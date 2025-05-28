Летняя аптечка: что взять с собой, если вы едете в путешествие с ребенком

Чего опасаться

Конечно, в дороге и на отдыхе с вами может произойти все что угодно (мы желаем вам здорового лета). Но три основные опасности для здоровья, на основании многолетней статистики, следующие.

Кишечные инфекции, которые передаются традиционно через грязные руки, а также с пищей и с водой. Мы хорошо знаем способность маленьких детей все пробовать на язык, так что кишечные инфекции, в том числе острые – не редкость. Особое внимание обратите на случаи, когда повышается температура и происходит обезвоживание организма, это опасно для взрослых, а для маленьких детей может закончиться госпитализацией.

ОРВИ неприятны в любой сезон. Иногда мы думаем, что летом респираторные инфекции прекращаются, но это, к сожалению, не так. Иммунитет к ним действительно достаточно сильный, но и возбудители не спят. И если зимой защитные силы снижает переохлаждение, то летом – перегрев. Также опасна сухость слизистых, которые в этом случае перестают выполнять свою барьерную функцию.

И третья опасность, к сожалению, травмы. Ведь летом мы ведем более активный образ жизни. Не говорим здесь о вывихах и переломах, с этим надо обращаться только к врачу и как можно скорее. Но есть еще ожоги, в том числе солнечные, укусы насекомых, мозоли, ссадины и т.д. То, что вы столкнетесь с этими проблемами в большом количестве, тоже надо предусмотреть.





А теперь пора собирать аптечку

Средства гигиены

Независимо от того, куда вы едете и каким транспортом добираетесь, в вашей аптечке должны быть антисептический гель или салфетки. Для ребенка купите специальный гель, который не так сушит кожу, как гель для взрослых.

Также рекомендуем положить в аптечку спрей Мирамистин. Он подойдет и для обработки ран, и для полоскания рта, если беспокоит воспаление десен и зубов, и для орошения миндалин, если болит горло. Внимательно прочитайте инструкцию: детям до 3 лет его применять не рекомендуется.

Возьмите с собой также несколько таблеток фурацилина: растворите при необходимости в воде, и у вас под рукой отличный, проверенный временем, антисептик.

Жаропонижающие препараты

Жаропонижающие средства для взрослых и детей разные, учтите это, приобретая препараты. Для ребенка удобно использовать жаропонижающее в виде сиропа со специальным шприцом: с его помощью вы точно измерите дозу препарата и сможете легко дать его даже младенцу. Если вы знаете, что при температуре ваш ребенок становится капризным, возьмите жаропонижающее еще и в свечах. В этой форме препарат будет кстати, если у малыша, к примеру, рвота.





Антигистаминные средства

Лето – сезон цветения самых разных растений, а это приводит к обострению аллергии. Тем более что если вы уезжаете в другой регион или страну: новые места – это новые аллергены. Поэтому антигистаминные препараты обязательно должны быть в аптечке.

Как отличить аллергию от простуды? Такой вопрос нередко встает перед родителями. Симптомы похожи: красные глаза, заложенный нос, кашель. Но аллергия часто сопровождается кожными высыпаниями и зудом, так что осмотрите кожу ребенка. И второе отличие – при ОРВИ обычно поднимается температура, а аллергия лихорадкой не сопровождается. Кроме того, аллергия наступает остро, а простуда обычно развивается постепенно.

На случай поллиноза положите в аптечку таблетки (спросите у фармацевта препараты второго поколения, они не дают снотворного эффекта), а также капли в нос и в глаза. Если вы знаете, что у члена вашей семьи может быть выраженная реакция на какой-то аллерген, вплоть до отека, то обязательно возьмите с собой ампулы с гормональными препаратами. Те, кто сталкивались с сильными приступами, знают, как важно иметь их под рукой. Препараты рецептурные, так что конкретное лекарство вам порекомендует врач.

И конечно, не забудьте кремы, мази или гели, которые снимают кожные высыпания. Пригодятся и на случай аллергии, и чтобы снять зуд от укусов насекомых.





На случай кишечной инфекции

Для ЖКТ возьмите несколько препаратов:

адсорбенты, которые будут "брать на себя" токсины и отчасти возбудителей;

препараты типа Регидрон, которые будут компенсировать потери электролитов и жидкости в случае диареи и рвоты;

биопрепараты для восстановления после инфекции.

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что для детей очень опасна потеря жидкости от рвоты и поноса. Если вы понимаете, что не можете компенсировать потери воды, сразу обращайтесь к врачу, не откладывайте визит.

От простуды

Как мы называем врача-ЛОРа? Правильно, ухо-горло-нос. Соответствующие препараты должны быть и в вашей дорожной аптечке.

Если вы едете на море и знаете, что ребенка будет сложно вытащить из воды, положите в аптечку капли для ушей, которые снимают воспаления. Долгие купания часто приводят к этой проблеме.

В случае воспаления горла можно использовать Мирамистин в спрее, мы его уже рекомендовали. Только прочитайте про возрастные ограничения. А чтобы снять кашель, пригодится сухая микстура, она выпускается и для детей, и для взрослых. Учитывая, что аптечка дорожная, очень удобно: просто разводить и не занимает много места.

Для носа не забудьте препараты для увлажнения слизистых, они пригодятся, если будете проводить время на жаре. Также возьмите сосудосуживающие капли, но не злоупотребляйте ими: используйте, если по-другому справиться с заложенностью носа не получается. Кстати, иногда проблему помогает решить морская вода в виде капель (нет, не берите воду из моря, купите препарат в аптеке, это солевой раствор с правильной концентрацией соли). При закапывании солевого раствора в нос можно добиться снятия отека без побочных эффектов, которые сопровождают применение сосудосуживающих капель.

От ожогов

Практически универсальное средство – хорошо известный Пантенол. Он выпускается в виде кремов, мазей, спреев, его можно наносить не только при ожоге, но и в случае ссадин, царапин, потертостей, для обработки сухой кожи. Препарат хорош тем, что у него практически нет ограничений, его действительно можно использовать всей семьей. И помните, что при ожогах, в том числе солнечных, не надо использовать жирный крем, масло, а также различные народные средства. Нельзя также прокалывать волдыри. Если ожог сильный, то обратитесь к врачу, чтобы избежать нагноения и других неприятных последствий.

И конечно, в любой аптечке должны быть бинт, йод, перекись, мазь типа гепарина и пластырь.





А теперь несколько советов, которые могут пригодиться в поездке с детьми.

Не надо брать с собой в дорожную аптечку все, что у вас есть. Часть препаратов вы сможете купить на месте отдыха.

Если предстоит долгая дорога, положите в сумочку препарат от укачивания, пусть он будет под рукой.

Если вы будете отдыхать на природе в средней полосе, поинтересуйтесь ситуацией с клещевым энцефалитом. Конечно, прививку надо делать заранее, но посоветуйтесь с врачом. Есть и совсем короткие, практически экстренные, схемы вакцинации.

При ушибах, вывихах, других повреждениях, надо сразу положить на пострадавшее место холод. Не впадайте в панику, используйте подручные средства. Бутылка воды из холодильника тоже подойдет, пока не подоспеет помощь.

Иногда головной убор – лучшее профилактическое средство на отдыхе в жаркой местности.

И конечно, не забывайте использовать солнцезащитные кремы, которые будут актуальны все лето и для вас, и для детей.