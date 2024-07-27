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Понедельник 29 июля

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Повод насторожиться: врач назвал самые распространенные симптомы, указывающие на рак

Повод насторожиться: врач назвал самые распространенные симптомы, указывающие на рак

Симптомов онкологии много, но эти встречаются чаще всего.

Рак – страшная болезнь, которая для многих заканчивается печально. На самом деле, чаще всего это происходит из-за того, что недуг обнаружили на поздних сроках. Дело в том, онкология, как правило, начинается бессимптомно, и пациенты обращаются за помощью, когда уже поздно. Врач-онколог Тим Туриан рассказал, на какие признаки следует обратить внимание, чтобы не упустить эту опасную болезнь.

Так, по словам эксперта, симптомов рака существует множество, и у каждого отдельного пациента он может протекать по-своему. Однако есть список признаков этого недуга, которые чаще всего встречаются у людей, страдающих онкологией. К ним он отнес известные многим потерю веса и постоянную усталость. Кроме этого, есть и менее очевидные симптомы.

"Несмотря на нормальный сон, хроническая ночная потливость, лихорадка, ощущение уплотнений в теле, например, шишки в груди или на шее", – объяснил медик.

Еще одним важным сигналом организма является ректальное кровотечение. Красные следы можно наблюдать после испражнения или просто на нижнем белье. Если нет других симптомов, которые могут указывать на геморрой или другие заболевания, то непременно следует обследоваться у врача.

Между тем Туриан отмечает, что перечисленные симптомы также могут говорить о других болезнях или переменах в жизни. Так, похудев, не стоит сразу искать у себя рак, возможно, вы просто стали более активны в течение дня. А потливость может быть из-за летней жары, а не сигнализировать о злокачественном образовании в организме.

Ранее были названы доступные продукты для профилактики онкологии. 

27 июля 2024, 10:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Daily Mirror✓ Надежный источник

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