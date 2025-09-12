Сезонные простуды: какие вирусы сейчас ходят и как себя обезопасить

Заканчиваются отпуска, мы возвращаемся в офисы и школы, чаще бываем в закрытых помещениях и ближе контактируем друг с другом – вирусам это на руку.

Сам по себе холод не заражает. Болеют от вируса, который попал на слизистую. Но сухой воздух, недостаточный питьевой режим и скученность повышают риски. Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, главный врач ЗИМ Клиники Максимчик Наталья Ивановна помогла разобраться, какие возбудители сейчас циркулируют, какие меры профилактики действительно работают и чего точно не покупать "на всякий случай"

Почему именно осенью и зимой мы чаще болеем

Главная причина – рост контактов и обмена патогенами после каникул и отпусков. Дополнительные факторы: сухой воздух в помещениях, недостаточное питье и длительное пребывание в закрытых пространствах. Холод лишь косвенно способствует заражению, сам по себе он не "вызывает простуду".

Какие вирусов стоит опасаться сейчас

В обороте – целый пул респираторных вирусов: грипп A и B, парагрипп, риновирусы, коронавирусы, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, бокавирус, парвовирус. Возможны микст-инфекции (одновременно несколько возбудителей).

Дети болеют чаще взрослых: в рекомендациях для дошкольников указывают 6–8 эпизодов ОРВИ в год; у взрослых – около 4.

При гриппе температура держится дольше (до 5–7 дней), при большинстве других ОРВИ обычно снижается на 2–3-й день. Цвет насморка не отличает вирусную и бактериальную инфекцию, ориентироваться на него для назначения антибиотиков нельзя.

Чаще и тяжелее болеют дети (особенно до 14 лет), люди старше 60 и пациенты с хроническими заболеваниями. Для них ключевая мера профилактики – своевременная вакцинация против гриппа.





Какие меры профилактики на самом деле работают

В первую очередь, это гигиена и барьеры, а не "иммунные" таблетки. Для профилактики не работают иммуномодуляторы, гомеопатия, витамин C и "растительные" БАДы – у этих препаратов нет доказательной пользы.

Мойте руки после улицы и перед едой не менее 20 секунд, тщательно вытирайте. Если нет воды, пользуйтесь антисептиками на спиртовой основе.

Не трогайте лицо грязными руками.

Надевайте маску или респиратор в общественных местах. Маску нужно менять каждые 2–3 часа, респиратор – по инструкции. Не используйте их повторно.

Держите дистанцию. Избегайте близких контактов, особенно при признаках ОРВИ у окружающих. Это называется респираторный этикет: ограничьте рукопожатия и поцелуи, прикрывайте рот и нос при кашле или чихании, регулярно проветривайте помещения.

Сократите необязательные поездки и визиты в период подъема заболеваемости.

Что делать при первых симптомах

Оставайтесь дома. Отдыхайте, много пейте, промывайте слизистые, при необходимости используйте сосудосуживающие капли по инструкции. Из жаропонижающих допустимы только парацетамол или ибупрофен.

Не рекомендованы сиропы "от кашля", муколитики и "отхаркивающие", паровые и аэрозольные ингаляции (включая "подышать над картошкой"), витамины "на скорость выздоровления", гомеопатия. Антибиотики при неосложненном ОРВИ могут и навредить. В большинстве случаев ОРВИ проходит за 5–7 дней вне зависимости от объема "лечения".





Когда нужно обращаться к врачу, а не лечиться дома

ОРВИ у большинства людей проходит самостоятельно, но есть признаки, при которых необходим осмотр специалиста.

Температура держится выше 38,5 °С более 3 суток.

Выраженная слабость, затрудненное дыхание, одышка.

Боль в груди, спутанность сознания, судороги.

Появление гнойных выделений из ушей, сильная боль в горле или в ухе.

У детей – отказ от питья, учащенное дыхание, вялость.

Во всех этих случаях обращение к врачу обязательно. В остальных – достаточно покоя, питья и минимального симптоматического лечения. Если нужно выйти из дома, используйте одноразовую маску и меняйте ее каждые 2–3 часа.

Как не заразить близких

Оставайтесь дома.

Носите маску, прикрывайте рот и нос при кашле или чихании. Лучше одноразовым платком, если его нет – локтем.

Сразу мойте руки после улицы.

Дома выделите заболевшему отдельную посуду, полотенце и постельное белье.

Ежедневно делайте влажную уборку и протирайте поверхности, которые трогают чаще всего: дверные ручки, выключатели, панели управления техникой.

Стоит ли в начале осени усилить прием витаминов

Нет. Для профилактики ОРВИ иммуномодуляторы, "противовирусные с иммунотропным эффектом", витамин C, гомеопатия и растительные БАДы не показали клинически значимого эффекта.

Лучший результат дают режим сна, питание, достаточное питье, свежий воздух, физическая активность и своевременная вакцинация от гриппа.