Возраст несогласия, или Правда ли, что после 40 организм отказывается худеть?

Много лишнего

Проблема лишнего веса в мире достигла масштаба эпидемии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сегодня на Земле от избыточного веса страдает каждый третий человек. А это значит, что возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринологических нарушений, заболеваний суставов и многих других патологий. Результаты Российского эпидемиологического исследования NATION показывают, что в нашей стране распространенность ожирения среди взрослых достигает 30%, то есть в данной области мы "в тренде".

Так что же делать? Опрос ВЦИОМ показывает, что россияне придерживаются традиционного рецепта: меньше есть и больше двигаться. Нормализация энергетического обмена считается той самой "волшебной пилюлей", которая помогает сбросить вес.

И все хорошо, если бы не одно НО. Сегодня распространено мнение о том, что чем старше мы становимся, тем тяжелее избавиться от лишних килограммов. "А что вы хотели? Это возраст", – после 40 женщины часто слышат эту фразу. Все объясняется действием всесильных гормонов: якобы с приближением менопаузы лишние килограммы уже никуда не денутся.

Получается, что красивая фигура – прерогатива молодых, а те, кто перешли в более старшую категорию, могут даже не пытаться что-то изменить? Мы решили узнать мнение эксперта и обратились к Анне Сергеевне Тепловой, ассистенту кафедры эндокринологии Института клинической медицины Пироговского университета.

Время перемен

Эксперт отмечает, что с наступлением менопаузы в организме женщин действительно происходят выраженные изменения, в том числе меняется обмен веществ. Метаболические нарушения могут проявляться в нарушении липидного и углеводного обмена, а также повышении артериального давления и развитии других сердечно-сосудистых заболеваний.

Нарушение обмена и дефицит половых гормонов приводят к тому, что масса тела растет, и ее становится трудно контролировать. Ожирение у женщин в постменопаузе носит преимущественно висцеральный характер, то есть жировая ткань накапливается в брюшной полости, а не в подкожно-жировой клетчатке. В итоге может пострадать не только внешность, но и нарушиться функционирование различных органов.





Что касается общих страхов перед заместительной гормональной терапией (ЗГТ), которую часто также обвиняют в повышении массы тела, то тут специалист придерживается иного мнения. По ее словам, ЗГТ направлена на восстановление влияния гормонов на органы и ткани и вес не повышает. Более того, у исследователей есть много данных, подтверждающих положительное влияние менопаузальной гормональной терапии (назначенной вовремя!) не только на контроль массы тела, но и и профилактику метаболических нарушений.

Сколько лишнего?

Как же понять, сколько лишнего накопилось в организме? Анна Теплова поясняет:

Общепринятым методом оценки массы тела является индекс массы тела (ИМТ, вес в килограммах, деленный на рост в метрах, возведенный в квадрат). Однако на сегодняшний день не вызывает сомнений необходимость оценки окружности талии как метода диагностики висцерального ожирения. Нормальным показателем для женщин считается менее 80 см. Помимо этого, в связи с высоким риском развития артериальной гипертензии рекомендуется регулярная оценка артериального давления, а также проведение глюкозотолерантного теста при наличии подозрений на наличие нарушений углеводного обмена.

Индекс массы тела Соответствие между массой человека и его ростом 16 и менее Выраженный дефицит массы тела 16—18,5 Недостаточная (дефицит) масса тела 18,5—25 Норма 25—30 Избыточная масса тела (предожирение) 30—35 Ожирение 1 степени 35—40 Ожирение 2 степени 40 и более Ожирение 3 степени

Меньше есть?

Метаболические нарушения имеют место, но сбросить вес и улучшить фигуру можно и в возрасте 40+. А значит, все-таки придется контролировать рацион и быть активнее. Здесь придерживайтесь правила: чтобы масса тела снижалась, рацион надо уменьшить на 500 ккал от того уровня, который есть в настоящее время. При этом менее 1200 ккал в сутки он быть не должен.

Такой дефицит способствует эффективному снижению массы тела, но позволяет поддерживать необходимый минимум получаемых питательных веществ. Помимо этого, для эффективного снижения и поддержания массы тела необходимо потреблять достаточное количество пищевых волокон, рыбы и морепродуктов, особое внимание уделять минимизации жиров, ограничению употребления поваренной соли и алкоголя, – подчеркивает Анна Теплова.

Для контроля пищевого поведения рекомендуется тщательно пережевывать пищу, а также особое внимание уделить нормализации ночного сна.

А у мужчин привилегия?

И наконец, последний миф: якобы мужчинам не сталкиваются с такими проблемами. Действительно ли им неведомы возрастные страдания, связанные с весом? Эксперт отмечает, что возраст-ассоциированное повышение массы тела определяется гормонами у всех. У мужчин, как и у женщин, с возрастом гормональный фон меняется и тоже сопровождается рядом метаболических нарушений.