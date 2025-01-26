Воспаление десен: как остановить процесс и не навредить себе

Десны могут воспаляться, кровоточить, болеть – и все это поводы для обращения к врачу. Нужен ли деснам какой-то особенный уход, если врач диагностировал их заболевание? И можно ли при помощи домашнего ухода остановить воспалительный процесс? На эти вопросы отвечает стоматолог-гнатолог Вячеслав Минко.





Заболевания десен встречаются столь же часто, что и заболевания зубов. И лечить их должен врач! В самом начале воспалительный процесс может не доставлять особого беспокойства, соответственно, человек не увидит повода для обращения к врачу. Это, кстати, еще один довод в пользу регулярных профилактических осмотров.

Есть очень важные правила гигиены полости рта, и они будут справедливыми как при здоровых деснах, так и в случае разных патологий. Правила эти несложные:

чистить зубы нужно каждое утро и каждый вечер;

утром зубы нужно чистить после завтрака;

очень желательно полоскать рот после дневных приемов пищи;

при чистке зубов щетка должна двигаться "вверх-вниз" (а не "вправо-влево", как делают многие).





Если десны здоровы, то в процесс ежедневного ухода нужно включать зубную нить и ирригатор. Если же десны беспокоят или же врач обнаружил заболевание зубов, то использование именно этих средств (нить и ирригатор) может быть нежелательным, а то и вовсе вредным.

Недопустимо самостоятельно назначать себе "лечебные пасты", пытаться справиться с воспалениями при помощи жестких щеток, применять ополаскиватели, гели и другие средства для полости рта. Только врач определяет регламент домашнего ухода за воспаленными деснами и рекомендует средства для этого ухода. Скорее всего, это будут мягкие щетки, пасты определенных наименований, гели "Холисал" и "Метрогил", противовоспалительные полоскания.





Больные десны очень обостренно реагируют на пищу, поэтому к обязательным мерам гигиены следует отнести и корректировку рациона. В частности, злоупотребление солью и специями тормозит заживление десен, а также вызывает новые раздражения. Поэтому на период лечения острое, солёное, копченое нужно исключить из меню. В идеале какое-то время нужно питаться отварными овощами, рыбой, супами-пюре, молочными продуктами.