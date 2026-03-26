День витамина С в 2026 году: польза и содержание в продуктах

Все мы знаем, насколько важно нашему организму получать необходимое количество полезных веществ, чтобы быть здоровым. Одному из таких источников здоровья посвящен особый праздник – День витамина С, который в 2026 предназначен напомнить о его пользе для организма. В этой статье Клео.ру расскажет об особенностях этого необычного, но очень важного торжества, о том, в каких продуктах содержится витамин С, и какое его количество в сутки необходимо употреблять.

Когда отмечают День витамина С в 2026 году

Для празднования торжества установлена четко фиксированная дата – 4 апреля. Этот день выбран исходя из того, что в 1932 году в эту дату биохимику Чарльзу Глену Кингу удалось сделать важнейшее открытие – выделить витамин С. Изначально ученые искали подобное средство в связи с масштабными вспышками цинги. В ходе этого было выявлено, что излечивать этот недуг могут цитрусовые, но оставалось неясно, как именно они действовали на организм.

В 1928 году у биохимика Альберта Сент-Дьёрди получилось выделить чистую гексуроновую кислоту из растений. Позже было подтверждено, что данное вещество являлось витамином С. За это открытие биохимик был удостоен Нобелевской премии в 1937 году, а кислота была переименован в аскорбиновую.

Чарльз Глен Кинг стал вторым ученым, которому удалось сделать подобное открытие, при этом процесс происходил вне зависимости от исследований, проводившихся Сент-Дьёрди. Глен Кинг потратил пять лет на то, чтобы выделить витамин С из лимонного сока.





Польза витамина С

Аскорбиновая кислота – один из элементов, который необходим нашему организму, чтобы поддерживать его в здоровом состоянии. Далее Клео.ру предлагает узнать, в чем заключается польза витамина С:

Вещество активно участвует в выработке коллагена, который славится тем, что помогает сохранить упругость кожи и уменьшить количество морщин. Витамин С известен как эффективный антиоксидант, он способствует заживлению ран, порезов и трещин.

Витамин С поддерживает защитные силы организма, что особенно важно в период простудных заболеваний. Аскорбиновая кислота, принимаемая в комплексе с другими витаминами и лекарственными средствами, способствует облегчению симптомов и ускорению процесса выздоровления.

Витамин С благотворно влияет на состояние нервной системы и обеспечивает здоровое функционирование мозга. Это обусловлено его участием в синтезе нейромедиаторов.

Аскорбиновая кислота благотворно сказывается на состоянии глаз, она улучшает их кровоснабжение и способствует защите сетчатки от ультрафиолета.

Витамин С положительно влияет на систолическое артериальное давление, способствуя его снижению. Уменьшения его показателя на 5 мм рт. ст. можно достичь, если употреблять аскорбиновую кислоту в количестве 500 мг в день на протяжении восьми недель. Такая же доза, употребляемая в течение двух месяцев, способствует снижению уровня холестерина в крови.

Если принимать в день по 200 мг витамина С вместе с препаратами железа, то можно повысить уровень гемоглобина и предотвратить развитие анемии.





В каких продуктах содержится витамин С

Максимальную пользу для организма витамин С принесет, если обеспечить его регулярное употребление. Для этого нужно включать в свой рацион определенные продукты питания. Рекордное количество аскорбиновой кислоты содержится в черной смородине и желтом болгарском перце. В 100 г этих продуктов витамина С больше суточной нормы в два раза.

Также лидирующие позиции занимают такие продукты как острый перец чили, петрушка, шиповник, шпинат, облепиха. Интересно то, что цитрусовые не являются рекордсменами по содержанию аскорбиновой кислоты, несмотря на распространенное мнение.

Важно знать, что продукты, в составе которых имеется витамин С, нужно правильно готовить. Их не следует нагревать выше 60°C, чтобы не разрушить вещество. Лучше всего употреблять продукты в свежем виде. Допускается приготовление на пару или в духовке.





Суточная норма витамина С

Суточная норма аскорбиновой кислоты для мужчин составляет 90 мг, для женщин этот показатель – 75 мг, а для детей – 65 мг. Важно соблюдать меру и не допускать избытка витамина С в организме. Если его дозировка в сутки будет составлять 2000 мг и выше, высока вероятность возникновения проблем с пищеварением и образования камней в почках.





Итог

День витамина С в 2026 году – это праздник, направленный на то, чтобы сделать акцент на важности поддержания здоровья в хорошем состоянии. Воспользуйтесь этой датой, чтобы тщательно продумать свой рацион питания и включить в него необходимые продукты.