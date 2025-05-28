Безопасная доза алкоголя: правда или миф

Обратите внимание: этанол

В любом напитке, будь то пиво, вино или что-то более крепкое, есть этанол или этиловый спирт. Только доля содержания разная: в пиве его до 5%, а вот в роме и абсенте может быть до 80%.

Этанол – это токсичное вещество, которое представляет для организма реальную опасность.





Нередко в популярных источниках можно встретить цифры ВОЗ по так называемым безопасным дозам алкоголя. Они следующие: для мужчин примерно 40 гр чистого алкоголя в сутки (2 бокала вина), для женщин – 20-30 гр (один бокал).

Однако такие данные ВОЗ приводила несколько лет назад. С тех пор подход к проблеме пересматривался, и сейчас международные эксперты подчеркивают в первую очередь то негативное влияние, которое алкоголь оказывает на организм. Те же специалисты ВОЗ говорят о том, что каждый десятый случай смерти в Европе объясняется последствиями приема алкоголя, очень часто от злоупотреблений страдают молодые люди. Бесконтрольное чрезмерное употребление является причиной примерно 200 различных заболеваний, а также алкоголь относится к канцерогенам.

Вы выпили... А что потом?

И правда – что происходит с организмом после того, как вы выпили бокал вина или кружку пива? И почему, говоря о влиянии алкоголя на организм, в первую очередь говорят про печень? Давайте разбираться.





Основной метаболизм алкоголя происходит в печени: в этом органе перерабатывается до 95% этанола. Для этого есть специальный фермент – алкогольдегидрогеназа. Кстати, он вырабатывается не только в печени, но также его продуцируют клетки на внутренней стороне слизистой желудка, так что метаболизм алкоголя начинается практически сразу после того, как он поступает в ЖКТ.

Этиловый спирт перерабатывается до ацетальдегида. Как только он начинает поступать в кровь, человек ощущает ухудшение самочувствия: высокая концентрация ацетальдегида проявляется головокружениями, тошнотой, дрожанием рук. Соединение очень токсично и действует на ЦНС. Именно поэтому у людей под воздействием алкоголя нарушается ориентация, походка, страдает память, становится невнятной речь и т.д.

Параллельно ацетальдегид стимулирует выработку адреналина и норадреналина, в результате чего:

сосуды сужаются и, как следствие, повышается давление;

сердцебиение ускоряется, но эффективность работы сердца при этом снижается, так как сократительная способность сердца падает;

кровоток перераспределяется таким образом, что некоторые органы начинают страдать от дефицита кровоснабжения;

уровень сахара в крови резко падает, энергетические снабжение клеток страдает.

Алексей Михайлович Решетун, ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета выделяет два наиболее опасных эффекта алкоголя. Первый – это действие на клеточные мембраны. Оболочка клеток состоит из липидов, и алкоголь способен растворять их. В итоге многие клетки погибают, в том числе клетки нервной системы. И второй опасный момент – это так называемый эффект виноградной грозди. Эритроциты, то есть кровяные клетки, которые переносят кислород, склеиваются. Эти агрегаты, которые как раз и напоминают виноградные грозди, закупоривают мелкие сосуды. Для тканей это означает нарушение снабжения кислородом, а в некоторых случаях это микроинфаркт.





Так сколько алкоголя можно выпить безопасно?

Специалисты все больше склоняются к тому мнению, что безопасной дозы алкоголя все-таки не существует: в любом случае токсического воздействия на организм не избежать. Чтобы решить проблему, нужно формировать в обществе новые стереотипы. Алексей Решетун, в частности, отмечает, что в России (и не только в нашей стране) принято все праздники отмечать с алкогольными напитками. Формируется прочная связка: праздник – алкоголь. А все это приводит к тому, что именно в период общенациональных торжеств увеличивается количество пациентов травматологических отделений.

Если все-таки будете пить...

Конечно, далеко не все готовы абсолютно отказаться от алкоголя. Но есть некоторые рекомендации, которые минимизируют возможные негативные эффекты.

Перед тем, как употребить алкоголь, поешьте.

Чередуйте алкоголь с водой – это снижает нагрузку на организм.

Пейте напитки с низким содержанием сахара. Настойки и ликеры увеличивают алкогольную нагрузку на поджелудочную железу.

Отдавайте предпочтение вину: чем ниже крепость алкоголя, тем меньше негативных последствий для организма будет.

Беременным женщинам, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени, поджелудочной железы употребление алкоголя противопоказано. Также алкоголь нельзя совмещать с рядом препаратов, в числе которых антибиотики, антикоагулянты, нестероидные противовоспалительные препараты, антидепрессанты, препараты, снижающие давление, сосудосуживающие препараты, лекарства, которые прописывают для лечения сахарного диабета, снотворные и антидепрессанты, препараты, рекомендованные для снижения кислотности желудочного сока.