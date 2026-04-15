5 ранних признаков птоза, которые вы замечаете, но игнорируете

Птоз – это не только выраженные брыли и "поплывший" овал лица. На ранних этапах изменения могут быть неочевидны – их легко списать на усталость, отеки или особенности мимики. Но в этот момент уход уже не будет давать прежний эффект – спросили у врачей-косметологов центра красоты SOLAMOON, что нужно делать.

Что такое птоз с точки зрения анатомии

Птоз – это гравитационное опущение мягких тканей: кожи, подкожно-жировой клетчатки, мышц лица под действием силы тяжести из-за возрастных изменений, потери эластичности и ослабления связочного аппарата.

Виды птоза

Деформационный: ярко выраженные мешки под глазами, второй подбородок, "поплывший" овал лица. Чаще всего бывает у людей с лишним весом, склонных к отекам.

Усталый: характеризуется выраженными носогубными складками и носослезной бороздой.

Мелкоморщинистый: большое количество мелких морщин по всему лицу без заметного птоза.

Какие факторы ускоряют развитие птоза и приводят к его раннему появлению

Естественное старение;

снижение выработки коллагена и эластина (он начинает снижаться с 25 лет, с 30 лет процесс ускоряется);

гравитация – с возрастом ослабевает связочный аппарат, подкожно-жировая клетчатка и мышцы опускаются вниз;

генетика;

внешние факторы, например резкое похудение;

нездоровый образ жизни (ускоряет естественное старение).

Первые признаки птоза

Легкое нависание верхнего века;

усталый взгляд, который не проходит после качественного отдыха;

появление носогубных складок;

овал становится менее четким;

появление брылей, мешков под глазами;

опущение уголков рта, особенно при усталости.

В каждой зоне можно заметить свои признаки. В верхней трети – опущение бровей, нависающие верхние веки. В средней трети – углубление носослезной борозды, появление носогубных складок. В нижней трети – опущение угла рта, появление брылей, поплывший овал лица, двойной подбородок.

Что считается нормой (коррекция не нужна)

Нужно учитывать анатомическое строение лица – опущение бровей, верхнего века. Пациент может подумать, что у него птоз, но все дело в строении лица.





Какие методы коррекции подходят при первых признаках птоза

На ранних этапах нужен очень деликатный подход, чтобы стимулировать собственные ресурсы тканей.

Аппаратные методики

RF-лифтинг для уплотнения дермы.

Ультразвуковой SMAS-лифтинг для воздействия на глубокие структуры кожи.

Фотона 4Д для комплексного омоложения кожи, улучшения ее качества, упругости и тонуса.

Инъекционные методы

Биоревитализация – улучшает качество кожи.

Коллагеностимуляторы – запускают синтез собственного коллагена.

Мягкая контурная пластика – восстанавливает опорные зоны.

Работа с мышцами

Ботулинотерапия (по показаниям) – снимает гипертонус, который тянет ткани вниз.

Ручные техники

Профессиональный массаж – для улучшения микроциркуляции, снятия мышечного напряжения и поддержания тонуса тканей.

Лимфодренаж – для уменьшения отеков, улучшения лимфооттока и профилактики растяжения тканей.

Как отличить птоз от отеков, усталости и других временных изменений

Птоз – это структурное опущение тканей, связанное с изменениями связочного аппарата, мышц и кожи. Отеки и признаки усталости – временные функциональные состояния. Простой тест: если после качественного сна, массажа или ухода лицо "возвращается" – это не птоз. Если изменения сохраняются, возрастные изменения уже начались.





Как проявляется птоз

Постепенно прогрессирует и не исчезает после отдыха;

меняет архитектуру лица: появляются брыли, углубляются носогубные складки, опускаются уголки губ;

связан с гравитацией и снижением тонуса тканей;

видим даже утром, после сна.

Как понять, что это отеки

Возникают чаще утром, уменьшаются к вечеру или после лимфодренажа;

ткани становятся очень мягкими, "водянистыми";

часто сопровождаются ощущением тяжести;

возникают после употребления большого количества соли, алкоголя, во время гормональных колебаний, из-за проблем с лимфооттоком.

Как выглядит обычная усталость

Временное "провисание" за счет спазма мышц и ухудшения микроциркуляции;

состояние улучшается после отдыха, сна, массажа.

Можно ли замедлить или остановить развитие птоза на ранних этапах

Полностью остановить птоз нельзя, потому что это естественный процесс старения. Но его реально существенно замедлить.

Птоз начинается не с кожи, а с глубоких структур: связок, жировых пакетов, костной ткани. Чем раньше вы начнете профилактику, тем лучше будет результат. Самое важное – качественно защищать кожу от солнца, это одна из главных причин потери упругости. Снижение коллагена начинается уже после 25 лет примерно на 1% в год, поэтому профилактика должна быть системной, а не эпизодической.

Эффективные процедуры

Омоложение Фотона 4D;

игольчатый RF;

неинвазивный RF;

коллагенстимулирующие процедуры;





Какие ошибки в уходе и образе жизни могут ускорять развитие птоза