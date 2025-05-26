Снова худеем: диета или липосакция?

Что такое липосакция

Первая операция по удалению жировой ткани была проведена в 1974 году. На наше счастье, с тех пор методика заметно улучшилась: первоначально через небольшие разрезы хирурги вводили вращающийся скальпель. Операция была довольно тяжелая, сопровождалась потерей большого количества крови, а результат получался непредсказуемым: в частности, после операции могла возникнуть асимметрия тела.





Однако люди, которые были готовы один раз лечь на хирургический стол вместо того, чтобы ограничивать себя в еде и регулярно нагружать физически, находились всегда, и травматичность операции их не пугала. Так что врачи стали совершенствовать методику, и довольно быстро им удалось найти способ, как не травмировать сосуды. А так как спрос на липосакцию был постоянно стабильным и высоким, методику все время развивали.

Как проводят липосакцию сегодня

Тумесцентная липосакция

Для ее проведения даже не нужен общий наркоз, часто ее делают под местной анестезией. Перед процедурой в подкожную жировую клетчатку вводят специальный раствор, который воздействует на жировые клетки, и в результате получается эмульсия, которую откачивают из организма вакуумом. Инвазивность минимальна, вероятность травматизации тоже.

Липосакция без введения раствора называется "сухой". Она более болезненная и применяется реже, но все еще практикуется.





Ультразвуковая липосакция (VASER)

Через небольшие проколы хирург вводит канюли, на которых находится источник ультразвуковых волн. Ультразвук разрушает жировые клетки, их содержимое высвобождается и затем удаляется из организма. С помощью ультразвука можно удалить жировую ткань из труднодоступных мест.

Лазерная липосакция (SmartLipo)

Принцип тот же: жировые клетки сначала разрушают, а лишний жир из организма выводят, но для воздействия на адипоциты используют лазер.

Криолиполиз

Неинвазивный метод, при котором на подкожный жир действуют холодом, то есть "замораживают" адипоциты. Окружающие ткани при этом не страдают. Продукты распада жира при этом поступают в кровяное или лимфатическое русло.

Если хирург применяет очень тонкие канюли, то мы говорим о микролипосакции, этот метод подходит для небольших участков тела.

Похудение или коррекция?

Сегодня общественное мнение считает липосакцию чуть ли не лучшим способом похудеть и "сделать красивое тело". Однако не надо забывать, что это все-таки операция, которая показана в первую очередь тогда, когда жировая ткань распределена в организме неравномерно. Кроме того, липосакция позволяет избавить от запасов в "жировых ловушках", которые повышают риск развития сахарного диабета и кардиологических проблем.





Чтобы хирург взял вас на операцию, нужно будет пройти полное обследование. Лучше всего, если жировые отложения не превышают 30% от массы тела. Препятствиями к операции будут сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ослабленный иммунитет.

Что важно знать перед липосакцией!

За одну процедуру можно удалить от 3 до 5 литров жира, то есть меньше 10% массы тела. Учитывая, что жировая ткань может составлять до 30% от массы тела, результат может оказаться более скромный, чем вы ждали. Так что перед операцией спросите врача, на сколько могут реально измениться ваши объемы.

Во время операции врач удаляет жир, но кожу при этом не подтягивает. Если объем удаленной ткани большой, то кожа неизбежно обвисает, и с этим косметическим недостатком еще предстоит бороться. Во время естественного похудения вес и объемы уходят более постепенно, и часто кожа успевает подтянуться в процессе снижения веса.

Скорее всего, вас не возьмут на операцию сразу после обращения к врачу. Часто пациентам приходится предварительно сбрасывать вес, а также прибегать к ряду ограничений (исключать алкоголь и сигареты, прекращать прием ряда лекарств). Все это требует времени.

Техника липосакции усовершенствована, но не настолько, чтобы избежать послеоперационных осложнений. Могут быть отеки, боли, возникнуть асимметрия тканей, атрофия, рубцы. Это не "страшилка", чтобы отговорить кого-то от операции, но о сложностях лучше знать заранее.

Иногда после липосакции пациенты отмечают, что изменился рельеф кожи, она становится более бугристой. Это связано с тем, что жир, который сглаживал неровности, уходит, и все несовершенства становятся явными. И это не целлюлит (в котором как раз задействована жировая ткань), а именно неровный рельеф под кожей.

И наконец, после процедуры вы не сразу увидите результат. То есть не стоит рассчитывать на то, что вы пойдете на липосакцию за две недели до пляжного отдыха и станете королевой побережья. Например, после липосакции в области живота компрессионное белье надо носить в течение месяца. Так что уточните этот момент у врача и заложите время на восстановление.

И конечно, после операции все равно придется соблюдать режим питания, а также заниматься спортом. Если вам говорят, что липосакция избавляет от жировых отложений раз и навсегда, верить этому не надо.





Голодать и двигаться

Что касается диет и физических упражнений, то рецепт "меньше есть и больше двигаться" всегда был работающим. Но и тут надо учитывать ряд важных нюансов.

Жировые клетки присутствуют в организме не просто так: они служат накопителем энергии. Ведь жир – это не просто субстанция, которая добавляет сантиметры на талии. Это депо энергии, которое задействуется в случае голодания. Но у мужчин при недостатке калорий адипоциты высвобождают ее сразу, а у женщин через некоторое время. Поэтому прекрасной половине чаще кажется, что вес стоит на месте, и это уже навсегда.

Рассчитайте уровень базового метаболизма, то есть сколько ваш организм расходует калорий без учета физической активности.

Для мужчин: (10 × вес в кг) + (6,25 × рост в см) − (5 × возраст в годах) + 5

Для женщин: (10 × вес в кг) + (6,25 × рост в см) − (5 × возраст в годах) − 161

Учтите, что это расход энергии без активности, в покое. Оцените уровень своих дополнительных энерготрат, а после этого определите цифру, которая для вас будет означать дефицит калорий (желательно, чтобы дефицит составлял примерно 500 ккал). Исходя из этого, составляйте рацион.

Чтобы процесс жиросжигания шел более активно, желательно нарастить мышечную массу: ведь мышцы требуют больше энергии, чем любая другая ткань. И само их наличие в организме повышает энерготраты. Однако не забывайте, что мышцы весят больше, чем жир, так что вес идет вниз не так активно, как вам бы хотелось. Хотя тело обретает более четкие контуры и отражение в зеркале радует.

Как только вы выходите из режима дефицита калорий, адипоциты еще активнее, чем прежде, начинают накапливать жир. Так что выходите из диеты очень осторожно и желательно не превышайте дневную норму калорий. В противном случае вы вернете прежние жировые отложения достаточно быстро: организм все равно будет копить что-то на случай голодания.