Почему выпадают волосы и можно ли это остановить

Для начала немного статистики. Предупреждаем: она будет не слишком радостная, но знать это важно.

С возрастом около 96% мужчин и 79% женщин сталкиваются с проблемой ухудшения состояния волос.

Около 20% мужчин связывают с потерей волос... неудачи в бизнесе и в личной жизни.

Подавляющее большинство людей, которые сталкиваются с выпадением волос, около 95%, страдают от андрогенной (андрогенетической) алопеции. Около 4% страдают от очаговой алопеции, а 1% приходится на все другие формы облысения.

Многие женщины сталкиваются с потерей волос из-за стрессов, гормональных нарушений, других заболеваний. Потеря волос в этом случае носит временный характер, но приносит женщинам огромные страдания.

Большинство людей связывают с потерей волос потерю личной привлекательности, так что проблема эта носит не только медицинский, но и ярко выраженный психологический характер. Так в чем же причины облысения?





Уточним терминологию

На научном языке облысение называется алопеция. Слово произошло от древнегреческого ἀλωπεκία или латинского alopecia, что значит "плешивость". Если вы теряете до 150 волосков в день, то есть некоторое их количество просто остается на расческе, это в пределах нормы. Но вот патологическая потеря волос, когда на определенных участках головы и тела их не остается вовсе, – это уже алопеция. И у нее могут быть самые разные причины.

Андрогенная (андрогенетическая) алопеция – это уменьшение объема волос из-за того, что у человека уменьшается количество волосяных фолликулов.

Диффузная алопеция – равномерная потеря волос по всей голове (или по всему телу).

Очаговая алопеция – облысение участками, когда на голове образуются проплешины.

Генетика

Большинство из нас уверены, что склонность к потере волос передается по наследству. Да, механизм наследования играет большую роль, но, как ни странно, на 100% взаимосвязь генов и алопеции не выяснена. Ученые до сих пор изучают этот вопрос.





Мужские гормоны

Капилляры волосяного сосочка имеют высокую чувствительность к мужским половым гормонам. В результате связывания гормона и рецептора начинается выработка паракринных факторов, которые действуют на волосяной фолликул. Волосы становятся тоньше, редеют, а со временем дегенеративные изменения заходят так далеко, что устья волосяных фолликулов зарастают. На этом месте волосы уже вырасти не могут.

Но не все так просто. Современные исследования установили, что дело не только в уровне половых гормонов, но и в активности фермента 5-альфа-редуктазы в тканях волосяного фолликула. Этот фермент переводит обычный тестостерон в более активную форму, которая как раз и способна повреждать волосяные фолликулы. Так что популярное утверждение, что чем выше тестостерон, тем меньше волос на голове, не выдерживает критики. Уменьшению количества волос способствует не только активность фермента, но и повышенная чувствительность рецепторов клеток волосяных фолликулов к активной форме тестостерона.

У женщин тоже может быть облысение по этому типу: ведь в женском организме есть мужские гормоны. Однако их гораздо меньше, чем у мужчин, так что или в волосяных фолликулах должно быть больше рецепторов к этим гормонам, или в женском организме еще должна быть снижена активность ферментов, которые превращают мужские половые гормоны в женские.

Системные заболевания

Выпадение волос может быть следствием большого количества самых разных заболеваний. Это и кожные патологии, и заболевания, приводящие к дисбалансу гормонов. Например, женщина может страдать поликистозом яичников, и это скажется не только на ее репродуктивной функции, но и на состоянии волос. Также с потерей волос ассоциирован метаболический синдром, то есть нарушение углеводного обмена.





Нарушение роста волос

В процессе роста каждый волос проходит три фазы: анаген (активный рост), катаген (замедление роста) и телоген (рост прекращается, и в результате волос выпадает). Затем создаются условия для начала новой фазы анагена. Если фаза анагена заканчивается раньше, чем нужно, то в итоге волосы быстрее выпадают. Часто такое явление наблюдается в период полового созревания, а у женщин еще во время беременности и после родов.

Дефицит витаминов

Дисбаланс витаминов в организме может вызвать самые разные проблемы с волосами: они становятся тусклыми, ломкими, слабыми. Выпадение волос, скорее всего, указывает на недостаток витамина В7 или железа. Можно принимать мультивитаминные комплексы, а можно попробовать восполнить дефицит из пищи. Железом богаты красное мясо, печень, гречневая крупа, шпинат, зеленые яблоки, бобовые. В7 есть в яйцах, орехах, цельнозерновых продуктах и в тех же бобовых.

Прием лекарств

Ученые до сих пор на 100% не знают, как именно взаимосвязан прием ряда препаратов и выпадение волос. Но известно, что чаще всего состояние волос ухудшается при длительном приеме витамина А, блокаторов бета-адренорецепторов и ангиотензин-конвертирующего фермента, антибиотиков, нестероидных противовоспалительных препаратов, антикоагулянтов, препаратов интерферона, антидепрессантов, противосудорожных лекарств, нейролептиков, цитостатиков, антигельминтных лекарств, препаратов против герпеса и ряда других.

Стресс

Гормоны стресса – кортизол, пролактин, адренокортикотропный гормон – влияют на состояние волос. Под их действием кожа головы перестает получать достаточное питание, нарушается работа сальных желез, подавляется рост волос. А те волосы, которые в момент стресса находились в стадии телогена, выпадают.

Оксана Васильевна Минкина, дерматовенеролог, кандидат медицинских наук, заместитель декана лечебного факультета Пироговского Университета также отмечает, что есть факторы, с которыми мы часто сталкиваемся в обычной жизни и не придаем им большого значения, а они тоже ухудшают состояние волос. Например, риск развития алопеции повышен у курильщиков. Также установлено, что активное потребление напитков с высоким содержанием добавленных сахаров может повышать риск того, что ваши волосы будут выпадать. В этой области нужны дополнительные исследования.

Татьяна Анатольевна Гайдина, кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю.К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России добавляет, что в последнее время проблема потери волос “молодеет”, к врачам обращаются пациенты в возрасте 16-18 лет. И здесь негативным фактором может быть фастфуд, причем опаснее он для девочек, чем для мальчиков.