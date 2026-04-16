Почему весной чаще обостряются аутоиммунные и кожные заболевания и что с этим делать

Весенние обострения характерны не для всех заболеваний, но есть состояния, при которых симптомы обостряются из-за солнца, пыльцы, перепадов температуры, пота. Смена погоды, климата и внешних факторов может стать сильным триггером.

Почему весной симптомы могут усиливаться

После зимы кожа часто становится сухой и чувствительной, а после подвергается воздействию перепадов температуры, ветра, пыльцы, активного солнца. Для людей с нарушенным кожным барьером или хроническим воспалительным заболеванием этого уже может быть достаточно, чтобы запустить зуд, раздражение и обострение.

При этом один и тот же фактор работает по-разному в зависимости от диагноза: например, солнце может облегчать течение псориаза, но провоцировать ухудшение при волчанке. Поэтому весенние обострения чаще связаны не с одной причиной, а с тем, что в этот сезон одновременно меняется слишком многое.





Какие заболевания особенно зависят от сезона

Атопический дерматит

Кожа еще не восстановилась после зимы, в воздухе становится больше раздражителей, усиливается потоотделение, меняется погода. Если кожный барьер и так ослаблен, такая комбинация легко приводит к зуду, сухости и воспалению.

Псориаз

С этим заболеванием все не так однозначно. Многие, наоборот, чувствуют себя лучше в более солнечное и теплое время года. Холод, сухой воздух и зима обычно переносятся хуже, чем весна и лето. Но переходный сезон все равно может быть непростым: кожа еще раздражена после зимы, погода нестабильна, уход меняется слишком резко. Может появиться индивидуальная реакция на раздражители.

Системная красная волчанка

Главная причина – фоточувствительность. Солнце становится активнее, и для чувствительных пациентов это может повышать риск обострения. Важно соблюдать правила фотозащиты, чтобы не усиливать симптомы.

Ревматоидный артрит

На течение болезни влияют климат, общее состояние, уровень стресса, перенесенные инфекции, физическая нагрузка и другие факторы.





Что делать

Не забывать про базовый уход (и менять его по рекомендации специалиста)

Одна из самых частых ошибок – думать, что с приходом тепла кожа автоматически должна чувствовать себя лучше. Если есть атопический дерматит или другое хроническое кожное заболевание, базовый уход не стоит резко сокращать только потому, что закончился отопительный сезон.

Регулярное увлажнение, мягкое очищение и привычная схема ухода в это время особенно важны. Если врач заранее дал план на случай сезонного ухудшения, лучше придерживаться его, а не ждать, когда ситуация станет заметно хуже.

Избегать личных триггеров

Весной полезно смотреть не на общий список раздражителей, а на свои паттерны. У кого-то это пыльца, у кого-то пот, у кого-то солнце, у кого-то слишком активная смена ухода. Иногда проблема не в одном факторе, а в их сочетании.

На практике все проще, чем кажется: умывайтесь и принимайте душ после улицы, меняйте одежду после прогулки, не используйте агрессивные очищающие средства (включая средства для стирки), выбирайте более комфортные ткани, не оставляйте кожу надолго в контакте с потом.

Защищайте кожу от солнца

Если заболевание связано с чувствительностью к ультрафиолету, защита от солнца становится частью контроля над состоянием, а не просто способом избежать раннего старения. Крема с SPF может быть недостаточно: носите закрытую одежду, головные уборы, обновляйте кремы и не проводите слишком много времени под прямым солнцем.

Не меняйте лечение самостоятельно

Даже если кажется, что сезонные ухудшения давно понятны и повторяются из года в год, это не повод самостоятельно менять терапию. Нельзя отменять, снижать или перестраивать лечение только потому, что пришла весна или, наоборот, показалось, что стало легче.

Если вы знаете, что определенный сезон для вас обычно сложный, это лучше заранее обсудить тактику с врачом. Такой подход намного надежнее, чем ориентироваться только на прошлый опыт и пробовать справляться самостоятельно.





Вести дневник обострений

Если симптомы усиливаются примерно в одно и то же время каждый год, это стоит фиксировать. Полезно отмечать месяц, погоду, солнце, состояние кожи, уровень зуда, аллергические симптомы, перенесенные инфекции, особенности ухода и любые изменения в терапии.

Записи помогают увидеть реальную картину. Иногда становится ясно, что дело действительно в сезонности, а иногда оказывается, что главный триггер совсем в другом. Для врача такая информация тоже намного полезнее, чем общее ощущение, что "весной становится хуже".