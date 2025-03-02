Выгода при покупке лекарств в 2025 году

Регистрация товара в государственной системе "Честный знак" позволяет строго контролировать этот фактор, так как система просто не позволит провести платеж при покупке, если продукт не отвечает нужным требованиям.

Аптечный маркетплейс "Здравсити" – крупная онлайн-площадка с хорошо развитой сетью традиционных аптечных пунктов. Каждый товар этой аптеки зарегистрирован в системе "Честный знак", и по коду самостоятельно можно проверить его оригинальность, дату выпуска, производителя.

Онлайн-аптека предоставляет и другие приятные бонусы покупателям, которые делают покупку выгодной – например:

приветственная скидка на первый заказ;

повышенный кэшбэк 5% на выбранный "любимый товар";

регулярные акции, скидки;

низкие цены, в сравнении с традиционными оффлайн-аптеками;

кэшбэк бонусами 1% от каждой покупки с доставкой на дом или самовывозом из аптечного пункта (Здравсити или партнерской сети). Кэшбэк 2% – с доставкой в собственный аптечный пункт "Здравсити";

существенное снижение цены на товары с небольшим сроком годности;

возможность рассчитываться за покупки до 70% стоимости накопленными баллами в расчете "1 балл = 1 рубль".

Новая программа лояльности в "Здравсити" будет полезна тем, кто покупает регулярно одно и то же лекарство или товар. С программой можно хорошо сэкономить, ведь возвращенные деньги 5% позволяют следующую покупку сделать ещё выгоднее. Учитывая демократичные цены в маркетплейсе, экономия оказывается существенной.

Как выбрать категорию "любимый товар" на сайте:

Скачать новую версию или обновить установленное приложения "Здравсити" на iOS или Android.

Зайти в каталог, выбрать свой предпочитаемый товар, в карточке товара нажать кнопку "сделать этот товар любимым".

Купить выбранный товар, в течение 7 дней получить 5% от его стоимости баллами на личный счет.

Включать баллы в оплату при следующей покупке, чтобы сделать её ещё выгодней.

Свой выбор можно просмотреть во вкладке "Избранное". Если "любимый товар" выведен из продажи или закончился, можно выбрать другой по своему усмотрению.

"Здравсити" дает возможность купить по акции любимый товар до 5 раз в месяц. Баллы сохраняются 180 дней, их можно потратить на покупку других товаров из каталога аптеки, который насчитывает около 60 тысяч наименований.