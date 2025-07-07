Нет, не стыдно: 7 вопросов хирургу об интимной пластике

Интимная пластика – тема деликатная, но абсолютно нормальная. Эта операция может решать не только эстетические задачи, но и помочь при врожденных особенностях или после родов. Попросили Любовь Гауэр, пластического хирурга, кандидата медицинских наук, развеять мифы и ответить на самые частые вопросы.





– Многие считают, что интимная пластика – это только про эстетику. Какие еще есть реальные показания, когда пациентам нужно прибегнуть к вмешательству?

– Да, интимная пластика – это не только про эстетику. Например, гипертрофия малых половых губ может напрямую влиять на качество жизни. Девушки нередко сталкиваются с постоянным трением при ходьбе, которое вызывает хронический дискомфорт. Это может мешать даже в повседневной жизни – не говоря уже о спорте: велоспорт, конный спорт или любые тренировки становятся источником неприятных ощущений.

Постоянное трение провоцирует усиление пигментации в интимной зоне: кожа травмируется от постоянного контакта с нижним бельем, в результате чего цвет кожи может становиться темнее, что для многих женщин также становится эстетической проблемой.

Нарушение сексуальной жизни – еще один важный аспект. Гипертрофированные малые половые губы могут мешать нормальному половому акту: вызывать боль, чувство стеснения и даже снижать либидо из-за постоянного ощущения дискомфорта или неуверенности в себе.

Есть и медицинская сторона вопроса. В норме малые половые губы должны прикрывать вход во влагалище, защищая его от внешней среды и бактерий. Когда они увеличены, эта естественная защита нарушается, и влагалище становится более уязвимым для инфекций. Постоянное трение и травматизация слизистых также повышают риск воспалительных заболеваний.





– Что вообще включает в себя интимная пластика?

Интимная пластика – это не только эстетическая коррекция, но и процедуры, которые помогают восстановить комфорт и качество жизни.

К хирургическим методам относится коррекция гипертрофии малых половых губ. Это их аккуратное иссечение в случае, если они чрезмерно увеличены. При правильной операции всегда сохраняется капюшон клитора – он должен оставаться прикрытым, чтобы сохранить чувствительность и избежать дискомфорта.

Также хирургическая пластика может быть показана при гипертрофии больших половых губ. Например, после активных занятий конным спортом или велоспортом в этой зоне может появиться избыточный объем или, наоборот, потеря объема и дряблость тканей. В таких случаях применяется липофиллинг – техника, при которой собственный жир пациента используется для восстановления нормальной формы и плотности тканей. Это не только возвращает эстетичность, но и помогает большим половым губам выполнять их анатомическую функцию: защищать малые половые губы и влагалище от трения и инфекций.

Среди безоперационных методов выделяют лазерное омоложение влагалища. Один из современных вариантов – процедуры на аппарате Fotona. Лазер помогает сузить стенки влагалища, сделать их более упругими, что особенно актуально после родов, когда ткани становятся менее эластичными и может появляться ощущение "вялости". Однако лазерная коррекция эффективна только при начальных степенях изменений (например, первой или второй степени расслабления стенок влагалища). В более выраженных случаях может потребоваться хирургическое иссечение лишней слизистой.





– Это больно? Опасно? Долго восстанавливаться? Когда можно заниматься сексом?

– Болевые ощущения после операции действительно бывают, но они легко контролируются обезболивающими. По ощущениям их часто сравнивают с тянущими болями при месячных – дискомфорт есть, но он вполне терпимый и проходит достаточно быстро.

Это не опасно, если операция выполнена корректно. Главное – сохранить естественную анатомию, например, при пластике малых половых губ важно, чтобы "лепесточки" правильно прикрывали вход во влагалище, обеспечивая его защиту.

Восстановление обычно проходит быстро: слизистая в этой зоне быстро регенерируется. Уже через 7–10 дней можно прекратить обработку раны, а швы снимают примерно на 10-й день (или рассасываются сами, если используются специальные нитки).

Полностью вернуться к сексуальной жизни можно в среднем через 2–3 недели после операции – к этому времени ткани уже заживают и становятся достаточно прочными для привычного ритма жизни.

– Можно ли делать, если не рожала?

Да, например гипертрофия малых половых губ чаще всего встречается у нерожавших пациенток. В таких случаях пластика позволяет не только улучшить эстетический вид, но и устранить дискомфорт, который может возникать в повседневной жизни или при занятиях спортом.

– Как вмешательство повлияет на сексуальность?

Только в позитивном ключе. Правильно выполненное вмешательство может улучшить качество интимной жизни. Главное – корректная техника операции. Если нужно удалить гипертрофированные или добавочные малые половые губы, хирург аккуратно убирает только лишние ткани, не затрагивая капюшон клитора.

Если требуется вмешательство в области капюшона, обязательно сохраняют достаточный объем тканей, чтобы клитор оставался прикрытым. Именно точная работа специалиста гарантирует, что пластика не снизит чувствительность и не повлияет на сексуальность негативно.





– Есть ли противопоказания?

В основном они связаны с общим состоянием здоровья. Операцию нельзя проводить при онкологических заболеваниях, нарушениях свертываемости крови, тяжелых болезнях соединительной ткани.

Перед вмешательством нужно сдать расширенный список анализов – они помогают оценить здоровье пациентки и понять, безопасно ли делать процедуру. Только после одобрения всех показателей хирург принимает решение о возможности операции.

– А если не понравится, можно переделать?

– Да, но это зависит от ситуации. Если после операции есть только незначительные нюансы, их иногда можно скорректировать липофилингом – например, добавить объем там, где это нужно для симметрии. Но если удалили слишком много тканей, восстановление становится намного сложнее: в таких случаях может потребоваться пересадка тканей. Поэтому важное выбрать опытного хирурга, который сделает все аккуратно и правильно с первого раза.