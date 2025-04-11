Татуировки: искусство самовыражения или риск для здоровья?

Наших предков можно понять. Для них татуировка была подтверждением мужества, знаком храбрости и просто украшением. Также с помощью татуировок идентифицировали преступников, рабов и т.д. Считается, что в Европу секрет нанесения рисунков на кожу привезли мореплаватели, которые побывали в Полинезии.

Сегодня это мода, правда, не всеобщая. По данным опросов ВЦИОМ, у 88% россиян никогда не было татуировок, а примерно 60% опрошенных сообщили, что нейтрально относятся к тем, кто делает тату.

В основном татуировки наносят мужчины, и примерно треть из них впоследствии говорят, что сделали это "по молодости и по глупости". Еще примерно треть украшают свое тело разными изображениями во время службы в армии. А вот красоту в татуировках видят в основном жители больших городов.





Какие бывают татуировки?

Те тату, которые мы делаем в салонах, предварительно долго выбирая рисунок и цвета, называют декоративными (или косметическими). Но есть и вторая разновидность – татуировки медицинские. Их делают, чтобы замаскировать какие-то дефекты или особенности кожи, например очаги алопеции или витилиго. Также с помощью медицинских татуировок восстанавливают соски после мастэктомии и т.д.

Что мы вводим под кожу

Сотни лет назад в красках были только растительные пигменты, но сегодня они имеют другой состав. Мы собрали информацию о том, из чего же рождается тот или иной цвет

Черный – уголь, оксид железа, тушь.

Красный – оксид железа, красный кадмий, охра, нафтол, азопигменты.

Зеленый – соли хрома, свинца, ферроцианид.

Синий – соли кобальта и железа.

Фиолетовый – соли алюминия, пирофосфат,

Желтый – охра, сульфид кадмия.

В большинстве стран красители для татуировок не проходят такой же сложный и серьезный контроль, как лекарственные препараты, хотя это было бы логично. Так что на татуировки может развиться негативная кожная реакция.





Воспаление

Пока мастер наносит татуировку, он много раз прокалывает кожу. А значит, наносит травму, иногда весьма обширную (ведь площадь татуировки может быть большая). Следствие – отек, эритема (покраснение кожи), уплотнение в месте нанесения тату. Когда гистологи обследовали кожу сразу после внесения краски, то обнаруживали активное воспаление. В идеале оно проходит через 2-3 недели, но не всем так везет, что воспаление проходит бесследно.

Аллергические реакции

Не бывает краски, на которую нет аллергической реакции. В любом случае вы вводите в организм нечто чужеродное, так что он может отреагировать бурно. В частности, потенциально сильными аллергенами являются никель, свинец, кобальт, которые есть в пигментах. Так что не удивляйтесь, если после нанесения тату кожа начнет зудеть и на ней появятся высыпания.

Фототоксические реакции

Даже если процесс нанесения татуировки пройдет без осложнений, уже после завершения работы вас может ждать неприятный сюрприз – бурная реакция кожи на солнце. Раньше это связывали с особенностями красной краски: она содержала сульфид ртути. Сейчас этот опасный краситель вышел из обихода, но индивидуальная реакция на пигменты все равно имеет место. Так что под воздействием ультрафиолета кожа может краснеть и покрываться высыпаниями.





Инфекции

По статистике, примерно 5% людей, делающих татуировку, сталкиваются с бактериальной инфекцией. Причем ее источником может быть как собственная флора, которая есть на коже человека, так и бактерии, которые есть в окружающей среде. Может начаться фурункулез, импетиго (пузырьково-гнойничковые высыпания), воспаление может привести к абсцессу. Если инфекция присоединилась, то не обойтись без антибиотиков.

Вирусы

Все салоны сегодня заявляют о том, что оборудование и иглы у них на 100% стерильны. Но никто не может дать абсолютной гарантии, что не произойдет инфицирование вирусами гепатита или ВИЧ. Так что, придя в салон, убедитесь, что мастер работает в перчатках, а иглы у него только одноразовые. Ни в коем случае не ходите в домашние салоны, там велик риск подхватить вирус: ведь есть еще герпес или папиллома человека.

Рак кожи?

Большие опасения связаны с возможностью развития рака кожи на месте нанесения татуировки. Алексей Михайлович Решетун, ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета, судебно-медицинский эксперт говорит, что научной доказательной базы этого тезиса пока нет. Достоверно не установлено, что люди с татуировками чаще заболевают онкологическими заболеваниями. "Если мы говорим глобально, то негативного воздействия на организм татуировки не оказывают", – резюмирует Алексей Михайлович, подчеркивая, что индивидуальная реакция на компоненты красителей или инфицирование во время процедуры возможны.