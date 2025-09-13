Что выбрать при рубцах после акне: лазер, пилинг или филлеры

Рубцы после акне – это не просто косметический дефект. Они напоминают о прошлом воспалении каждый раз, когда вы смотрите в зеркало. Современная косметология предлагает десятки способов сгладить рельеф и вернуть коже ровность.

Есть три основных инструмента, которые врач-косметолог комбинирует под конкретного пациента. Универсального протокола нет, потому что рубцы индивидуальны: они отличаются по происхождению и глубине.





Почему рубцы разные

Есть глубокие ice-pick-рубцы (узкие и в виде колодцев), более широкие и "коробчатые" boxcar, волнообразные rolling, а также атрофические, когда кожа как будто проваливается, и гипертрофические – наоборот, выступающие над поверхностью.

От типа рубца зависит выбор метода: лазер стимулирует выработку коллагена и выравнивает рельеф, пилинги помогают при поверхностных изменениях и поствоспалительной пигментации, а филлеры восполняют объем, если он был утрачен.

Лазеры: точность и глубокая перестройка

Лазерное лечение – один из самых изученных и эффективных способов работы с акне-рубцами. По данным исследований лазеры значительно улучшают текстуру кожи и стимулируют образование нового коллагена.





Аблятивные лазеры (CO₂, Er:YAG) буквально "испаряют" микрозоны кожи, включая рубцовые ткани. Эффект выраженный, но восстановление занимает от недели до месяца, и есть риск побочных эффектов – эритемы, гиперпигментации.

Неаблятивные лазеры действуют мягче: они нагревают кожу, не повреждая ее поверхность. Результат более щадящий, а период восстановления короче, но и эффект менее выраженный.

Лазеры чаще всего выбирают при заметных рубцах, когда нужен не косметический, а структурный результат. Однако важен фототип: у пациентов с темной кожей есть риск гиперпигментации.

Пилинги: проще и доступнее

Химический пилинг – метод, который существует десятилетиями и до сих пор остается актуальным. Врач наносит кислотный состав (например, ТСА, гликолевой кислоты), который разрушает верхние слои кожи и стимулирует обновление.





Поверхностные и срединные пилинги эффективны при неглубоких рубцах, пигментации и неровном тоне. Они проще, чем лазеры, восстановление занимает всего несколько дней. Но при глубоких рубцах пилинги бессильны. Глубокие пилинги дают более выраженный эффект, но выше риск осложнений.

Плюс пилингов – возможность сочетания с другими методами. Например, пилинг + микронидлинг или пилинг + лазер дают более ровный рельеф и усиливают эффект.

Филлеры: быстрый визуальный результат

Филлеры помогут заполнить втянутый рубец изнутри. Чаще всего используют гиалуроновую кислоту, реже – PMMA (полиметилметакрилат) или даже собственный жир пациента. Такой метод отлично работает при атрофических рубцах rolling– или boxcar-типа.

Поверхность кожи становится значительно ровнее, а риск осложнений минимальный. Эффект от гиалуроновой кислоты держится 6–12 месяцев, от PMMA – дольше, иногда годами. Минус – процедура не подходит при узких и глубоких ice-pick-рубцах, которые проще лечить лазером или хирургическим способом.

Комбинированные подходы: лучшее решение

Современная практика показывает: выбирать только один метод не эффективно Часто для выраженных рубцов назначают курс лазеров, а для отдельных втянутых зон добавляют филлеры.

Пилинги помогают убрать пигментацию и подготовить кожу к более серьезным процедурам. Такой подход дает лучший результат и позволяет работать и с текстурой, и с тоном кожи.





Как выбрать свой метод

Выбор зависит от четырех факторов. Задача врача – оценить не только рубцы, но и общее состояние кожи, историю акне и образ жизни. Лазер даст глубокий и долгосрочный результат, пилинг улучшит тон и визуально исправит неглубокие дефекты, филлеры моментально поднимут втянутые рубцы. Но только в комбинации эти методы способны дать максимально ровную и здоровую кожу.