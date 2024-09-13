Сухая кожа на руках: причины и действенные советы по уходу

Уход за внешностью подразумевает целый комплекс мероприятий, помогающих выглядеть красиво и справляться с определенными проблемами. К их числу относится сухая кожа на руках – явление, которое может возникать по самым разным причинам. Для его устранения предназначены всевозможные косметические средства, а также витаминные комплексы. В этой статье Клео.ру приводит действенные советы, помогающие понять, как избавиться от сухости на руках, если вы страдаете от подобной проблемы.

Причины сухости кожи на руках

Принято считать, что руки, как и лицо, выдают возраст человека и являются его визитной карточкой. Если они выглядят ухоженно и эстетично, то вы имеете все шансы произвести благоприятное впечатление на окружающих. Однако так бывает далеко не всегда по разным причинам. Если вы хотите узнать, почему сохнет кожа на руках, то вам стоит, прежде всего, проанализировать, какие внешние факторы могут на это влиять. К их числу относятся следующие:

излишне частое мытье рук, особенно если вы используете для этого горячую воду;

применение антисептиков, содержащих в своем составе спирт;

сухость в помещении, где вы находитесь большую часть времени, что особенно характерно для отопительного сезона;

контактирование рук с бытовой химией без применения защитных перчаток. К таким средствам относятся стиральные порошки, растворители, моющие и прочие вещества;

нахождение на улице в ветреную или морозную погоду без перчаток;

проведение работ на дачном участке без применения защитных перчаток;

пребывание на агрессивном солнце без нанесения на кожу рук солнцезащитных средств;

купание в бассейне в воде, содержащей хлорку;

отсутствие надлежащего ухода.

Кроме того, кожа рук может быть сухой и вследствие определенных погрешностей в образе жизни. К ним относятся употребление недостаточного количества воды, неправильное и несбалансированное питание либо соблюдение жестких диет, недостаток в организме витаминов A, E, D.





Как ухаживать за сухой кожей рук

Надлежащий уход поможет избавиться от проблемы и придать вашим рукам ухоженный, красивый и эстетичный вид. Если вы хотите узнать, как увлажнить кожу рук, воспользуйтесь действенными советами, которые предлагает вашему вниманию Клео.ру. При выборе тех или иных методов учитывайте, что уход должен быть подобран комплексно, с учетом причин, которые спровоцировали подобное неприятное явление. Только в этом случае вы сможете рассчитывать на желаемый результат.





Увлажнение

Это одно из основных мероприятий, с помощью которого обеспечивается уход за сухой кожей рук. Процесс рекомендуется осуществлять после каждого мытья или контакта с моющими средствами. Влагу коже смогут обеспечить всевозможные кремы и лосьоны, имеющие соответствующий состав. Также избежать обезвоживания поможет применение увлажнителя в комнате, в которой вы находитесь большую часть времени.

Увлажняющий крем стоит применять не только после мытья рук, но и в утреннее и вечернее время. В первом случае рекомендуется наносить легкие и хорошо впитывающиеся текстуры, а ночь – более плотные средства с питательным составом. Если вам нужно восстановить потрескавшуюся кожу, хорошим решением станет крем с содержанием глицерина.





Маски и масла

Маска – это одно из самых активных средств, которое обеспечит действенный эффект. Их применяют не ежедневно, а один-два раза в неделю, в качестве дополнения к другим уходовым средствам. Чтобы усилить эффект, после нанесения маски можно надеть на руки полиэтиленовые перчатки, которые способствуют дополнительному разогреванию кожи.

Можно прибегать к натуральным увлажнителям, одним из которых является оливковое масло. Его рекомендуется наносить на кожу рук перед сном. Утренний результат вас порадует, вы увидите, что ваша кожа стала увлажненной и мягкой. Также отличным решением является кокосовое масло, которое будет достаточно нанести на 15 минут, после чего смыть теплой водой.

Кроме того, Клео.ру предлагает вашему вниманию рецепты таких натуральных масок:

100 г жирного творога, смешанного с одной чайной ложкой оливкового масла. Маску наносят на руки на 20 минут.

глицерин, молотая овсянка и мед, которые берутся в равных пропорциях по одной чайной ложке и разбавляются тремя столовыми ложками воды. Маску наносят на 15 минут.





Витамины

Уход за сухой кожей рук подразумевает не только применение различных косметических средств, но и употребление витаминов, благотворно сказывающихся на состоянии организма. К их числу относятся следующие:

витамин А – способствует тому, что кожа рук делается мягкой, а ее защитные усиливаются;

витамины группы В, к которым относятся витамины В3, В5, В7, B9 и В12. Они ускоряют метаболизм в организме, а также обеспечивают коже надлежащее питание и увлажнение;

витамин D способствует укреплению иммунитета, лучшему усвоению кальция и фосфора. Эти процессы непосредственно влияют на эластичность и упругость кожи;

витамин Е – компонент, который обеспечивает коже антиоксидантную защиту и омолаживающий эффект;

витамин С способствует выработке коллагена, который влияет на увлажнение, упругость, эластичность кожи.





Подведем итог

Теперь вы знаете, почему кожа на руках становится сухой, и какие меры нужно предпринимать, чтобы устранить это неприятное явление. При выборе методов ухода подходите к данному вопросу комплексно, и вы гарантированно получите впечатляющий результат.