Гиалуроновая кислота: правда и мифы

Что такое гиалуроновая кислота?

Пусть вас не пугает слово "кислота". Дело в том, что гиалуроновая кислота относится к органическим соединениям, поэтому не надо сравнивать ее с соляной или серной. Органические соединения гораздо менее агрессивные и считаются слабыми.

Гиалуроновая кислота есть в нашем организме. В частности, она входит в состав суставных хрящей, сухожилий, она есть в стекловидном теле глаза и в суставной жидкости, входит в состав волос и кожи. Ее свойства уникальны, поэтому гиалуроновая кислота есть там, где важен тонус и хорошая увлажненность тканей.





Чем замечательна гиалуроновая кислота?

Гиалуроновая кислота способна удерживать воду. Правда, тут показания разных исследований расходятся: одни говорят, что одна молекула кислоты удерживает до 6 молекул воды, другие отмечают, что соотношение кислоты и воды может достигать 1:1000. Как бы то ни было, этот компонент не просто отвечает за увлажненность тканей, но и за сохранение влаги, ее удержание.

Есть у нее и другие функции. В частности, гиалуроновая кислота участвует в восстановлении тканей после повреждения, в модуляции воспаления, она способствует передаче сигналов между клетками. Но если мы говорим о поддержании здоровья кожи, то здесь на первое место выходит ее способность агрегировать и удерживать Н2О.

Что ж, а теперь перейдем к наиболее часто встречающимся утверждениям о гиалуроновой кислоте. Так правда или нет?

С возрастом синтез гиалуроновой кислоты снижается

Это правда. Примерно к 40-50 годам он составляет всего 50% от нормы. На синтез кислоты влияет в том числе ультрафиолет, курение и другие негативные внешние факторы. Однако снижение увлажненности кожи связано не только с уменьшением содержания в ней гиалуроновой кислоты, но и с тем что с возрастом кожу надо больше увлажнять. Мы не можем оставлять его на прежнем уровне и ждать, что процессы образования морщин остановятся.





В кремах и других наружных средствах гиалуроновая кислота не работает. Только инъекции!

"Гиалуронка" может иметь разную форму. Высокомолекулярная кислота – это крупные молекулы. Они с большим трудом проникают через кожу в более глубокие слои, но это не значит, что они не работают. Благодаря этим молекулам на коже образуется своего рода пленка, которая препятствует испарению влаги. Также она защищает кожу от агрессивных факторов внешней среды.

Если в состав косметики входит низкомолекулярная кислота, то эти молекулы меньше. Они отлично проникают в кожу и дарят глубокое увлажнение.

Инъекции гиалуроновой кислоты действительно более эффективны, чем наружная косметика: кремы и сыворотки. Особенно заметно активное действие на более возрастной коже, после 45-50 лет. Кроме того, инъекции гораздо лучше активизируют фибробласты – клетки, которые синтезируют гиалуроновую кислоту. Так что под их действием активизируется и собственная выработка этого вещества в коже.

Гиалуроновая кислота вызывает отек

Чаще всего на эту проблему жалуются женщины, которые делали биоревитализацию с препаратами гиалуроновой кислоты. Однако часто отек связан не столько с кислотой, сколько с самой процедурой. Инъекция – это микротравма кожи, после которой вполне объяснима такая реакция.

Гиалуроновая кислота решает только проблемы увлажненности кожи

Нет, не только. Если вы возьмете препарат гиалуроновой кислоты, то в числе показаний там указаны не только сухость, но и:

активное фотостарение;

повышенная чувствительность, шелушение кожи, склонность к раздражениям;

снижение упругости и тонуса кожи;

наличие атрофических рубцов и стрий.





Лучше один раз ввести филлер, чем мучиться с постоянным введением гиалуроновой кислоты

Многие филлеры, то есть препараты, которые используют для контурной пластики, сделаны на основе гиалуроновой кислоты. Просто в них она содержится в более высокой концентрации. Но в состав филлера также входит стабилизатор: ведь его действие должно быть пролонгированным. В качестве стабилизатора часто используют BBDE (бутандиолдиглицидиловый эфир) или DVS (дивинилсульфон). А вот на них может возникнуть аллергическая реакция, так что эффект может быть совсем не тот, которого вы ждете. Выбор за вами.