Не только сладости: 5 неочевидных продуктов, которые вредны для здоровья

Обезжиренные молочные продукты

Вопреки вашим ожиданиям, полностью обезжиренных продуктов не бывает. Напитки – да, но не еда. Полностью удалить жир из молочных продуктов нельзя, так что если вы верите, что пьете "нулевое" молоко или едите "нулевой" творог, это самообман. Кроме того, жиры необходимы организму: в их присутствии усваиваются многие витамины, они нужны для синтеза гормонов, для поддержания целостности нервных оболочек, жиры определяют состояние кожи и волос. Если вы лишаете себя их поступления с пищей, то в крови повышается уровень холестерина, синтезированного самим организмом.

Кроме того, обезжиренных молочных продуктов вы съедаете больше. Если посчитать итоговую калорийность, то, может быть, имеет смысл все-таки выбирать обычные сыр, йогурт и кефир. Тем более что они будут вкуснее.

И последнее замечание: чтобы зафиксировать структуру обезжиренных молочных продуктов, в них вводят стабилизаторы и консерванты. А они тоже не добавляют пользы.

Грибы



Конечно, речь идет о съедобных качественных грибах, которые не несут угрозы для здоровья. Но и они могут оказывать на организм негативное действие. Во-первых, они плохо перевариваются. В грибах много хитина, который очень тяжело растворяется и расщепляется. Во-вторых, грибы замедляют выделение желудочного сока, а значит, та пища, которую вы едите вместе с ними, переваривается хуже. И в-третьих, грибы, к сожалению, накапливают вредные вещества из окружающей среды. Особенно опасно, если вы собираете грибы близ дорог, они могут быть действительно опасными.



Так что, конечно, есть грибы можно, но не стоит ими увлекаться и готовить каждый день. Детям до 12-14 лет есть грибы вообще не рекомендуется.

Мюсли и гранола

Вкусно, питательно, так почему это вредно? Ведь есть мюсли без добавления сахара, и там наверняка содержится клетчатка... Да, мюсли и гранолу, на первый взгляд, можно отнести к здоровой пище. Однако орехи и сухофрукты (а иногда и цукаты) добавляют продукту калорийности, она может достигать 500 ккал на 100 граммов. Иногда в мюсли, особенно запеченые, добавляют пальмовое масло и другие тугоплавкие жиры, что тоже вредно. А что касается клетчатки, то хлопья для мюсли специально обрабатываются, сушатся, поэтому в их составе куда меньше полезного, чем от них можно ожидать. Так что в итоге калорийность высокая, а пищевая ценность довольно низкая. Хотя, конечно, вкусно.

Бекон





Что опасного может быть в беконе? Тем более много его не съешь. Увлекаться не стоит. Да, бекон может рассматриваться как источник аминокислот, ведь это мясной продукт. С этой точки зрения польза очевидна. Однако много в нем и насыщенных жиров. Если есть его каждый день, то уровень холестерина в крови повысится заметно. Также в беконе очень много соли. Если изначально рецептура была такой, чтобы сохранять мясо, то теперь рецептура осталась, а необходимости в ней уже нет. Лишняя соль – это повышение артериального давления и отеки. Также нельзя забывать, что бекон – калорийный продукт, на 100 граммов около 400 ккал. Редко кто ест сразу 100 граммов бекона, но если увлечься...

Если же вы так любите бекон, что не представляете без него яичницу или омлет, то берите варено-копченый. Жира в нем меньше, чем в других. Сырокопченый же бекон будет рекордсменом по содержанию соли.

Овощные чипсы

О том, что картофельные чипсы – не самая полезная еда, знают все. И стремятся заменить их овощными чипсами: из свеклы, моркови, томатов и др. Казалось бы, можно есть и худеть! Но есть ряд важных нюансов.

Соли в овощных чипсах обычно столько же, сколько в картофельных, примерно треть чипса – это соль и масло.

Исследователи сравнили свекольные и картофельные чипсы и выяснилось, что в обоих видах снеков было по 30% жира. Так что польза свекольных не так уж очевидна.

Внимательно читайте состав на упаковке. Если в чипсах много добавок, не берите их. В качественных овощных чипсах нет ничего, кроме... овощей. А если в них есть растительное масло и соль, то они не полезнее, чем картофельные.