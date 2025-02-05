Как в России устроена частная медицина? Разговор с генеральным директором многопрофильной клиники

По данным Министерства здравоохранения России, на конец 2023 года доля частных клиник в стране составляла около 15%. Итоги прошлого года пока не подведены, но, скорее всего, она останется примерно на том же уровне. От 25 до 35% россиян время от времени пользуются их услугами: привлекает и уровень сервиса, и возможность быстро попасть к врачу нужной специализации, и экономия времени. О том, как работает в России частная медицина, мы поговорили с кандидатом медицинских наук, сердечно-сосудистым хирургом, генеральным директором Семейной Клиники "ЗИМ" Алимжаном Ахтямовичем Давыдовым.

В представлении большинства людей частная клиника отличается от государственной тем, что первая – платная, а вторая обслуживает бесплатно. Понятно, что это очень упрощенный подход. В чем различия в работе частных и государственных медицинских учреждений в России?

Не стоит воспринимать государственную и частную системы как два взаимоисключающих фактора. Некоторые отрасли медицины, такие как трансплантология, нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия, комбустиология (отрасль медицины, которая занимается лечением ожогов. – Прим. ред.), и некоторые другие развиты в нашей стране только в рамках государственной медицины. Кроме того, некоторые государственные больницы также предоставляют своим пациентам платные услуги в коммерческих отделениях, в которых нет очередей, лучше палаты и есть хороший сервис.

Но важно отметить, что частные клиники имеют возможность выбирать лучших специалистов. Пациент идет не столько в клинику, частную или государственную, сколько к конкретному специалисту, которому он доверяет.

Но частные клиники все-таки всегда работают на платной основе…

Да, частные клиники, в отличие от государственных, берут за свои услуги плату (исключение – если клиника по ряду услуг работает по системе ОМС). К сожалению, иногда бывает и такое, что в частных клиниках стараются удержать пациента как можно дольше, выискивая у него несуществующие заболевания и т. д. Однако это касается новых клиник, клиник-"однодневок".

Данных за 2024 год пока нет, но по 2023 году статистика такая: открылось 2766 новых клиник, а закрылось 3964. Думаю, что и в 2024 году тенденция сохранится. Проработав непродолжительное время, клиники-"однодневки" планируют закрыться. А вот коммерческие медицинские организации, существующие на рынке уже длительное время, дорожат своей репутацией, и к таким нечестным методам не прибегают. Например, Семейная Клиника "ЗИМ" работает более 15 лет, в числе наших клиентов – топ-менеджеры крупных компаний.





Расскажите, пожалуйста, о Вашей клинике.

Семейная Клиника "ЗИМ" работает с 2009 года и оказывает полный комплекс медицинских услуг для пациентов всех возрастов.

Наблюдение может вести личный врач, есть и годовые программы сопровождения. Вообще, личный врач – это про индивидуальную медицинскую помощь высокого уровня. Доктора интегрируются с вашим образом жизни, не забывая ни одной детали о вашем здоровье и предоставляя непрерывную онлайн-поддержку и консультации.

Некоторые ошибочно думают, что подобное возможно только для состоятельных людей. Но есть огромное количество программ с личным врачом как премиум-класса, так и программ наблюдения для тех, кто хочет качественно заботиться о своем здоровье, здоровье своих детей или пожилых родителей.

Если сравнивать частную и государственную клинику, есть ли у частной какие-то заметные преимущества?

Сегодня, по словам Мэра Москвы Сергея Собянина, стратегия развития столичного здравоохранения предусматривает создание современного амбулаторного и стационарного каркаса медицинской помощи. В столице активно возводят комфортные и хорошо оснащенные поликлиники и больницы, где есть все необходимое для диагностики и лечения по новым стандартам.

Но все же, преимущества, конечно, есть.

Во-первых, время, которое врач может уделить пациенту. Как правило, у врача в частной клинике его больше, чем в государственной, а значит, есть возможность внимательно его выслушать.

Во-вторых, у частной клиники есть возможность оказать профильную помощь сразу после обращения. Например, у человека болит ухо, и он идет в государственную поликлинику. Сначала он должен записаться к терапевту, чтобы получить направление к профильному специалисту и на обследования. Тогда как в частной клинике – практически сразу и в удобное для пациента время.

В-третьих, безопасность. Сегодня частные клиники находятся под жестким контролем надзорных органов, и именно поэтому риски сведены к минимуму. Все услуги, которые оказывают частные клиники, точно так же безопасны, как и аналогичные услуги в государственной больнице. Помимо этого, мы сами имеем возможность выбирать, какие расходные материалы и аппаратуру закупать. Это позволяет использовать самые качественные, самые современные разработки и достижения.

Может ли пациент вызвать на дом врача из частной клиники?

Да, конечно, из нашей клиники москвичи и жители области могут не только вызвать врача на дом или в офис, но и также на дому сдать анализы, сделать УЗИ и ЭКГ, и все это максимально быстро и удобно для пациента.

Выдаете ли вы справки и больничные листы?

Да, эти документы мы выдаем, как и многие другие, необходимые медицинские документы для работы, учебы и отдыха, в соответствии с действующими правилами и стандартами. Некоторые можно получить без посещения клиники.





Подводя итог, хотел бы отметить, что доктора частных клиник напрямую мотивированы на результат. Они больше, чем кто-либо, заинтересованы в том, чтобы вылечить пациента. Ведь если эффекта от лечения нет, то человек становится менее лояльным к такой клинике. Он перестает ей доверять и в итоге перестает быть ее клиентом. Уменьшение клиентов напрямую сказывается на репутации и на зарплате доктора частной клиники. Отсюда и заинтересованность.

Персонал нашей клиники непрерывно учится, совершенствует профессиональные и коммуникационные навыки, участвует в тренингах по профилактике профессионального выгорания, а также в научных конференциях.