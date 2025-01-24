Посещение стоматолога без страха: советы для тревожных пациентов

Знаком ли вам страх от одной мысли о посещении стоматологического кабинета? А уж если представить себе жужжание бормашины, медицинские инструменты и запах лекарств – этот страх усиливается в разы, не так ли? Несмотря на то, что современную стоматологию абсолютно без преувеличения можно охарактеризовать как friendly, страх и тревожность мешают многим людям вовремя обратиться к врачу, а значит – вовремя обнаружить проблему и устранить её с минимальными потерями. Как быть с подобным страхом, как можно помочь себе справиться с тревожностью, рассказывает стоматолог-гнатолог Вячеслав Минко.





Страх стоматолога можно назвать иррациональным. Ведь часто бывает так: пациент вполне разумный и образованный человек, прекрасно понимает важность профилактического осмотра, хорошо знает, что современная анестезия действует эффективно и безопасно. А всё равно – оттягивает посещение врача до последнего. Потому что боится и думает "вдруг всё равно будет больно, анестезия не подействует, бормашина "врежется" в десну" и так далее.

Но несмотря на иррациональную природу этого страха, справиться с ним помогают вполне рациональные приемы.

Записывайтесь к врачу на утро

Утро – это время, когда человек спешит. Ведь и поспать хочется подольше, и успеть приготовить завтрак (и съесть его), сделать зарядку, проверить, все ли необходимое лежит в сумочке или в рабочем портфеле, проконтролировать детей… По дороге хорошо бы вспомнить все задачи сегодняшнего дня и продумать план их выполнения. Возможности начать волноваться от такого "пустяка" как визит к стоматологу просто нет! Но даже если вы почувствуете внутри себя тревожность, с ней вы проживете довольно короткий отрезок дня.

Попробуйте что-то из области эстетики

Да, вы давно не были у стоматолога и подозреваете, что как минимум один кариес у вас точно есть. Если страх именно лечения мешает вам посетить врача, запишитесь на чистку зубов. Эта процедура напоминает ту чистку, которую вы делаете дома каждый день.





Следуя этому совету, вы убьете одним выстрелом даже не двоих, а троих зайцев. Во-первых, сам по себе визит в стоматологический кабинет снимет часть страхов. Вы пообщаетесь с врачом, с удобством посидите в стоматологическом кресле, привыкнете к роли пациента. Во-вторых, сделаете те процедуры, которые очень важны не только для эстетики зубов, но и для их здоровья. И в-третьих, врач оценит состояние ваших зубов и подскажет, какие из них требуют лечения. Возможно, в процессе такой консультации врач сможет вас убедить в том, что лечить зубы не больно. И вы уже успокоившись, осознанно запишитесь на лечение.

Озвучьте все свои страхи врачу

Стоматологи прекрасно знают о разных фобиях пациентов, поэтому скрывать свои страхи от них не нужно. Наоборот, нужно без стеснения рассказать о том, чего именно вы боитесь и почему. Возможно, вы уже имеете печальный опыт лечения, когда вам сделали слишком болезненный укол, или же непрофессионально поставили пломбу или просто лечили в неудобном кресле. Врач обсудит с вами анестезию, отрегулирует кресло с максимальным удобством для вас, расскажет о тех лекарствах, которые он планирует использовать. Если вы очень чувствительны к боли, тоже обязательно предупредите врача. Перед началом лечения договоритесь с врачом о каких-то знаках, которые вы сможете подать, если почувствуете сильный дискомфорт. Поверьте, врачу совершенно не нужно, чтобы вы страдали и испытывали боль. Он обязательно скорректирует манипуляции.





Отнеситесь внимательно к режиму дня

Общую нервозность повышают такие факторы как сильная усталость, стресс, нехватка в организме витаминов и минералов, бессонница. Поэтому постарайтесь минимизировать все эти факторы. Как минимум, постарайтесь высыпаться хотя бы двое-трое суток перед визитом к стоматологу, отдайте предпочтение диетическим блюдам, пейте травяные чаи, смотрите перед сном добрые фильмы. Вообще подобные советы актуальны всегда, вне зависимости от ваших планов по лечению зубов.