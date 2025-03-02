Сама не пройдет: почему тревожность нужно лечить?

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Эксперт объяснил разницу между психологами, психиатрами и психотерапевтами.

Тревожность – один из главных недугов современности. Каждый год число людей, страдающих тревожными расстройствами, растет. В России проблема находится на довольно высоком уровне. Косвенно об этом свидетельствует и рост продаж противотревожных лекарственных средств. По данным компании AlphaRM, продажи препаратов этой группы за одиннадцать месяцев 2024 выросли на 15% по сравнению с 2023 годом. Наиболее популярным препаратом среди россиян является Тералиджен (38,5%), причем за последние два года объемы его продаж выросли на 45%. На втором и третьем местах по продажам находятся Грандаксин (22,7%) и Хлорпротиксен (12,6%) соответственно. Основными поводами для возникновения тревоги являются экономические и социальные изменения, а также другие негативные внешние воздействия.

О том, что такое тревожные расстройства и когда стоит с ними обращаться к специалисту, рассказывает Юрий Сиволап, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН.

Фото: Freepik.com

Тревога определяется как неприятное эмоциональное переживание с острым ощущением неопределенности, ожиданием нежелательных или даже опасных событий, чувствами беспокойства и неуверенности в себе. Это состояние часто не имеет видимых причин и может сопровождаться различными симптомами, в том числе:

  • сильным потоотделением;
  • ознобом;
  • сердцебиением;
  • дрожью в теле и конечностях;
  • слабостью;
  • потемнением в глазах и ощущением близкого обморока.

Регулярное возникновение тревоги рассматривается в качестве тревожного расстройства, проявляющегося тремя основными формами:

  • генерализованным тревожным расстройством,
  • паническим расстройством,
  • социальным тревожным расстройством.

Фото: Freepik.com / @jcomp

У людей с тревожными расстройствами часто нарушаются сон и аппетит, они стараются избегать мест, где может ухудшиться их состояние.

После серьезной психической травмы у тревожных по характеру людей могут появиться навязчивости и особые ритуалы, с помощью которых человек пытается преодолеть тревогу и страх, в том числе за близких людей, – такое состояние называется обсессивно-компульсивным расстройством.

Постоянная или часто возникающая тревога может указывать на проблемы с ментальным здоровьем. Их нужно решать с профильными специалистами. В некоторых случаях может быть комплексный подход, когда в лечении принимают участие сразу несколько специалистов.

  • Неврологи сфокусированы на диагностике и лечении нервной системы.
  • Психологи – это специалисты, в задачи которых входит общая оценка душевного состояния человека, скрининг (поиск) возможных психических расстройств, первичная и предположительная диагностика этих расстройств на основании специальных психологических тестов и клинических шкал, а также психологическая поддержка и психотерапия.
  • Психиатры – врачи, которые специализируются на диагностике и лечении психических расстройств различной степени тяжести (от легких неврозов до серьезных форм шизофрении) как с помощью фармакологических (лекарственных) средств, так и с помощью психотерапии.
  • Психотерапевты – врачи, занимающиеся преимущественно нетяжелыми (пограничными) психическими расстройствами, к которым относятся, например, тревога и умеренные проявления депрессии. При оказании помощи своим пациентам они не применяют лекарственные средства, а используют исключительно методы психотерапии.

Фото: Freepik.com / @yanalya

Обращение к психиатру также естественно, как лечение у гинеколога, терапевта, и оно не должно вызывать ощущение страха или стыда.

Важной тенденцией современной психиатрии служит уход от задевающих самолюбие, пугающих и стигматизирующих определений, таких как "припадок", "олигофрения", "умственная отсталость", "истерия" и других этически неприемлемых в наши дни понятий, которые заменяются более нейтральными и лишенными оскорбительного звучания современными эквивалентами.

В нашей стране открываются новые институты, клиники и центры, повышается доступность приема специалистов в вопросах ментального здоровья. И сегодня это действенный способ изменить качество жизни и избавиться от бремени тревоги.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

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