Как убрать сосудистую сеточку на лице

Сосудистая сеточка на лице – не диагноз, а видимое проявление изменений в работе мелких сосудов кожи. Иногда она появляется как локальная реакция на холод, ветер или перепады температур, или становится следствием возрастных изменений, образа жизни или врожденной особенности сосудистой стенки. Подход к лечению и процедурам должен быть разным. Попросили косметолога Марину Дроздову рассказать, почему появляется сосудистая сеточка, как отличить купероз от розацеа и какие методы действительно работают.

Как возникает сосудистая сеточка и как она выглядит визуально

Появление сосудистой сеточки связано со слабостью стенок сосудов (капилляров). В норме они расширяются и сужаются в ответ на внешние и внутренние факторы. Если эластичность сосудистой стенки снижена, капилляр расширяется и уже не возвращается в исходное состояние. В этот момент он становится заметным визуально.

Становятся видны тонкие, красные сосудики – телеангиэктазии. Иногда они видны отчетливо, иногда создают эффект фоновой красноты, на которой отдельные сосуды почти не различимы. Они могут быть выраженными и затрагивать большую часть лица или едва различимы – на коже выделяются несколько единичных капилляров.

Чем сосудистая сеточка отличается от розацеа

Купероз и сосудистая сеточка – это не заболевание, а состояние кожи и сосудов. Речь идет именно о расширенных капиллярах без других клинических проявлений.

Розацеа относится к кожным заболеваниям. При розацеа купероз выступает лишь одним из симптомов, вместе с воспалением, высыпаниями, стойкой эритемой и повышенной чувствительностью кожи. То, что у вас есть сосудистая сеточка, не значит, что у вас есть розацеа. Но это – один из ярких симптомов. Диагноз в этом случае ставит врач на основании клинической картины и сбора анамнеза.

Какие сосуды формируют "сеточку" и какие зоны страдают чаще всего

Сосудистая сеточка формируется за счет капилляров – самых мелких сосудов, расположенных в дерме. Теоретически она может появляться на любом участке лица, но на практике чаще всего страдают щеки и крылья носа – самые выступающие и уязвимые участки. Они находятся ближе всего к солнцу, постоянно контактируют с ветром и перепадами температур. Область носа дополнительно подвергается механической нагрузке: трение, очки, частое сморкание при простудах. Поэтому появление единичных сосудов на крыльях носа не всегда говорит о системной проблеме – часто это локальная реакция на постоянные микротравмы.

Какие факторы ускоряют появление сосудистой сеточки

Основной – снижение качества сосудистой стенки (из-за врожденных или приобретенных факторов). Есть ряд причин, которые усиливают проявления. Редко влияет только одна – чаще всего это комплекс.

Возрастные изменения, при которых эластичность сосудов снижается.

Гормональные колебания.

Несбалансированное питание.

Дефицит белка, витаминов и микроэлементов.

Ультрафиолет и отсутствие защиты от солнца.

Перепады температур, ветер, холод.

Травматичные косметологические процедуры.

Образ жизни: курение, низкая физическая активность.

Как убрать сосудистую сеточку: самые эффективные процедуры

Работают только световые технологии. Сегодня существует два основных варианта. Они убирают только проявление – сами сосуды, но не помогают укрепить стенку.

1. IPL-терапия (широкополосный импульсный свет)

Воздействует на расширенные капилляры за счет световой энергии. Метод подходит при определенной глубине и выраженности сосудов.

2. Лазерные технологии

Воздействие будет более точечным. Врач индивидуально подбирает длину волны и глубину проникновения после оценки текущего состояния кожи.

Количество процедур зависит от того, насколько заметна сеточка, насколько глубокие сосуды и как реагирует кожа. Иногда достаточно одного–двух сеансов, иногда нужнен полноценный курс.

После удаления сосуд "запаивается", организм самостоятельно выводит его. Если сосуд не ушел полностью, он может проявиться снова. Также со временем могут появляться новые сосуды рядом – особенно в зонах постоянной нагрузки, например на крыльях носа.

Роль домашнего ухода

Косметические средства не убирают сосуды, но помогают стабилизировать состояние кожи и работают как профилактика, если включить в уход правильные компоненты.

Ключевая задача домашней рутины – поддержать эпидермальный барьер. При обезвоженной коже нагрузка на сосуды возрастает, и выраженность купероза усиливается.

Противовоспалительные: азелаиновая кислота, центелла азиатская, ниацинамид, пептиды, снижающие нейрогенное воспаление

Дренажные: кофеин, экстракт конского каштана, гуарана, троксерутин, дренажные пептиды

Укрепляющие сосуды: витамины С и К, арника, гамамелис, плющ, шалфей

Когда сосудистую сеточку нельзя удалять сразу

Если у пациента есть кожные заболевания, в том числе розацеа, сначала требуется диагностика и лечение основного процесса. Аппаратные методы в таких случаях подключаются только после стабилизации состояния кожи.

При любом активном воспалении, повреждении кожи или обострении дерматологических заболеваний удаление сосудов откладывается.

Почему сосуды могут возвращаться

Световые и лазерные методы не устраняют слабость сосудистой стенки. Если причина в конституции или возрастных изменениях, со временем могут появиться новые сосуды.

В зонах, где есть постоянные миркотравмы, сосудистая сеточка может появляться из-за нагрузки. Это не всегда связано с качеством процедуры или ошибкой специалиста.

Частые ошибки пациентов:

Попытка убрать сосуды без диагностики кожных заболеваний.

Игнорирование рекомендаций врача до и после процедуры.

Ожидание, что удаление сосудов решит проблему навсегда.

Травматичные процедуры и массажи, если купероз выраженный.

Противопоказания к удалению сосудов: