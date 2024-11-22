Страх перед стоматологом: почему он возникает и как его преодолеть?

Многие боятся лечить зубы – это одна из самых распространенных фобий. И хотя сегодня применяются эффективные обезболивающие, страх перед стоматологом у некоторых людей остается. О том, почему он возникает и как с ним бороться, рассказывает Арам Давидян – врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт.

Почему люди боятся стоматологов?

Боязнь стоматологических процедур (дентофобия) объясняется различными причинами. Большинство из них обусловлено объективными обстоятельствами и психологическими факторами.

Негативный опыт в прошлом

Если человеку было больно или он столкнулся с грубостью со стороны врача, то это закономерно может вызвать страх перед повторным посещением. Поэтому так важно правильно спланировать первый визит ребенка к стоматологу. Это должно быть знакомство в игровой форме, доброжелательное и позитивное общение.

Эмоциональное заражение





При отсутствии собственного опыта люди могут остро воспринимать рассказы окружающих о лечении зубов. Понятно, что это чужие истории, но они оказывают сильное эмоциональное воздействие, приводят к беспокойству и страху.

Боязнь боли

Многие опасаются неприятных ощущений во время стоматологических манипуляций. Современные методы анестезии позволяют сделать этот процесс безболезненным, однако пациенты все равно находятся под влиянием негативных ожиданий. Сама зубная боль бывает очень интенсивной, поэтому страхи бессознательно переносятся на специалиста, который призван от нее избавить.

Недостаток информации и отсутствие контроля

Неизвестность всегда пугает, особенно когда речь идет о медицинском вмешательстве. Люди не знают, как проходит процесс, какие процедуры будут проводиться. Во время лечения человек не способен контролировать происходящее, что вызывает чувство беспомощности.

Влияние СМИ и социальных сетей

Сообщения о негативных случаях, связанных со стоматологией, распространяются через интернет, усиливая страх перед посещением врача.

Социальное давление

Обсуждение личных переживаний, которые касаются здоровья, часто табуировано. Однако шутки о проблемах с лечением зубов подкрепляют заблуждение, что врачей нужно бояться. В результате люди затягивают обращение за стоматологической помощью, провоцируя появление различных осложнений.

Чужой опыт влияет на восприятие, формируя устойчивые стереотипы. Если в словах окружающих присутствуют негативные установки, это создает ошибочные убеждения. Когда человек слышит только о неудачном лечении, он начинает считать все процедуры потенциально опасными и болезненными, а позитивный опыт – маловероятным.

Если друзья и родственники часто рассказывают о своих страхах, человек невольно сравнивает себя с ними, проводит параллели, которых на самом деле нет. Фактически это способствует усилению тревоги и искажению реальности. Постоянное обсуждение данной темы, громкие устрашающие заголовки в СМИ заставляют видеть опасность там, где ее нет, преувеличивая возможность негативного исхода.

Как избавиться от страха перед посещением стоматолога?





Очень важно преодолеть эту фобию, чтобы своевременно получать профессиональную помощь и не рисковать здоровьем. Как действовать?



1. Признать, что у вас есть такой страх, не скрывать его за оправданиями об отсутствии времени или прочими отговорками.

2. Постараться понять, что именно пугает, и найти весомые аргументы в пользу лечения:

если вы боитесь боли, вспомните о существовании анестетиков;

когда раздражает звук бормашины, то надо признать, что они давно уже тихие. Как вариант, можно надеть наушники с музыкой;

при страхе неизвестности следует подробно обсудить с доктором все этапы лечения и получить ответы на волнующие вопросы;

при наличии негативного опыта настройтесь на то, что это уже в прошлом. Найдите доктора, с которым установятся доверительные отношения.



3. Полезно изучить позитивный опыт. Наверняка в окружении каждого есть те, кто доволен лечением и не боится стоматологов. Пообщайтесь с ними, попросите поддержки и настройтесь на успех.

4. Можно смоделировать ситуацию, что будет, если не бороться с дентофобией. Вряд ли кого устроит перспектива полной потери зубов и необходимость сложного протезирования.

5. Помогают расслабляющие техники дыхания, препараты, снижающие напряжение и тревожность.

Полезно изучить позитивный опыт. Наверняка в окружении каждого есть те, кто доволен лечением и не боится стоматологов. Пообщайтесь с ними, попросите поддержки и настройтесь на успех.