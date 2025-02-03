Я уколов не боюсь! Надо ли делать прививки взрослым и какие именно

Когда мы говорим о прививках, то первая ассоциация возникает с детьми. И действительно, им делают вакцинацию буквально с первых часов жизни. А вот во взрослом возрасте мы забываем об этой важной процедуре: то ли просто не обращаем внимания, то ли рассчитываем на защитные силы организма. Вспоминаем только во время активной кампании по вакцинации против гриппа или в экстраординарных случаях типа пандемии COVID. Так нужны ли прививки взрослым?





Что такое прививка?

А зачем вообще нужны прививки и как они работают? Напомним механизм их действия. Когда мы заболеваем, то в организм проникает возбудитель, патоген. Это может быть бактерия, вирус, грибок или другой агент. Он чужероден для организма, поэтому иммунитет начинает против него бороться: любой чужак нарушает равновесие. Для этого существуют специальные клетки крови, лимфоциты. Они распознают возбудителей по антигенам и вырабатывают антитела. Так работает иммунитет.

Но иммунитет запускается в активную работу не сразу, ему нужно время, чтобы узнать возбудителя и "включиться". В этот момент мы чувствуем себя особенно плохо. Когда же выработка антител началась и идет активно, количество патогенов в организме уменьшается, болезнь идет на спад.

Если организм столкнется с этим патогеном еще раз, то антитела начинают вырабатываться уже гораздо быстрее, болезнь будет протекать легче. Правда, через некоторое время иммунитет к конкретному заболеванию утрачивается, и ему приходится в следующий раз снова "учиться".

Вакцина – это патоген, только он ослаблен или вовсе переведен в неактивную форму. В противном случае после любой вакцинации мы бы серьезно болели. В такой форме патоген практически не представляет угрозы для организма, но запускает в нем процесс выработки антител. Иммунная система как бы учится бороться с тем патогеном, с которым еще не сталкивалась, и формируются защитные силы на будущее. Для разных вакцин существует свой график введения, иногда прививку надо повторять через определенные промежутки времени.

Важно отметить, что с помощью прививок человечество смогло действительно справиться с рядом опасных заболеваний. Еще в начале прошлого века в мире регулярно повторялись эпидемии холеры, до середины XX века существовала реальная опасность заболеть полиомиелитом. Благодаря прививкам эти губительные патологии удалось побороть: вспышки если и случаются, то лишь изредка и в регионах, не охваченных массовыми вакцинациями.

Так что прививки надо делать и детям, и взрослым, потому что пожизненный иммунитет они дают далеко не всегда.





Какие прививки делать?

От кори

Прививку делают взрослым до 35 лет (включительно), которые не были привиты, не болели или которые не знают, делали ли им прививку. Взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (медработники, работники транспорта, торговли, педагоги и другие), также должны прививаться.

От гриппа

Так как возбудители гриппа меняются от сезона к сезону, то и вакцины меняются, поэтому прививки надо делать каждый год. Обычно вакцину вводят за 2-3 недели до начала роста заболеваемости, оптимально сделать это в сентябре-ноябре, чтобы к зимнему пику вы были уже готовы. От гриппа прививают даже беременных, только в этом случае используют вакцину без консервантов.

От пневмококковой инфекции

Пневмококки вызывают пневмонию: по статистике, более 75% случаев этого опасного заболевания связаны именно с этим возбудителем. Прививку делают детям, а вот взрослые о ней забывают, и зря. Взрослые из групп риска, в том числе призывники, а также люди старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями легких, должны вакцинироваться обязательно. Остальные могут сделать прививку по согласованию с врачом.

От гепатитов

Гепатит – опаснейшее хроническое заболевание, которое оказывает негативное воздействие на печень, вызывая осложнения вплоть до цирроза и рака. Заразиться им можно даже через грязные руки (гепатит А), а также через кровь или при половом контакте. От гепатита В рекомендуется прививать людей с ослабленным иммунным статусом, пациентов, которые находятся на гемодиализе, медицинских работников, которые имеют дело с кровью или работают в урологических и гинекологических отделениях. Прививаются тремя дозами. От гепатита А также прививают людей из групп риска, пациентов с заболеваниями печени, тех, кому часто переливают кровь, больных ВИЧ и другим. Вакцины от гепатита С в настоящее время не существует.

От туберкулеза

Эту прививку делают всем детям, а взрослым ее делают до 30-летнего возраста. Если же у взрослого человека нет документов о том, что ему делали БЦЖ, то его тоже привьют, но предварительно сделают хорошо известную всем пробу Манту. Она должна быть отрицательная.





От ветряной оспы

Вопреки устоявшемуся мнению, далеко не все болеют ветрянкой в детстве. Если женщина не болела, то врачи порекомендуют ей сделать прививку за 2-3 месяца до планируемого зачатия. Именно ветрянка очень опасна для плода: она может привести к прерыванию беременности или к рождению ребенка с тяжелыми патологиями. В национальный календарь прививка не включена, необходимость ее делать надо оговорить с врачом.

От дифтерии и столбняка

Эти прививки традиционно делают детям, а вот во взрослом возрасте забывают. Однако национальный календарь предусматривает ревакцинацию каждые 10 лет.

От вируса папилломы человека

Особенно актуальна эта прививка для женщин, но делают ее и мужчинам. Еще эту прививку называют "прививкой от рака шейки матки". Вакцинацию надо в идеале проводить девушкам и юношам в возрасте 9-15 лет, но можно делать и в промежутке до 26 лет.

От туляремии, чумы, бруцеллеза, сибирской язвы и подобных инфекций

От этих заболеваний должны прививаться люди, которые работают в регионах, где есть опасность заражения. Также вакцинируются работники производств, связанных с забоем скота, работники сельскохозяйственных организаций, лесозаготовок и т.д.

От бешенства

Мы нередко читаем о том, что в городах надо быть осторожнее в обращении с собаками, а лесных животных, которые забредают в мегаполисы, лучше и вовсе не трогать. Это оградит вас от бешенства. Но люди, работающие в лесу, а также те, кто занимаются отловом животных, вакцинируются в обязательном порядке.

От клещевого вирусного энцефалита

Если вы собираетесь в теплый сезон посетить Ивановскую, Костромскую, Тверскую, Ярославскую области и ряд других регионов, посоветуйтесь с врачом. Каждый год составляются списки краев и областей, где есть вероятность заражения клещевым энцефалитом. Не рискуйте, сделайте прививку перед отъездом. Только не за несколько дней: вакцинацию от энцефалита делают по разным схемам, и в идеале между введениями должно пройти от 1 до 7 месяцев. Так что подумайте об этом заранее.