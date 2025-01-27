Пять вопросов об Оземпике: почему он помогает похудеть и всегда ли работает?

Сегодня, наверное, нет более популярного препарата, чем Оземпик и его аналоги. Известный человек похудел? Он на Оземпике! А почему препараты от диабета вообще помогают сбросить вес и как они работают?

Как работает Оземпик?

Оземпик – далеко не единственный препарат, который эффективен при лечении сахарного диабета II типа. Квинсента, Велгия, Ребелсас, Семавик – все это лекарства одного типа, которые содержат активное вещество семаглутид. Условно можно сказать, что он имитирует действие глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), гормона, который регулирует секрецию инсулина, влияет на уровень глюкозы и аппетит. Семаглутид связывается с рецепторами ГПП-1, стимулирует выделение инсулина, активизирует метаболизм глюкозы. Одновременно он подавляет высвобождение глюкагона, который повышает уровень глюкозы в крови. Эти механизмы эффективны при диабете.

При этом семаглутид замедляет опорожнение желудка и задерживает всасывание нутриентов, что снижает аппетит. Это ключевой момент в программах снижения веса.

Правда ли, что препарат действует не на всех?

Врачи обращают внимание на то, что семаглутид – это не волшебная палочка, так что чудес ждать не нужно. Как и при любой программе похудения, надо скорректировать рацион и добавить к программе физическую активность. Впрочем, есть люди, которые совсем не чувствительны к препарату.

От Озепика тошнит?

Тошнота, а также другие негативные симптомы со стороны ЖКТ, в том числе рвота, диарея, боли в животе, вздутие, метеоризм, отрыжка, действительно входят в список возможных побочных реакций. Также люди, которые принимают препарат, могут чувствовать упадок сил, сердцебиение, головокружение.

А если я боюсь уколов, Оземпика мне не видать?

Сегодня выпускают препараты семаглутида в таблетках, например Ребелсас. Есть исследования, которые показывают высокую эффективность перорального семаглутида. Принимать его нужно натощак и запивать водой, при приеме других препаратов надо сделать перерыв 30 минут.

А вес не вернется?

В иностранной прессе опубликованы результаты исследований, которые свидетельствуют о том, что пациенты, прекратившие прием препарата, набирают до 70% сброшенного веса. Поэтому врачи рекомендуют снижать объем вводимого препарат постепенно, сохраняя режим питания и поддерживая высокий уровень физических нагрузок.