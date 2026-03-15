Подготовка к ЭКО: какие обследования имеют значение

Почему обследование важно для обоих партнеров, влияет ли образ жизни на результаты процедуры, какие хронические заболевания могут помешать наступлению беременности – все нюансы объясняет Людмила Анатольевна Вовк, член Российской ассоциации репродукции человека, Европейской ассоциации репродукции человека и эмбриологии, Ассоциации гинекологов-эндокринологов, врач-репродуктолог Центрального клинического госпиталя "Лапино" группы компаний "Мать и дитя".

Какую роль играет подготовка и влияет ли она на результат

Подготовка позволяет найти и убрать скрытые проблемы (например гидросальпинкс – скопление жидкости в маточной трубе из-за непроходимости), выявить генетические особенности будущих родителей, оптимизировать гормональный фон, улучшить качество половых клеток, подготовить эндометрий к наступлению беременности.

На этапе подготовки создаются максимально благоприятные условия для наступления беременности. Она не может гарантировать результат, но может значительно увеличить вероятность успешного исхода, потому что снижается риск отмены протокола, повышается вероятность получения качественных эмбрионов, улучшаются условия для имплантации эмбрионов и снижается риск ранних потерь беременности.

Сколько занимает подготовка к ЭКО

В среднем подготовка занимает от одного до трех месяцев, но все зависит от текущего состояния здоровья – нужно ли лечить какие-то проблемы.

Одна-две недели уходит на консультации специалистов и на получение результатов общих клинических обследований, спермограммы, гормонов, инфекций.





Две-четыре недели могут потребоваться на дополнительные обследования, например, на получение результатов генетического обследования.

Один-два месяца может уйти на коррекцию хронических заболеваний, оптимизацию веса, коррекцию питания и восполнение дефицитов.

Программа может начаться быстрее, если пара молодая, у них нет хронических заболеваний, в порядке гормональный фон, полость матки и эндометрия.

Какие обследования считаются базовыми перед программой ЭКО

Эти анализы помогают убедиться, что организм готов к стимуляции и к будущей беременности.

Гормональное обследование – оценка овариального резерва, обследование на инфекции,

Гинекологическое обследование – УЗИ органов малого таза, мазок на флору, мазки на онкоцитологию, при необходимости дополнительные исследования полости матки и эндометрия в объеме гистероскопии, биопсии эндометрии.

Общеклиническое обследование, чтобы оценить общее состояние здоровья.

Генетическое обследование перед программой ЭКО

Оно нужно не всем, в большинстве случаев достаточно стандартного обследования пары. Но есть ситуации, когда дополнительная генетическая диагностика помогает выявить причины бесплодия, причины повторных потерь беременности, неудачных протоколов и выбрать правильную тактику. Одно из наиболее частых показаний для генетического обследования – повторное прерывание беременности, самопроизвольный выкидыш или замершие беременности.



Иногда у партнеров (у одного, реже у обоих) может быть выявлена сбалансированная хромосомная перестройка. Человек здоров, но при формировании половых клеток происходит нарушение распределения хромосом. Если у пары было несколько неудачных программ, особенно при хорошем качестве эмбрионов, также может быть рекомендовано генетическое обследование, которое включает в себя кариотип до начала программы и генетическое тестирование эмбрионов после получения эмбрионов.



При выраженных нарушениях сперматогенеза мужчине могут назначать генетическое тестирование в объеме исследований кариотипа, исследование микроделеций AZF региона Y-хромосомы и наличие мутаций гена муковисцидоза, гена CFTR.

Если у одного из партнеров в семье есть наследственное заболевание, то рекомендуется консультация врача-генетика. В случае выявления носительства моногенных заболеваний у партнеров проводится генетическое тестирование на это конкретное м заболевание.

Нужно ли перед ЭКО проверять гормональный фон

Да, это важная часть подготовки. Репродуктивная система очень чувствительна к гормональному дисбалансу, и даже небольшие отклонения могут влиять на то, как яичники отреагируют на стимуляцию.

Обычно оценивают несколько ключевых гормонов:

АМГ – гормон овариального резерва;

ФСГ, который участвует в росте фолликулов;

ЛГ (лютеинизирующий гормон), также участвующий в работе яичников и вызывающий овуляцию;

ТТГ, так как функция щитовидной железы имеет большое значение для репродуктивного здоровья;

пролактин – повышенный уровень влияет на работу яичников и может приводить к отсутствию овуляции;

эстрадиол – основной женский гормон, отражающий активность фолликулов;

прогестерон, который играет важную роль во второй фазе цикла подготовки к имплантации.





Дополнительные обследования назначаются по показаниям, например при нерегулярном цикле, при признаках гиперандрогенинии, при ановуляторных циклах или при подозрении на другие эндокринные нарушения.

Какие показатели здоровья особенно важны перед началом протокола

Важно оценивать общее состояние здоровья, потому что беременность – это серьезная нагрузка на организм. Эффективность протокола зависит от многих факторов.

