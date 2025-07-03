После отпуска: 5 косметологических процедур, которые приведут кожу в порядок

Когда мы слышим выражение "кожа после отпуска", часто представляем себе идеально ровное, здоровое лицо без изъянов. Но на самом деле в условиях другого климата, после перелетов и изменений в питании, кожа может испытать серьезный стресс.

Сухой воздух, колебания температур, морская вода, ультрафиолетовое излучение приводят и к появлению морщин, сухости, шелушениям, пигментным пятнам и общей потери упругости. Активное и длительное пребывание на солнце без использования спф-средств приводит к фотоповреждению кожи и фотостарению. Попросили врача-косметолога Наталию Шорину дать список профессиональных процедур, которые подойдут всем и быстро исправят ситуацию.

HydraFacial



Что это: аппаратная процедура для глубокого очищения, увлажнения и питания кожи.

Как работает: с помощью вакуумной технологии насадки мягко очищают поры, отшелушивают ороговевшие клетки, а в кожу сразу вводятся активные сыворотки с антиоксидантами, гиалуроновой кислотой и пептидами.

Что говорит профессионал: это абсолютно безболезненная процедура для любого типа кожи, включающая этапы очищения, пилинга и увлажнения кожи за счет сочетания вакуума и специальных сывороток. Эффект появляется сразу – лицо становится свежим, чистым и сияющим.

Биоревитализация



Что это: инъекционная процедура для интенсивного увлажнения и восстановления кожи.

Как работает: в кожу с помощью мелких игл вводят низкомолекулярную гиалуроновую кислоту и коктейли из аминокислот, антиоксидантов, витаминов. Это стимулирует выработку коллагена и эластина, восстанавливает водный баланс, улучшает плотность и возвращает тонус.

Что говорит профессионал: такие инъекции помогут глубоко увлажнить кожу и восстановить ее гидрорезерв. Эффект наступает в течение 5-14 дней (срок зависит от препарата). Повышается упругость, сеточка мелких морщин разглаживается, сухость, шелушение и стянутость исчезают.

Ботокс

Что это: инъекционная процедура, которая расслабляет мышцы, которые отвечают за активную мимику.

Как работает: ботулотоксин типа А блокирует передачу нервных импульсов к мышцам, из-за чего они временно перестают сокращаться. В результате морщины разглаживаются, кожа становится гладкой, без складок и заломов.

Что говорит профессионал: если не носить солнечные очки, часто щуриться, могут появиться мимические морщины (или усугубиться текущие). Однократная процедура ботулинотерапии устранит мимические морщины лба, межбровья, "гусиные" лапки в области наружных уголков глаз. Окончательный эффект будет заметен уже через 14 дней после инъекции.





Аппаратные технологии устранения пигментных пятен (IPL-терапия, BBL, AFT-омоложение)

Что это: световые методики, которые устраняют пигментацию, сосудистые звездочки и неровный тон.

Как работает: импульсный свет проникает в кожу и разрушает пигмент меланин, который образуется под действием ультрафиолета и провоцирует появление темных участков, от которых сложно избавиться только с помощью домашнего ухода.

В чем разница между аппаратами

Все три технологии используют широкополосный импульсный свет для устранения пигментации и омоложения кожи. IPL — базовая, а BBL и AFT более усовершенствованные, с точной настройкой параметров, с возможностью комплексной коррекции несовершенств кожи и более комфортные в процессе самой процедуры. Выбор аппарата остается за врачом в зависимости от состояния кожи и других факторов.

Что говорит профессионал: пятно сначала темнеет, а затем исчезает совсем, а здоровые участки кожи при этом не повреждаются. Окончательный результат отмечаем через 14 дней – тон кожи станет ровным. Учтите, что нужно сделать курс от 2 до 6 процедур.





Безыгольная мезотерапия на аппарате Dermadrop

Что это: аппаратная процедура для глубокого увлажнения кожи без инъекций.

Как работает: с помощью кислородной подачи сыворотки проникают в глубокие слои кожи через микроканалы, образующиеся от воздействия высокого давления.

Что говорит профессионал: процедура проходит без боли, без реабилитации и без следов. После первого сеанса кожа становится увлажненной, напитанной и сияющей.