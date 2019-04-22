Что делать, чтоб не разболеться взрослому и ребенку

Зная признаки простуды, нужно понимать, что делать, чтоб не разболеться и какие срочные меры нужно предпринимать.

Первые признаки простуды

Простуда может стать первым этапом к появлению более серьезных вирусных заболеваний и даже к осложнениям. Поэтому лечение не должно затягиваться и при первых признаках нужно предпринимать действия. Не стоит забывать про профилактику.

На самом деле простуда – это общее название всей группы респираторных заболеваний, как правило симптомы и признаки у них идентичные:

Усталость и апатия. Выделения из носа. Кашель (сухой или мокрый). Чихание. Головная боль. Неприятное ощущение в мышцах. Бессонница. Температура тела увеличивается.

В этой ситуации нужно предпринимать максимально эффективные методы по предотвращению дальнейшего ухудшения состояния организма.

Важно! У взрослых простуда протекает более ярко выраженно, поэтому человек сам чувствует, что он начинает болеть.

Что делать, чтобы не разболеться взрослому

Если у вас наблюдаются первые признаки простуды, вы должны знать, что делать, чтоб не разболеться. Использование лекарств на ранней стадии простуды тоже имеет место быть, ведь кому-то помогают только традиционный метод лечения. Но народные рецепты не менее эффективны!

Сегодня можно перечислить несколько десятков рецептов, которые практиковали наши бабушки:

Витаминные морсы. Основным ингредиентом выступают натуральные ягоды, богатые полезными микроэлементами, также можно использовать цитрусовые. Это не только полезно, но и вкусно. Для приготовления нужно мелко измельчить клюкву, смородину и лимон в блендере. Далее заливаем небольшим количеством воды полученную смесь и настаиваем полчаса. Процеживаем и употребляем. Ванночки с горчицей. На 3 литра горячей воды нужно развести несколько столовых ложек горчицы и погреть ноги. Вода должна быть теплой, чтобы вам было комфортно. Ингаляция. Конечно же, многие начинают с приготовления отвара на основе картофеля, но существуют и более действенные методики. Вместо картошки можно использовать сборы чабреца, ромашки. Также в кипяченую воду с травами можно добавить несколько капель эфирных масел. Дышать над раствором не более 15 минут. Домашние капли в нос. Нужно нарубить 3 столовые ложки лука и 1 чайную ложку чеснока. Данную смесь выкладывают в мисочку и заливают небольшим количеством теплой воды около 5 столовых ложек. Через несколько часов можно закапывать капли в нос. Делать процедуру несколько раз в день.

Рекомендация! При приготовлении морса можно использовать корни одуванчика, рябину, облепиху, имбирь, ежевику, землянику.

Теперь зная, что делать, чтоб не разболеться в домашних условиях при первых признаках простуды, вы с легкостью избавитесь от симптомов. Народные рецепты можно использовать как профилактику и результат не заставит себя долго ждать.

Комбинировать лекарства и народные рецепты можно только с разрешения лечащего врача. Поэтому обязательно воспользуйтесь советами специалистов.

Что делать, чтобы не разболеться ребенку

С ребенком намного сложнее, так как при его лечение не все ингредиенты подходят.

Лечение ребенка чаще всего протекает длительно, так как неокрепший детский организм испытывает осложнения.

Если уже наблюдаются первые признаки простуды и вы не знаете, что делать, чтоб не разболеться в домашних условиях, то предпринимайте следующие советы.

Важно! Ни в коем случае нельзя использовать ингредиенты, на которые у ребенка есть аллергия.

Прогревание ног. Данная процедура проводится с 3 лет и заключается в использовании нескольких важных условий. Вода должны быть температурой около 50-55 градусов. В раствор нужно добавить одну столовую ложку морской соли и горчицы. Процедуру проводить около 15 минут, тазик можно накрыть теплым полотенцем для повышения эффективности. Прогревание пазухов носа. Нужно отварить картофель, и пока он горячий - разрезать напополам. Далее заворачиваем в плотную ткань и прикладываем с обеих сторон носа. Держать нужно до того, пока картофель не остынет. Лук и чеснок. Можно мелко нарубить данные ингредиенты и дать подышать ребенку несколько минут. Процедуру проводить по 5-6 раз в день. Для повышения эффективности можно в комнате расставить тарелочки с чесночно-луковой смесью. Капли в нос из столетника. Данное растение довольно распространено и раньше было практически у всех дома, поэтому найти его не составит проблем. Нужно отжать сок из листа и смешать с таким же количеством меда. Все перемешивается и закапывать по несколько капель два раза в день.



Важно! Готовить капли в нос на основе лука или чеснока для ребенка категорически запрещено. Вы можете повредить слизистую оболочку носа.

Использовать предложенные народные рецепты рекомендуется в совокупности, что повысит иммунитет ребенка.

Лечение ребенка и взрослого человека в значительной степени отличается, и в случае если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к компетентным врачам.

Обнаружив первые признаки простуды, вы знаете, что делать, чтоб не разболеться ребенку – использовать народные рецепты.