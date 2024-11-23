Какие женщины и почему решаются на стерилизацию





Стерилизация представляет собой необратимый хирургический метод контрацепции путем перекрывания проходимости маточных труб. Если мы говорим про "осознанную" стерилизацию, то согласно российским законам такую операцию может пройти женщина, достигшая возраста 35 лет или имеющая 2-их и более детей, а также те пациентки, кому нельзя рожать по медицинским показаниям. Исходя из установленного приказа Минздравсоцразвития РФ 2009 г. сюда попадают женщины, имеющие ряд следующих заболеваний: порок сердца, серьезный разрыв матки, злокачественные опухоли, патологии сердца или сосудов, а также те женщины, которым неоднократно делали кесарево сечение.

Если речь идет о "принудительной" мере стерилизации, то в России на сегодняшний день признано единственное условие, при котором женщина проходит данную процедуру – если она является пациенткой психиатрической клиники и при этом признана недееспособной. И то такой метод стерилизации по закону разрешается только судом РФ.

Но что же толкает женщину на стерилизацию, если она, по мнению психотерапевтов, здорова и не проходит ни по одному критерию на данную операцию?

Согласно статистике, большая часть женщин, решившихся на стерилизацию, таким способом заменяют привычные виды контрацепции, ссылаясь на их неэффективность. Более того, многие представительницы прекрасного пола убеждены, что представление о жизни без потомства устарело и на сегодняшний день не имеет никакого смысла. И лишь малая часть из них решается на такой шаг под воздействием негативных ситуаций в жизни.

И если первых из них еще можно понять, ссылаясь на индивидуальные возможности заработка каждой семьи, учитывая, что в этой категории женщины как минимум рожают от 3-х детей и более, а также особенности здоровья роженицы. То вторая и третья категория женщин безусловно нуждаются в психической и психиатрической поддержке со стороны государства. К тому же, согласно мнению Социальной концепции РПЦ, стерилизация, как и другие виды абортивного и неабортивного метода контрацепции, являются грехом.

Но как же быть женщине, когда специалисты частных клиник в один голос заявляют, что такой метод, как предостеречь себя от нежелательной беременности безопасен, приводя яркие примеры его использования в других странах?





К сожалению, в настоящее время меркетинг преобладает над нашим сознанием, способствуя миллиардному заработку компаний, специализирующихся на таких методах. Но при этом, никто не осознает, что такой "тренд" с молниеносной скоростью рождает демографический кризис в стране. Ведь слушать красивые истории о том, что в руках человека находится инструмент, управляющий жизнями других по взмаху волшебной палочки куда приятнее, чем изучать реальные истории женщин, которые испытали на себе жуткие последствия такого метода контрацепции.

В перечень таких последствий для женщины вошли следующие:

1. Нарушение менструального цикла.

2. Потеря либидо.

3. Ночная потливость, приливы, озноб.

4. Повышенная раздражительность, перепады настроения.

5. Постоянная усталость, повышенная тревожность.

6. Дезориентация, спутанное сознание.

7. Выпадение матки.

8. Мышечные судороги, боли в суставах.

9. Набор лишнего веса.

10. Выпадение волос.

11. Образование кист, аденомиоз и многое другое.

Значит ли это, что от стерилизации стоит отказаться? По моему мнению, при клинических показаниях и при точном диагнозе мед.работника такой вид контрацепции безусловно становится выходом для женщин, у которых наблюдаются выше сказанные ситуации для проведения таких операций. Если рассматривать другие причины желания провести стерилизацию, тут незамедлительно стоит обратиться к специалисту, чтобы он смог не только определить корень таких мыслей, но и помочь женщине справиться с такими ними.