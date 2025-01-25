Сухость во рту: почему возникает и как с ней бороться

Пересохло во рту – выпейте воды. Казалось бы, логичный и очень простой совет. Но только бывает так, что сухость во рту ощущается постоянно, а чай, вода, кефир и прочие напитки избавляют от неприятных ощущений не более чем на час. Нормально ли это или же налицо патология? С этими вопросами поможет разобраться стоматолог-гнатолог, ортопед Вячеслав Минко.





Постоянное ощущение сухости во рту ненормально, и требует принятия определенных мер. Стоматологи называют эту патологию ксеростомией и выделяют несколько основных причин ее возникновения. Это сахарный диабет, заболевания дыхательной системы, неврозы. Женщины могут заметить сухость во рту с наступлением менопаузы. Сухость во рту часто замечают курильщики и люди, злоупотребляющие алкоголем. Ксеростомия также может являться побочным эффектом при лечении онкологических заболеваний, болезни Паркинсона, депрессивных состояний.





Важно понимать, что ксеростомия требует внимания, и она не так безобидна, как может показаться. Постоянная сухость во рту по сути является уменьшением количества слюны, а это повышает риски заболеваний зубов, создает постоянный дискомфорт, провоцирует изменения вкусовых ощущений и сложности с жеванием и глотанием. Любая ранка в полости рта для быстрого заживления нуждается в слюне – при сухости рта процессы заживления могут длиться очень долго и сопровождаться постоянными рецидивами. Получается, что такая вроде бы "мелочь" как сухость во рту способна очень сильно ухудшить качество жизни. Поэтому нужно обязательно постараться скорректировать проявления ксеростомии и в идеале совсем избавиться от них.





Если сухость проявляется на фоне лечения, нужно обсудить проблему с лечащим врачом (онкологом, неврологом, терапевтом). И уже после можно отправиться на консультацию стоматолога, который поможет подобрать средства ухода за полостью рта – специальную зубную пасту, гели, ополаскиватели. Полезно будет использование гигиенической губной помады и увлажнителя воздуха в помещениях.

Обязательно скорректируйте рацион питания – кофе, алкоголь, газированные напитки лучше исключить. Справиться с сухостью во рту помогут травяные чаи, овощи и фрукты. Правда, к выбору фруктов нужно подойти осторожно, ведь любой сладкий продукт (и фрукты в том числе) могут спровоцировать сухость во рту. Лучше избегать кислых, острых, соленых блюд. Ну и бросить курить.