Ключевые показатели

Овариальный резерв – отражает запас яйцеклеток в яичниках и помогает понять, как яичники могут ответить на стимуляцию.

Гормоны щитовидной железы – функция щитовидной железы напрямую влияет на репродуктивную систему и течение беременности.

Состояние эндометрия – даже при получении хороших эмбрионов беременность может не наступить, если эндометрий не готов к имплантации.

Индекс массы тела и метаболическое здоровье – избыточный вес и ожирение могут снижать ответ яичников на стимуляцию, потребуется большая дозировка гормонов. Дефицит массы тела тоже может негативно повлиять на результаты.

Дефициты витаминов и некоторых микроэлементов —витамин D, ферритин, гомоцистеин.

Какие обследования должен пройти мужчина

Мужской фактор бесплодия встречается примерно в половине случаев, поэтому обследование партнера – обязательная часть подготовки.

Оно включает в себя исследование спермограммы и MAR-тест. Часто рекомендуется фрагментация ДНК сперматозоидов. Также партнер сдает анализ крови на инфекции, и если показания спермограммы снижены, ему могут быть назначены дополнительные гормональные обследования – это решает андролог на консультации.

Объем дополнительных анализов всегда определяется индивидуально. Например, при невынашивании беременности могут потребоваться дополнительные генетические тесты, при неудачных попытках ЭКО – исследование эндометрия, при выраженном мужском факторе расширенное обследование у андролога.

Хронические заболевания, которые могут повлиять на подготовку к ЭКО

Перед ЭКО важно, чтобы хронические заболевания были максимально компенсированы – организм лучше перенесет стимуляцию, повысится вероятность наступления беременности, она будет протекать максимально физиологично.

Заболевания щитовидной железы – одна из самых частых эндокринных проблем у женщин репродуктивного возраста. Синдром поликистозных яичников, который часто сопровождается ановуляцией, инсулинорезистентностью, повышением уровня андрогенов. У таких пациенток яичники могут неадекватно отвечать на стимуляцию: отсутствие ответа на маленькие дозы и чрезмерный ответ при повышении дозировки гормональных препаратов. Поэтому требуется особый подбор протокола.

Сахарный диабет и инсулинорезистентность – нарушение углеводного обмена влияют на качество клеток, на развитие эмбрионов и на течение беременности. Ожирение, избыточная масса тела – часто наблюдается снижение чувствительности яичников к стимуляции, ухудшение качества клеток, снижение вероятности наступления беременности и повышенный риск осложнений во время самой беременности. Хронические воспалительные заболевания органов малого таза – хронический эндометрит, гидросальпинкс. Они значительно снижают вероятность имплантации. Заболевания системы гемостаза – они могут повышать риск нарушений имплантаций, тромбозов, привести к осложнениям на ранних сроках беременности. Аутоиммунные заболевания, например, системная красная волчанка, антифосфолипидный синдром. Важно добиться стабильной ремиссии перед началом протокола ЭКО и планированием беременности. Хронические заболевания внутренних органов, например артериальная гипертоническая болезнь, заболевания печени, почек – беременность увеличивает нагрузку на организм, необходимо своевременно убедиться в том, что она не принесет дополнительных рисков по состоянию здоровья.

Образ жизни имеет значение

Вес, питание, сон, уровень стресса – не единственные факторы, от которых зависит успех процедуры, но они могут воздействовать на важные этапы программы.

Например, рацион влияет на обмен веществ, гормональный фон и может провоцировать или минимизировать воспалительные процессы в организме. Перед программой ЭКО обычно рекомендуют питание, которое содержит достаточное количество белка, овощи, фрукты, цельные продукты, чтобы обеспечить поступление железа, фолатов, витаминов группы B. Также нужно ограничить избыток сахара и ультраобработанных продуктов.

Хронический недосып может повышать уровень кортизола, нарушать регуляцию половых гормонов, ухудшать метаболическое состояние организма.

Стресс сам по себе редко является единственной причиной бесплодия, но длительный хронический стресс может влиять на гормональную систему и общее состояние организма, который реагирует на него повышением уровня кортизола, нарушением сна, ухудшением пищевого поведения и эмоциональным истощением. Сама программа ЭКО может стать психологически сложным периодом, поэтому поддержка и снижение уровня тревоги очень важны для общего благополучия пары.

Вредные привычки также влияют на результативность протокола. Курение, особенно длительное, может опосредованно приводить к снижению овариального резерва, ухудшению качества яйцеклеток, снижению вероятности имплантации. У мужчины оно может приводить к нарушению сперматогенеза и, соответственно, снижению показателей спермограммы.



Алкоголь в больших количествах также может негативно влиять на репродуктивную функцию, поэтому рекомендуем от него отказаться или максимально снизить количество выкуриваемых сигарет и ограничить употребление алкоголя.



Самые распространенные ошибки на этапе подготовки