помощью антибактериальной терапии с проблемой не справиться: нужно обязательно добавлять ретиноиды и препараты бензоил пероксида.
А что будет, если акне не лечить?
Если игнорировать акне и надеяться на то, что с возрастом "пройдет само", можно столкнуться с серьезными осложнениями.
- Нарушение пигментации кожи. Особенно рискуют этим люди, которые выдавливают прыщи или пытаются "лечить" их пребыванием на солнце.
- Эритремные (застойные) пятна, которые возникают на месте бывшего прыщика вследствие нарушения микроциркуляции.
- Милиумы – поверхностные бугорки, небольшие капсулы с сальным содержимым. Удалять их должен специалист.
- Рубцы, которые развиваются, если акне протекало в тяжелой форме. Лечить их нужно у дерматолога, возможно, справиться с проблемой поможет лазерная шлифовка кожи.
И еще раз обратим ваше внимание на то, что акне никогда нельзя выдавливать. Таким образом вы не решите проблему, а, напротив, усугубите ее. Особенно опасно выдавливать прыщи в районе носогубного треугольника, так как там кровеносные сосуды подходят очень близко к поверхности кожи, и гной может попасть в кровеносное русло.