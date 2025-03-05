Метеочувствительность: болезнь или выдумка?

Есть у вас знакомые, которые при перемене погоды чувствуют себя настолько плохо, что не могут выйти из дома? А может быть, вы сами относитесь к ним? Кстати, те, кто никогда не сталкивался с метеочувствительностью, полагают, что ее и вовсе... нет, а все неприятные симптомы – лишь результат самовнушения. А как на самом деле?





Немного статистики

В научной литературе вы можете встретить другой термин – метеопатия. Именно так правильно называть метеочувствительность. По данным ряда экспертов, от нее страдают до 75% людей, но степень этого "страдания" может быть разной: от легкой раздражительности до сильного недомогания.

В группе риска по развитию метеочувствительности находятся дети, пожилые люди, беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Что касается детей, то в возрасте до 5 лет многие могут реагировать на изменения погоды. Ольга Владимировна Тарасова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета, обращает внимание на то, что чувствительны к погоде около 60 % малышей. Признаки метеопатии у них – ухудшение сна и аппетита, внезапная сонливость или, наоборот, повышенная возбудимость и капризы.





Метеопатию делят на четыре основных типа:

мозговой – при перемене погоды эти люди чувствуют головную боль, тошноту, начинаются головокружения;

– при перемене погоды эти люди чувствуют головную боль, тошноту, начинаются головокружения; астеноневротический – повышается раздражительность, нарушается сон, ослабевает концентрация внимания;

– повышается раздражительность, нарушается сон, ослабевает концентрация внимания; сердечный – проявляется в колебаниях артериального давления, у человека может случиться приступ стенокардии или начаться боли в районе сердца;

– проявляется в колебаниях артериального давления, у человека может случиться приступ стенокардии или начаться боли в районе сердца; смешанный.

Магнитные бури и не только

"Плохо себя чувствуешь? Это магнитная буря." Да, магнитные бури и правда есть, но не только они влияют на наше состояние.

Повышение или понижение атмосферного давления. При повышении атмосферного давления уменьшается тонус сосудов, повышается свертываемость крови, то есть растет риск тромбоза, а вот активность лейкоцитов снижается. Люди становятся более уязвимыми к различным инфекциям. Обычно антициклон, когда атмосферное давление повышается, приносит спокойную погоду без ветра, и в воздухе скапливаются вредные примеси, на что реагируют люди с проблемами дыхательной системы.

Если атмосферное давление понижается (приходит циклон), содержание кислорода в воздухе уменьшается, и чувствительные к этому люди страдают от одышки. Особенно трудно приходится пациентам с бронхиальной астмой. И хотя в литературе можно встретить утверждение, что для снижения уровня кислорода нужно значительное падение атмосферного давления, есть люди, которые чувствуют даже минимальные колебания.





Резкие скачки температуры провоцируют повышение выработки в организме гистамина, а это вещество вызывает реакцию, похожую на аллергическую. Более того, большинство метеочувствительных людей реагируют на такие изменения температуры повышенной раздражительностью и упадком сил.

Повышение влажности воздуха плохо сказывается на людях с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Так почему же мы реагируем на погоду?

Проблеме метеочувствительности посвящено немало исследований. Ученые пришли к выводу, что у здоровых людей, которые не имеют серьезных нарушений здоровья, реакция на погоду обычно спокойная – они не замечают изменений самочувствия. А вот люди, у которых есть какие-то нарушения, чувствуют себя плохо.

Одна из наиболее распространенных теорий объясняет метеочувствительность так: работа внутренних органов регулируется вегетативной нервной системой. Она не зависит от нашей воли: мы не можем приказать желудку быстрее переваривать пищу, а почкам – активнее выводить токсины. Вегетативная нервная система делится на симпатическую и парасимпатическую: одна отвечает за возбуждение, вторая – за торможение. У здорового человека они идеально сбалансированы, но при нарушении баланса человек начинает реагировать на разные внешние факторы, в том числе и на погоду.





Болезнь или нет?

Если человек, который испытывает недомогание при смене погоды, придет к врачу, то он может и не обнаружить никаких серьезных отклонений (конечно, если речь не идет, например, о скачках артериального давления). А самочувствие при этом будет действительно плохим! Некоторые люди даже не могут работать, но больничный из-за магнитной бури врач не выпишет.

Что же делать, чтобы при переменах погоды почувствовать себя не таким разбитым?

Физкультура . Некоторые упражнения, особенно йога, помогают вернуть баланс вегетативной нервной системы.

. Некоторые упражнения, особенно йога, помогают вернуть баланс вегетативной нервной системы. Водные процедуры , контрастный душ, регулярное закаливание, плавание.

, контрастный душ, регулярное закаливание, плавание. Употребление достаточного количества витаминов с пищей, а весной и зимой – прием дополнительных поливитаминов.

с пищей, а весной и зимой – прием дополнительных поливитаминов. Прием адаптогенов, к которым относятся женьшень, лимонник, элеутерококк. Предварительно это надо обсудить с врачом, потому что лечебные растения не так безобидны, как принято думать.

Федор Александрович Евдокимов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета, призывает внимательнее относиться к метеочувствительности. Ведь она может быть сигналом о том, что в организме что-то пошло не так.

"Если человек считает себя здоровым и вдруг начинает как-то не так реагировать на погоду – слабость, вялость, сонливость – это уже звоночек к тому, что надо обратиться к специалисту по вопросу обследования. Наверное, в организме что-то происходит, какой-то сбой, который может закончиться и заболеванием достаточно серьезным. Надо обратить внимание на свое здоровье."