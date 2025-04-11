Татуировки: искусство самовыражения или риск для здоровья?

Татуировки — это практически "ровесницы человечества". Но если для наших далеких предков они несли сакральный смысл, то сегодня молодые люди украшают себя тату просто так. Не вредно ли это?
Наших предков можно понять. Для них татуировка была подтверждением мужества, знаком храбрости и просто украшением. Также с помощью татуировок идентифицировали преступников, рабов и т.д. Считается, что в Европу секрет нанесения рисунков на кожу привезли мореплаватели, которые побывали в Полинезии.
Сегодня это мода, правда, не всеобщая. По данным опросов ВЦИОМ, у 88% россиян никогда не было татуировок, а примерно 60% опрошенных сообщили, что нейтрально относятся к тем, кто делает тату.
В основном татуировки наносят мужчины, и примерно треть из них впоследствии говорят, что сделали это "по молодости и по глупости". Еще примерно треть украшают свое тело разными изображениями во время службы в армии. А вот красоту в татуировках видят в основном жители больших городов.
Какие бывают татуировки?
Те тату, которые мы делаем в салонах, предварительно долго выбирая рисунок и цвета, называют декоративными (или косметическими). Но есть и вторая разновидность – татуировки медицинские. Их делают, чтобы замаскировать какие-то дефекты или особенности кожи, например очаги алопеции или витилиго. Также с помощью медицинских татуировок восстанавливают соски после мастэктомии и т.д.
Что мы вводим под кожу
Сотни лет назад в красках были только растительные пигменты, но сегодня они имеют другой состав. Мы собрали информацию о том, из чего же рождается тот или иной цвет
- Черный – уголь, оксид железа, тушь.
- Красный – оксид железа, красный кадмий, охра, нафтол, азопигменты.
- Зеленый – соли хрома, свинца, ферроцианид.
- Синий – соли кобальта и железа.
- Фиолетовый – соли алюминия, пирофосфат,
- Желтый – охра, сульфид кадмия.
В большинстве стран красители для татуировок не проходят такой же сложный и серьезный контроль, как лекарственные препараты, хотя это было бы логично. Так что на татуировки может развиться негативная кожная реакция.
Воспаление
Пока мастер наносит татуировку, он много раз прокалывает кожу. А значит, наносит травму, иногда весьма обширную (ведь площадь татуировки может быть большая). Следствие – отек, эритема (покраснение кожи), уплотнение в месте нанесения тату. Когда гистологи обследовали кожу сразу после внесения краски, то обнаруживали активное воспаление. В идеале оно проходит через 2-3 недели, но не всем так везет, что воспаление проходит бесследно.
Аллергические реакции
Не бывает краски, на которую нет аллергической реакции. В любом случае вы вводите в организм нечто чужеродное, так что он может отреагировать бурно. В частности, потенциально сильными аллергенами являются никель, свинец, кобальт, которые есть в пигментах. Так что не удивляйтесь, если после нанесения тату кожа начнет зудеть и на ней появятся высыпания.
Фототоксические реакции
Даже если процесс нанесения татуировки пройдет без осложнений, уже после завершения работы вас может ждать неприятный сюрприз – бурная реакция кожи на солнце. Раньше это связывали с особенностями красной краски: она содержала сульфид ртути. Сейчас этот опасный краситель вышел из обихода, но индивидуальная реакция на пигменты все равно имеет место. Так что под воздействием ультрафиолета кожа может краснеть и покрываться высыпаниями.
Инфекции
По статистике, примерно 5% людей, делающих татуировку, сталкиваются с бактериальной инфекцией. Причем ее источником может быть как собственная флора, которая есть на коже человека, так и бактерии, которые есть в окружающей среде. Может начаться фурункулез, импетиго (пузырьково-гнойничковые высыпания), воспаление может привести к абсцессу. Если инфекция присоединилась, то не обойтись без антибиотиков.
Вирусы
Все салоны сегодня заявляют о том, что оборудование и иглы у них на 100% стерильны. Но никто не может дать абсолютной гарантии, что не произойдет инфицирование вирусами гепатита или ВИЧ. Так что, придя в салон, убедитесь, что мастер работает в перчатках, а иглы у него только одноразовые. Ни в коем случае не ходите в домашние салоны, там велик риск подхватить вирус: ведь есть еще герпес или папиллома человека.
Рак кожи?
Большие опасения связаны с возможностью развития рака кожи на месте нанесения татуировки. Алексей Михайлович Решетун, ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета, судебно-медицинский эксперт говорит, что научной доказательной базы этого тезиса пока нет. Достоверно не установлено, что люди с татуировками чаще заболевают онкологическими заболеваниями. "Если мы говорим глобально, то негативного воздействия на организм татуировки не оказывают", – резюмирует Алексей Михайлович, подчеркивая, что индивидуальная реакция на компоненты красителей или инфицирование во время процедуры возможны.